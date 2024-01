Google lancerer to AI-opdateringer til søgemaskine

Google introducerer to AI-opdateringer til søgemaskinen for at forbedre brugeroplevelsen. Nyd cirkelsøgning og multisøgning på din Android-telefon nu!

22 jan. 2024 kl. 08:47 Af Maria DEL:

Google introducerede sidste uge to opdateringer, Circle to Search og Multisearch, for at forbedre søgeoplevelsen på søgemaskinen. Google's vicepræsident for søgning, Elizabeth Reid, sagde i en erklæring, at de to opdateringer, der stammer fra generativ kunstig intelligens (AI) testning, var rettet mod at gøre søgning mere intuitiv. Reid sagde, at Googles mission var at organisere verdens information og gøre den universelt tilgængelig og nyttig.

Hun sagde også, at dette var gået hånd i hånd med Googles løbende fremskridt inden for AI, hvilket hjalp med bedre at forstå information i mange former, hvad enten det er tekst, lyd, billeder eller videoer. Ifølge hende har Google som en del af denne udvikling gjort det lettere at udtrykke, hvad man leder efter, på måder, der er mere naturlige og intuitive. For eksempel kan du søge med din stemme, eller du kan søge med dit kamera ved hjælp af Lens. Og for nylig har Google testet, hvordan generativ AI's evne til at forstå naturligt sprog gør det muligt at stille spørgsmål på Search på en mere naturlig måde.





"I sidste ende forestiller vi os en fremtid, hvor du kan søge på hvilken som helst måde, hvor som helst du ønsker, idet vi går ind i 2024, introducerer Google to store opdateringer, der bringer denne vision tættere på virkeligheden," sagde hun.

Reid forklarede, at Circle to Search var en ny måde at søge på noget på Android-telefonens skærm uden at skifte apps. Hun sagde også, at man med simple bevægelser kunne vælge billeder, tekst eller videoer på den måde, der kommer naturligt, som cirkling, fremhævning eller trykke, og finde den information, man har brug for. Denne nye søgning blev introduceret med lanceringen af Samsungs Galaxy S24.

Vicepræsidenten sagde, at man fra i dag, når man peger et kamera eller uploader et foto eller screenshot og stiller et spørgsmål ved hjælp af Google-appen, ville den nye multisøgningsoplevelse vise resultater med AI-drevne indsigter, der går ud over blot visuelle matcher. Ifølge hende giver dette en mulighed for at stille mere komplekse spørgsmål om, hvad man ser, og hurtigt finde og forstå nøgleinformation.