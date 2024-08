Nvidia vækst topper

NVIDIA-aktien er faldet med cirka 7 procent efter deres seneste kvartalsrapport, da investorerne forsøger at navigere i en ellers stærk finansiel præstation, der dog nu viser tegn på, at væksten har nået sit højdepunkt. Dette har resulteret i en "tømmermændseffekt", hvor aktiens tidligere høje værdi nu begynder at falde i marginerne.

Ved første øjekast leverede NVIDIA endnu en kvartalspræstation, der overgik analytikernes forventninger til både omsætning og indtjening. De præsenterede også en imponerende prognose for det nuværende kvartal med en forventet omsætning på 32,5 milliarder dollars, hvilket overgik konsensusforventningerne med omkring 600 millioner dollars.

Men der er nogle væsentlige forbehold under overfladen. For det første er NVIDIAs nettooverskudsgrad faldet for første gang siden andet kvartal af 2022.

Desuden skal man tage i betragtning, at NVIDIA nu forventer en bruttomargin på 74,4 procent for det igangværende kvartal, hvilket er lavere end både den faktiske margin på 76,7 procent i det afsluttede juni-kvartal og den forventede margin på 74,8 procent for det samme kvartal.

En anden mulig svaghed i NVIDIAs position er, at deres indtægter fra datacenteraktiviteter i Kina er faldet til under det niveau, der blev set før USA's indførelse af eksportkontroller.

Med hensyn til Blackwell bekræftede NVIDIA rygterne om en mindre designfejl, men bemærkede, at problemet blev løst ved at ændre fotomasken - en specifik skabelon, der bruges til at skabe mønstre på semiconductor wafers.

Med disse ændringer forventer virksomheden at begynde at levere Blackwell-produkter i kvartalet, der slutter i december, med en optrapning af Hopper-leverancer i anden halvdel af 2024.

Dog kommer den mindre forsinkelse med Blackwell til at koste: NVIDIA bemærkede under regnskabskonferencen, at de vil "opleve svagere marginer i fjerde kvartal."

Perioden med uafbrudt og ufejlbarlig vækst for NVIDIA ser nu ud til at være ovre. Selvom virksomheden stadig er en stærk pengemaskine, har aktiemarkedet, nu indregnet en midlertidig vækstpause - selvom det kun gælder visse metrics - i NVIDIAs aktiekurs, hvilket har reduceret noget af den tidligere svimlende høje værdi.