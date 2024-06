Nvidia og AMD chefer kæmper om AI Kontrol

Se med, når Nvidia Corp. og Advanced Micro Devices Inc.'s chefer præsenterer nye chipgenerationer, der driver AI-udviklingen globalt. Hvem vinder denne rivalisering?

3 jun. 2024 kl. 14:04 Af Maria DEL:

Nvidia og AMDs ledere fremviste nye generationer af chips, der driver den globale vækst inden for AI-udvikling, det åbner for en mere tilspidset konkurrence inden for AI, der kan afgøre retningen for kunstig intelligens-design og -adoption.

Jensen Huang og Lisa Su, begge født i Taiwan og nu lokale berømtheder for at lede amerikanske tech-giganter, brugte forskellige strategier til at formidle deres ekspertise under shows ved Computex i Taipei. Nvidias CEO gentog gentagne gange sin dominans i acceleratorer, som OpenAI og Microsoft Corp. anvender til at opbygge generative AI-tjenester som ChatGPT.

Huang gik så langt som at antyde en chip, der er planlagt til 2026, som han kaldte Rubin, efter Vera Rubin, den amerikanske kvinde, der hjalp med at opdage mørkt stof. Denne chip vil være afgørende for at opretholde Nvidias førende position.

Mens Huang fokuserede mest på sin egen to-timers præsentation, valgte AMD's Su at gøre hendes mere til en holdindsats. Hun præsenterede en strøm af store partnere for at formidle virksomhedens fokus på design af neurale processorer, en type chip, der kører AI-tjenester direkte fra bærbare computere. De to præsentationer understreger den stigende betydning af en teknologi, der har potentialet til at omdefinere en række industrier og skabe nye enheder, der næsten øjeblikkeligt kan generere video og andet indhold fra simple kommandoer. Konkurrencen har også et personligt aspekt.

Su og Huang er ikke kun begge fra Taiwan, de blev begge født i den samme by og er fjerne slægtninge. Dette har dog ikke gjort dem mere villige til at give efter for hinanden. Nvidia ser opkomsten af generative AI som en ny industrirevolution og forventer at spille en vigtig rolle, når teknologien skifter til personlige computere. Huang gentog ideer, han fremlagde for et år siden, herunder ideen om, at de uden AI-evner vil blive efterladt i støvet.

Besøgende ved messen bemærkede, at Huangs præsentation understregede Nvidias fortsatte dominans, en position, der synes svær for AMD eller andre rivaler at ryste på kort sigt. Nvidia er ved at skabe et fuldt patentbeskyttet system, hvor virksomheder kan købe deres chips, netværksudstyr og alt andet, der kræves for at køre avanceret AI-udvikling i datacentre.

AMD fremhæver derimod åbne standarder, der gør deres hardware interoperabel med rivalers som Intel Corp. Huang har meddelt, at den kommende Rubin AI-platform vil anvende HBM4, den næste iteration af hukommelsen med høj båndbredde, der er blevet en flaskehals for AI-acceleratorproduktionen. Han tilbød ellers ikke nogen specifikationer for Nvidias kommende produkter.