Meta skruer ned for headset kampen

Meta slækker på planer om at rivalisere Apple med et premium headset. Fokus øges på populære Quest-serien og Ray Ban smartbriller.

27 aug. 2024 kl. 12:46 Af Maria DEL:

Meta har et bredt sortiment af bærbare enheder, såsom Quest serien og de smarte briller fra Ray Ban, men har de virkelig brug for et produkt, der konkurrer i high end segmentet? Meta ser ud til at trække i land deres planer om at konkurrere med Apple på det premium headset marked.

Virksomheden havde indgået et samarbejde med LG om at producere deres Vision Pro alternativ i de kommende år, men disse planer er blevet stoppet af Meta til fordel for noget billigere og mere i tråd med deres profil.

Detaljerne om opdateringen kommer via en rapport fra The Information, som siger, at Meta har bedt holdet om at stoppe arbejdet på det premium produkt, mens de intensiverer deres fokus på den populære Quest serie og de smarte briller fra Ray Ban.

Meta havde planlagt en lancering i 2027 for det rygtede Quest Pro headset, men det virker som det rigtige træk, når man ser på Apples kamp med at sælge deres $3,499 dyre Vision Pro headset, siden dets lancering tidligere i år. Quest headsets kan købes til en rimelig pris på $499.99, hvilket gør det mere tilgængeligt og overkommeligt for forbrugerne.

Metas samarbejde med LG skulle hjælpe virksomheden med at få skærmene til headsettet til at ligne Vision Pro, samt den avancerede mixed reality teknologi, der kører på Metas Horizon platform, til at blive tilpasset det premium tilbehør. Virksomheder har brug for produkter som Vision Pro for at vise deres ambitioner, men de har også brug for, at produktet passer til markedet, med folk der er villige til at betale de store penge for sådanne enheder, der stadig henvender sig til en niche-målgruppe.

Metas Zuckerberg har talt om Apples headsets indflydelse på XR-markedet, men det virker som om, at han er tilfreds med at bevare interessen, uden at blæse alle pengene på et produkt, der måske aldrig bliver en bestseller for virksomheden.