Efterspørgsel på Nvidia-chips overstiger forsyning

Efterspørgslen efter Nvidias AI chips overstiger Nvidias produktionskapacitet så meget at firmaets CEO Jensen Huang taler åbent om, hvordan de tilgængelige chips fordeles på en fair måde.

22 feb. 2024 kl. 08:30 Af Maria DEL:

Med efterspørgslen på hans firmas AI-chips stor stigning og forsyningen begrænset, var Nvidia's CEO Jensen Huang tvunget til at levere et usædvanligt budskab i løbet af onsdagen. "Vi allokerer retfærdigt. Vi gør vores bedste for at allokere retfærdigt og for at undgå unødvendig allokering," sagde Huang som svar på et spørgsmål under Nvidias regnskabsopkald for fjerde kvartal.

Nvidia-chefen henviste til, hvordan virksomheden afgør, hvem der får fingrene i de tilgængelige GPU chips, det hardware, der driver AI-boomet. Tech-giganter som Meta, Microsoft, Amazon og Alphabet kan ikke få nok af Nvidias GPU'er, når de kæmper for at bygge datacentre, der kan gøre populære generative AI-tjenester som ChatGPT, Runway AI og Gemini til virkelighed. Og det er blot en gruppe af kunder. En lang liste over originale udstyrsproducenter (OEM'er) og originale designproducenter (ODM'er) er også ivrige for at få GPU'erne, for ikke at nævne kunder inden for brancher som biologi, sundhedsvæsen, finans, AI-udvikling og robotteknologi.

At skulle vælge mellem desperate kunder kan synes som et godt problem at have. Faktisk var Nvidias indtægter på 22 milliarder dollars i fjerde kvartal mere end tredoblet i forhold til, hvad det var for et år siden, og det kom 2 milliarder dollars over virksomhedens egen prognose.

"Accelereret databehandling og generativ AI har nået kritisk masse. Efterspørgslen stiger globalt på tværs af virksomheder, brancher og nationer," sagde Huang i en erklæring ledsaget af resultaterne, der sendte Nvidias aktier op mere end 8% i efter-handel. Men at håndtere denne efterspørgsel er ingen simpel bedrift, og i chipbranchen kan det at få det galt have katastrofale konsekvenser for balancen.

Derfor har Huang brug for, at kunderne stoler på, at Nvidia ikke udvælger favoritter, ellers bestiller de mere, end de faktisk har brug for, eller overvejer alternativer som AMD's kommende AI-chips. Huang forsøgte at forsikre lytterne om Nvidias ligevægt ved at forklare, hvordan virksomheden strategisk arbejder sammen med cloud service-udbydere - som tegner sig for 40% af Nvidias datacenter-forretning - for at sikre, at de kan planlægge ansvarligt for deres behov.

"Vores CSP'er har et meget klart syn på vores produkt roadmap og overgange," sagde Huang. "Og den gennemsigtighed med vores CSP'er giver dem tilliden til, hvilke produkter de skal placere, og hvor, og hvornår... de kender timingen til bedste af vores evner, og de kender mængder og selvfølgelig allokering."

Den opmærksomhed, som Nvidias indtjeningsrapport fik på onsdag, kan ikke overdrives. I en æra med blomstrende kunstig intelligens og øget virksomhedsefterspørgsel efter dens kapaciteter, er Nvidia vokset frem som en central aktør. Dens betydning understreges af det faktum, at det kontrollerer over 80% af det globale marked for de specialiserede chips, der er afgørende for at drive AI-applikationer, ifølge Reuters.

Denne uge steg Nvidias markedsværdi til 1,8 billioner dollars, hvilket gjorde det til det fjerdestørste firma globalt baseret på markedsværdi, der overgik både Amazon og Alphabet i processen. Når det kommer til GPU-forsyning, sagde Huang, at problemet er mere komplekst, end det måske synes. Selvom han roste forsyningskæden for at give Nvidia nødvendige komponenter som emballage, hukommelse og forskellige andre dele, understregede han den betydelige størrelse af GPU'erne selv. "Man tror, at Nvidia GPU'er er som en chip. Men Nvidia Hopper GPU er 35.000 dele. Den vejer 70 pund," sagde Huang. "Disse ting er virkelig komplicerede... folk kalder det en AI-supercomputer af en god grund. Hvis du nogensinde kigger bag på datacentret, er systemerne, kabelføringssystemet, tankerne. Det er det mest tætte, komplekse kablingsystem til netværk, verden nogensinde har set."