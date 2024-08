Nvidia indtjeninger kan have svaghed

Kan langsommere kvartalsvise indtægtsvækster og rygter om forsinkelser i Blackwell AI-chip skuffe investorerne?

28 aug. 2024 kl. 06:15 Af Maria DEL:

Nvidia har opnået en dominerende position med førende produkter og design, der er de bedste til moderne AI-processering. Onsdag vil være et afgørende kvartalsbegivenhed for både teknologi-markedet og den bredere aktiemarked, da Nvidia rapporterer sit andet kvartal resultat.

Ifølge Nvidias foregående indtjeningsopkald, er der forventet en omsætning på $28 milliarder med en margin på omkring 75% i andet kvartal 2025. Hvis de når dette omsætningsmål, vil det mere end fordoble omsætningen på årsbasis (omsætningen i andet kvartal af 2024 var $13,5 milliarder) og se endnu en kvartalsvise omsætningsrekord.

Men det vil også betyde, at kvartalsvis omsætningsvækst er faldet over de sidste fire rapporter - hvor omsætningen tidligere er steget med henholdsvis $6 milliarder, $5 milliarder og $4 milliarder. Når man også tager rygterne og spekulationerne om forsinkelserne på deres mest avancerede Blackwell AI-chiparkitektur i betragtning, kan det betyde, at kvartalets resultat måske er skuffende for investorer og tech-industrien.

Konkurrence vokser

Nvidia fortsætter med at vokse og tjene penge, takket være sin dominans i AI-chips' trænings- og inferensfunktioner. Denne vækst fortsætter med at tiltrække opmærksomhed fra konkurrenter, der er ivrige efter at tage så stor en del af markedet som muligt for sig selv. AMD er den mest åbenlyse udfordrer, med en produktlinje, der mest ligner GPU-designene fra Nvidia, da de konkurrerer både på gamin og professionelle grafikmarkeder.

Avanceret AI-infrastruktur Mens konkurrenter stadig kæmper for at komme ind på AI-chipområdet, er de største kunder hos Nvidia investeret i historiske infrastrukturbygninger. En rapport viser, at op til 40% af pengene, som Microsoft og Meta bruger, går til Nvidia. Med Tesla, Google og Amazon i området fra 10% -30%. Disse virksomheder (og flere) fortsætter med at investere store pengebeløb i nyt hardware, og Nvidia vil være den primære modtager i lang tid.

Nvidias ledelse er svær at udfordre Nvidia har opnået sin førende position med førende produkter og design, der er de bedste til moderne AI-processering. Selv rygter om forsinkelser på den nyeste Blackwell AI-chip fra Nvidia synes ikke at give AMD, Intel eller nogen andre store muligheder.

Alle indikationer er, at Nvidias nuværende generation Hopper H100-chips vil opretholde ren ydeevnelederskab i resten af året. Nvidia's vækst og bane vil fortsætte gennem 2024 og 2025, på tværs af produkter, konkurrence og partnernes investeringer.