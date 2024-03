Forskere hjælper robotter med effektiv navigation

MIT forskere udvikler en algoritme, der hjælper robotter med at træffe effektive rutevalg i usikre miljøer. Dette kan have anvendelse i udforskning og redningsmissioner.

14 mar. 2024 kl. 09:11 Af Maria DEL:

Hvis en robot, der rejser til en destination, kun har to mulige veje, behøver den kun at sammenligne ruterne med hensyn til rejsetid og succesrate. Men hvis robotten bevæger sig gennem et komplekst, usikkert miljø med mange mulige veje, kan valget af den bedste rute hurtigt blive et uløseligt problem. Forskere fra MIT har udviklet en metode, der kan hjælpe en robot med effektivt at tænke over de bedste ruter til sin destination.

De har skabt en algoritme til opbygning af vejkort i et usikkert miljø, som balancerer mellem kvaliteten af vejkortet og beregningsmæssig effektivitet. Dette gør det muligt for robotten hurtigt at finde en farbar rute, der minimerer rejsetiden. Algoritmen starter med stier, der er sikre at følge, og finder automatisk genveje, som robotten kan tage for at reducere den samlede rejsetid.

I simuleringseksperimenter fandt forskerne, at deres algoritme kan opnå en bedre balance mellem planlægningsydelse og effektivitet i forhold til andre metoder. Denne algoritme har anvendelsesmuligheder i områder som udforskning, måske ved at hjælpe en robot med at planlægge den bedste måde at rejse til kanten af en fjern krater på tværs af Mars' ujævne overflade.

Den kan også hjælpe en søge-og-redningsdrone med at finde den hurtigste rute til en person fanget på en afsides bjergside. Forskerne er optimistiske omkring potentialet i deres arbejde.

"Hvis vi har bare lidt information om vores miljø, kan vi bruge det til at opbygge et høj-kvalitets vejkort," siger Yasmin Veys, hovedforfatter af en artikel om denne teknik. Artiklen er skrevet af Yasmin Veys og Martina Stadler Kurtz, der er kandidatstuderende på henholdsvis MITs Institut for Elektro- og Datateknik og MITs Institut for Aeronautik og Astronautik, og professor Nicholas Roy, en MIT-professor og medlem af MITs Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory.

Forskningen vil blive præsenteret ved International Conference on Robotics and Automation. Forskerne er også interesseret i at undersøge forskellen mellem de opbyggede vejkort og de virkelige miljøer de repræsenterer.