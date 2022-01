Nvidia opkøber alligevel ikke Arm Ltd.

Nvidia opkøber alligevel ikke det britiske chipudviklingsfirma Arm Ltd. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.

Opkøb udsat på ubestemt tid.

Nvidia forbereder sig på at opgive deres opkøb af Arm Ltd fra selskabet SoftBank Group, efter at have tilbudt omkring 40 milliarder dollars for selskabet i 2020, rapporterede Bloomberg News tirsdag med henvisning til kilder og personer der er bekendt med sagen.

Den amerikanske chipproducent Nvidia Corporation har udgivet en pressemeddelelse, hvor de fortæller at de ikke forventer at lukke aftalen med SoftBang Group på nuværende tidspunkt, da selskabet for nyligt optrappede forberedelserne til et børsnoteret udbud af Arm Ltd.

Regulatoriske forhindringer.

Aftalen har stået over for adskillige regulatoriske forhindringer, hvor den amerikanske føderale handelskommission søgte for at blokere den i december.

Derudover har Jonathan Kanter, den nye leder af det Amerikanske Justitsministeriums Antitrust Division, udtalt at han vil forsøge at stoppe fusioner mellem store enterprise virksomheder, der udgør konkurrencebegrænsende bekymringer for samfundet.

Købet er også under kontrol af diverse britiske og EU-tilsynsmyndigheder.

Den aktie-tunge aftale for Arm er steget i værdi, siden den blev annonceret i september 2020 og Arms administrerende direktør sagde i juli sidste år, at selskabet havde overvejet en børsnotering, men det ville skade dets evne til at ekspandere og investere.

Talsmand for Nvidia siger.

En talsmand for Nvidia fortalte at virksomheden fortsat tror på at opkøbet bliver en realitet og at handlen bare er blevet udskudt. Endvidere gav talsmanden fra Nvidia udtryk for at selskabet tror på at erhvervelsen af Arm Lrd, vil give Nvidia mulighed for at accelerere deres udviklingsproces af chips og forøge deres konkurrenceevne.

Nvidia-aktien faldt 3,2 % før klokken ringede, hvilket førte til mindre tab blandt samtlige chipproducenter på markedet.





