Intel og Karma samarbejder om selvkørende teknologi

For at fremme åbne standarder for bilindustrien, vil Karma Automotive integrere Intel Automotive løsninger i deres køretøjsplatform.

20 aug. 2024 kl. 10:38 Af Maria DEL:

Karma Automotive, en Californien-baseret producent af elektriske køretøjer, der ejes af et kinesisk firma, er klar til at implementere Intel Automotive løsninger i hele deres køretøjsplatform. Samarbejdet med Intel Automotive fokuserer på at udvikle en software-defineret køretøjsarkitektur (SDV), som vil have en fremtrædende rolle i Karmas kommende modeller, herunder Karma Kaveya, der er planlagt til udgivelse i 2026.

Desuden vil Karma og Intel arbejde sammen for at demonstrere vigtige koncepter for at fremme åbne standarder i SDV-teknologi. Disse standarder er beregnet til at blive delt åbent og kommercielt, hvilket letter bredere industriel transformation og innovation. Marques McCammon, præsident for Karma Automotive, udtalte, at dette initiativ sigter mod at støtte Tier 1-leverandører og OEM'er, der er tilbageholdende med at skifte fra traditionelle metoder til nye teknologier.

Han forklarede yderligere, at virksomheden vil agere som en allieret og hjælpe med forretnings-til-forretnings SDV-løsninger, ligesom de i øjeblikket tilbyder tjenester gennem Karma Connect. En af verdens førende OEM'er bruger allerede denne proprietære platform til køretøjsdatahåndtering og over-the-air-tjenester. Jack Weast, Intel Fellow, Vice President og General Manager for Intel Automotive, bemærkede, at Intel Automotive anerkender, at bilindustrien oplever en betydelig periode med forandring.

Han tilføjede, at Intel tidligere har hjulpet andre industrier med at navigere gennem lignende transformationer, og udtrykte ære i at støtte bilsektoren gennem disse ændringer.