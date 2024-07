Apple integrerer AI i Vision Pro

Apple planlægger at integrere sin AI-suite, Apple Intelligence, i Vision Pro headsets, ifølge Bloomberg. Rumor siger, at en billigere version kan komme næste år.

1 jul. 2024 kl. 11:18 Af Maria DEL:

Apple planlægger at integrere deres kunstig intelligens suite, kendt som Apple Intelligence, i deres Vision Pro headsets, ifølge Bloombergs Mark Gurman. Denne suite inkluderer en forbedret Siri, korrekturværktøjer, brugerdefinerede emojis og meget mere.

Gurman siger, at integrationen ikke vil ske i år på grund af udfordringer med at tilpasse funktionerne til et mixed reality miljø. Apple er også ved at omlægge, hvordan de fremviser Vision Pro i deres butikker, ifølge Gurman.

Virksomheden planlægger at give potentielle kunder mulighed for at se deres personlige medier på headsettet. Derudover skifter Apple hovedbøjlen fra Solo Loop til Dual Loop for forbedret komfort. Den høje pris på Vision Pro begrænser i øjeblikket dens markedstæthed.

Der er rygter om, at Apple kan frigive et billigere headset inden udgangen af næste år. Apple har også fremtidige planer for AirPods og Vision Pro. Udover at tilføje AI til Vision Pro, planlægger Apple at masseproducere AirPods udstyret med infrarøde kameraer inden 2026, som rapporteret af analytiker Ming-Chi Kuo.

Disse avancerede AirPods kan potentielt understøtte nye rumlige lydoplevelser og gestikstyring, når de bruges i forbindelse med Vision Pro.