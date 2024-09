Nvidia vil være central leverandør af AI

Nvidia's CEO, Jensen Huang, skubber firmaets strategi for at blive en omfattende leverandør af datacenterkomponenter, herunder software, netværksteknologi og designydelser. Målet er at cementere sin position som en leder inden for AI-sektoren.

3 sep. 2024 kl. 11:00 Af Maria DEL:

Nvidia's administrerende direktør, Jensen Huang, er fast besluttet på at gøre virksomheden til en omfattende leverandør af datacenterkomponenter, herunder software, netværksteknologi og design-tjenester.

Dette skridt er en del af en strategi for at cementere Nvidias position som en leder inden for kunstig intelligens (AI)-sektoren, ifølge Wall Street Journal. Denne satsning kommer efter en nylig kvartalsrapport, hvor Nvidia overgik forventningerne fra Wall Street. Det skete kort tid efter, at konkurrenten AMD afslørede sit næsten 5 milliarder dollars opkøb af ZT Systems, en datacenterdesign- og produktionvirksomhed.

Nvidia udnytter sin dominans på AI-chipmarkedet, hvor virksomheden har over 80% markedsandel, til at tilbyde en mere integreret pakke af produkter og tjenester til det, som Huang kalder "AI-fabrikker". Disse er de datacentre, der udvikler og kører AI-værktøjer som OpenAI's ChatGPT. Huangs vision er at transformere Nvidia fra blot at være en hardwareleverandør til at være en one-stop-shop for alle vigtige datacenterkomponenter, ifølge WSJ.

Virksomhedens strategi involverer udnyttelse af dens proprietære software, CUDA, som har været en hjørnesten i dens succes i 17 år. CUDA gør det muligt for udviklere at udnytte kraften i Nvidias GPU'er til beregningsopgaver. Derudover investerer Nvidia i InfiniBand, en højhastigheds netværksprotokol, der er meget udbredt inden for AI-træning.

Nvidia erhvervede Mellanox Technologies, den førende udstyrsproducent til InfiniBand, for fem år siden for næsten 7 milliarder dollars. Nvidia er også på vej ind i AI-optimerede Ethernet-tjenester, som forventes at generere betydelig indtjening inden for det næste år, ifølge Chief Financial Officer Colette Kress.

Denne service er en del af Nvidias bredere udvalg af datacenterprodukter, herunder centralprocessorer og netværkschips designet til at fungere sammenhængende. Virksomheden tilpasser sit tilbud for at imødekomme de specifikke behov i forskellige industrier, såsom sundhedssektoren og robotik, ved at levere specialiserede software- og hardwareopsætninger.