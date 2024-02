Nvidia markedsværdi nu højere end Amazon og Alphabet

Nvidia overgår Alphabet i markedsværdi og bliver den fjerde mest værdifulde virksomhed i verden. Dette skyldes hovedsageligt deres dominerende position inden for AI-chip teknologi.

19 feb. 2024 kl. 09:03 Af Maria DEL:

Nvidia overgik i onsdags Alphabet i markedsværdi, en bedrift er opnået kun en dag efter det overhalede Amazon. Ifølge Bloomberg-rapporter holdet chipproducentens aktier nu en værdi på $1,83 billioner, hvilket bringer den forbi Google ejerens markedsværdi på $1,82 billioner med en smal margin. Dette hæver Nvidia til positionen som verdens fjerde mest værdifulde selskab midt i AI-boomet, bag Microsoft ($3.04T), Apple ($2.84T) og Saudi Aramco.





Det bemærkelsesværdige er, at Nvidia i øjeblikket producerer H100-chippen, som driver flertallet af LLM'er (Large Language Models) i drift i dag, herunder OpenAI's ChatGPT og en betydelig del af AI-projekterne fra tech-giganter som Microsoft, Meta og Amazon. De store spillere i teknologibranchen er involveret i et AI-chip våbenkapløb, hver stræber efter at udvikle sin egen GPU-chip for at udfordre Nvidias dominerende position. Ironisk nok er Nvidias betydelige salg af AI-chips tilskrevet disse samme selskaber.

Som fremhævet af Bloomberg, er Nvidia på randen af at introducere en forbedret AI-chip, H200, der vil lande med øget hukommelseskapacitet og båndbredde sammenlignet med dens forgænger. Reuters rapporterede for nylig, at Nvidia har allokeret $30 milliarder mod en afdeling dedikeret til at hjælpe andre virksomheder med at producere deres egne brugerdefinerede AI-chips. Dette betyder, at selvom virksomheder vælger at udvikle deres egne AI-chips, står Nvidia til at drage fordel.

I mellemtiden arbejder konkurrenter som Intel og AMD flittigt på deres egne chips, der potentielt kunne rivalisere kapaciteterne hos H200.