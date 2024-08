Neuralinks anden patients fremskridt

Neuralink deler oplysninger om deres anden patient, Alex, der har fået indsat Link, en BCI-enhed. Alex kontrollerer computer med sin hjerne, spiller spil og laver 3D-design.

23 aug. 2024 kl. 09:04 Af Maria DEL:

Neuralink delte for nylig fremskridtene fra deres anden patient, Alex, der blev implanteret med Link, virksomhedens BCI-enhed (hjerne-computer interface). Alex's Link indsat gik glat. Han blev udskrevet fra hospitalet en dag efter at Link var blevet implanteret.

I den første forskningssession formåede Alex at forbinde Link til sin computer og begyndte at styre cursoren med tankens kraft på mindre end 5 minutter. "Ligesom Noland, vores første deltager, brød Alex den tidligere verdensrekord for BCI-cursor kontrol med en ikke-Neurlink enhed på dag et af at bruge Link," rapporterede Neuralink.

Alex fortsatte med at teste Link-implantatens evner selvstændigt ved at spille første-person skydespillet Counter-Strike 2. Han begyndte også at lære, hvordan man designer 3D-objekter med computerstøttet design (CAD) software. På sin anden dag med Link brugte Alex CAD-softwaren Fusion 360 til at designe en tilpasset holder til hans Neuralink oplader. Alex's design blev 3D-printet og integreret i hans setup.

"At tage en idé, omsætte den til et design og faktisk have et fysisk objekt som et færdigt produkt får mig til at føle, at jeg bygger ting igen," sagde Alex. Alex kan lide at bygge ting. Han arbejdede som bilmekaniker før sin rygmarvsskade. Link vil give Alex mulighed for at fortsætte med at udføre opgaver, han nyder.