Japan afskaffer floppy-diske i regeringen

Japan fjerner endelig floppy-diske fra alle systemer, markerer en milepæl i moderniseringen af bureaukratiet. Digital Minister Taro Kono erklærede sejr over floppy-diske den 28. juni!

3 jul. 2024 kl. 11:44 Af Maria DEL:

Den japanske regering har endelig elimineret brugen af floppy diske i alle sine systemer, to årtier efter deres storhedstid, og dermed nået en længe ventet milepæl i kampagnen for at modernisere bureaukratiet.

I midten af sidste måned havde Digital Agency afskaffet alle 1.034 regler, der regulerer deres brug, undtagen en miljømæssig stramning relateret til køretøjsskrotning. "Vi har vundet krigen mod floppy diske den 28. juni!" sagde Digital Minister Taro Kono, der har været åbenmundet om at udslette faxmaskiner og anden analog teknologi i regeringen, til Reuters i en erklæring onsdag.

Digital Agency blev oprettet under COVID-19-pandemien i 2021, da en kamp for at udrulle landsdækkende test og vaccinationer afslørede, at regeringen stadig stolede på papirarkivering og forældet teknologi. En karismatisk figur med 2,5 millioner følgere på X, Kono ledede tidligere forsvaret og udenrigsministerierne samt COVID-vaccineudrulningen, tog sin nuværende rolle i august 2022 efter et mislykket forsøg på at blive premierminister.

Japan's digitaliseringsindsats har dog stødt på adskillige problemer. En kontaktsporing app floppede under pandemien, og vedtagelsen af regeringens My Number digitale identifikationskort har været langsommere end håbet grundet gentagne datauheld.