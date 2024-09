Nvidia aktier svækkes af mulig stævning

Efter en unormal svækkelse af NVIDIA-aktier gennem det meste af gårsdagens handelsdag, som kulminerede i endnu et salg, da Bloomberg rapporterede, at GPU-producenten var blevet stævnet af det amerikanske justitsministerium (DOJ), har virksomheden valgt at bryde sin tilbageholdenhed og kommentere sagen ved at hævde, at de ikke har modtaget den omtalte stævning.

5 sep. 2024 kl. 09:58 Af Maria DEL:

NVIDIA har officielt erklæret, at de "ikke er blevet stævnet" af DOJ. I sine udtalelser til forskellige medier har virksomheden bemærket: "Vi har forhørt os hos det amerikanske justitsministerium og har ikke modtaget nogen indkaldelse. Ikke desto mindre er vi glade for at besvare eventuelle spørgsmål, som myndighederne måtte have om vores forretning."

Men hvis det er en præcis beskrivelse af situationen, hvorfor kom NVIDIA så ikke offentligt ud med dette i går eller tidligt i morges? GPU-producenten mistede trods alt over 280 milliarder dollars i markedsværdi tirsdag, hvor de fleste af disse tab tilskrives en lille gruppe investorer, som formodentlig havde kendskab til situationen, ifølge den gængse snak.

Selvfølgelig hævder andre branchekommentatorer stadig, at NVIDIAs unormale tab tirsdag blot var et resultat af en forværret økonomi. Ifølge Patrick Moorhead, direktør for Moor Insights, "bryder institutionelle investorer sig ikke om det, før der kommer en afgørelse."

Ærligt talt har NVIDIAs langsomhed i at reagere på kontroversen omkring indkaldelsen rejst flere spørgsmål, end den har besvaret. Er det simpelthen fordi, virksomheden endnu ikke fysisk har modtaget en stævning, og at den måske stadig kan dukke op? Vi vil sandsynligvis få meget mere at vide om denne sag i de kommende dage.

Som vi nævnte i går, undersøger DOJ-efterforskere angiveligt NVIDIAs formodede praksis med at give præference i forhold til pris og/eller levering til kunder, der udelukkende bruger virksomhedens AI-chips eller implementerer NVIDIAs komplette systemer, ifølge Bloombergs rapportering. Bemærk, at Huang tidligere har udtalt, at NVIDIA prioriterer kunder, der anvender deres produkter i de foruddesignede datacentre, formodentlig for at forhindre hamstring.

DOJ undersøger også NVIDIAs opkøb af RunAI, en producent af AI-computersoftware. Ifølge DOJ-embedsmænd kan dette opkøb gøre det sværere for kunder at skifte væk fra NVIDIAs løsninger.

NVIDIA forsøger at blive en alt-i-en-leverandør for alt, hvad der vedrører AI, hvilket ikke kun omfatter dedikerede AI-acceleratorer (chips), men også softwarebaserede løsninger til at træne AI-modeller samt optimering af datacenterdesign – alt sammen i overensstemmelse med "AI-fabrikken", som GPU-producentens direktør, Jensen Huang, har beskrevet.