Neuralink lader lammet mand spille skak

Neuralink demonstrerer banebrydende hjerne-computer interface teknologi. Noland Arbaugh, der er lam, styrer en computer kun med tankens kraft.

21 mar. 2024 kl. 10:10 Af Maria DEL:

Neuralink, det hjerneteknologifirma, der blev grundlagt af Elon Musk, livestreamede en opdatering med sin første hjerneimplantatpatient onsdag. Patienten, identificeret som Noland Arbaugh, en mand med kvadruple parese, viste bemærkelsesværdig kontrol over en computer kun ved hjælp af sine tanker. Under livestreamen på Musks X (tidligere Twitter) viste Arbaugh sin evne til at spille videospil og deltage i online skak udelukkende ved kraft af sin hjerne.

Udtrykkende sin forbløffelse udbrød Arbaugh: "Jeg havde opgivet at spille det spil." Neuralink-implantatet, en banebrydende enhed, giver patienter mulighed for at bruge deres neurale signaler til at interagere med computere, hvilket markerer en betydelig fremskridt inden for hjælpemidler til teknologi.

Arbaugh, 29 år, fortalte om en rygmarvsskade for otte år siden i hvad han beskrev som en "freak-dykkerulykke". Efter Neuralink-proceduren i januar, som Arbaugh blev udskrevet fra hospitalet blot en dag senere, understregede han operationens transformative virkning, idet han udtalte: "Det har allerede ændret mit liv." På trods af at han erkender, at der er behov for yderligere forbedring af teknologien, udtrykte Arbaugh optimisme om dens fremtidige potentiale.

Mens Neuralink ikke er den eneste aktør inden for hjernen-computer-grænsefladeteknologi, adskiller dens enhed sig med et højere antal elektroder, hvilket antyder bredere anvendelser i fremtiden. I modsætning til tidligere versioner fungerer Neuralink-teknologien trådløst, hvilket eliminerer behovet for besværlige eksterne forbindelser.

Musk antydede enhedens potentiale til at genoprette synet i et opslag på X, idet han forestiller sig en udvikling fra dens nuværende anvendelse hos lammede patienter til bredere neurologiske forbedringer. "Blindsight er det næste produkt efter Telepati," skrev Musk kryptisk.

Eksperter på området anerkender betydningen af Arbaughs præstation, mens de bemærker dens sammenhæng med tidligere demonstrationer af hjernen-computer-grænsefladeteknologi. Som rapporteret af Bloomberg bemærkede Kip Allan Ludwig, meddirektør for Wisconsin Institute for Translational Neuroengineering: "Det er ikke et gennembrud sammenlignet med hvad andre tidligere har vist, men det er bestemt et godt udgangspunkt."