Kinesiske hackere angriber tyske virksomheder.

Den tyske lægemiddel og teknologisektor, angribes af den kinesiske hackergruppe APT 27.

27 jan. 2022 kl. 14:00 Af Leon DEL:

Lægemiddel og teknologisektoren rammes.

Den kinesiske hackergruppe APT 27, der længe har været mistænkt for at have lanceret angreb på vestlige regeringsinstitutioner, er begyndt at målrette deres angreb mod tyske virksomheder inden for lægemiddel og teknologisektoren. Sådan lød udtalelsen fra Tysklands forbundskontor for beskyttelse af forfatningen (BfV) på en pressemeddelelse, onsdag d. 26 januar.

Ud over at stjæle forretningshemmeligheder og intellektuel ejendom, forsøger hackerne muligvis at trænge ind i kundernes og tjenesteudbydernes netværk for at infiltrere flere virksomheder på én gang, fortæller BfV i deres pressemeddelelse.

Hackergruppen APT 27.

I deres årlige forfatningsrapport fra 2019 havde BfV påpeget, at gruppens akronym APT 27 er et alias for en kinesisk hackergruppe også kendt som "Emissary Panda", som menes at målrette deres angreb mod udenlandske ambassader og samfundskritiske sektorer verden over.

Sidste år anklagede USA og deres allierede, Kina for at have gennemført en global cyberspionagekampagne i samarbejde med APT 27.

Kina har afvist påstanden og benægter ethvert kendskab til hackergruppen.





Kilde: Reuters.