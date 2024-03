Nvidias AI-spil demo viser potentiale

Oplev Nvidia's AI-drevne spil demo, Convert Protocol, hvor du er en detektiv på et luksushotel. Stil spørgsmål og oplev en dialog uden manuskript.

19 mar. 2024 kl. 09:49 Af Maria DEL:

Nvidia gjorde, hvad vi alle vidste var på vej - de lavede en AI-drevet spildemo. I Convert Protocol spiller du som en detektiv, der forsøger at opspore en bestemt person på et high-end hotel. Ideen er at løse gåder gennem samtaler med ikke-spilbare karakterer (NPC'er). Men i denne demo bruger du din mikrofon og stemme til at stille spørgsmål i stedet for at vælge fra en liste af forudindstillede muligheder.

Demoen blev fremvist i en lille privat online fremvisning. Der kunne spørges om alt uden begrænsninger. Dette er drømmen for mange i denne type detektiv spil. Du får ikke rollen som en detektiv med en forudindstillet liste over dialogmuligheder. Du kan spørge om, hvad du vil, når du vil.

Dørvagten kunne høfligt hilse dig velkommen og måske komme med et par kommentarer om behovet for en pause. Inde i hotellet, detektivens hovedområde, kunne du spørge receptionisten om værelsesnumre eller om hvordan hotellet fungerer. Der er endda en ledende person i nærheden, som ved lidt om din målperson.

Alle disse samtaler er ægte samtaler. De sker gennem en mikrofon, og du bruger din stemme til at tale, som du vil. På et øjeblik kan NPC'erne reagere gennem AI-modellen. Det er en anderledes måde at spille et dialogdrevet spil på. Jeg ved bare ikke, om det er en bedre måde. NPC'erne forblev fastlåst på emnet, og risikerede aldrig at forvirre sig selv.

Det er Nvidias teknologi på arbejde, men det ændrer ikke rigtig spiloplevelsen. Det man oplever gennem demoen er, at denne teknologi blot åbner for flere dialogtræer. Den giver dig flere muligheder for at udforske de dialogmuligheder, du normalt overspringer i et kompliceret RPG. Det er interessant, men det gør ikke selve spillet bedre. Ved at spørge om konsol- eller PC-gaming, eller om en bestemt NPC's yndlings RTX GPU, var det tydeligt, at AI'en ikke havde nogen forståelse for, hvad Schneider talte om.

De kunne give et svar, der gav mening i konteksten af et spørgsmål, men ikke et svar, der var væsentligt anderledes end et svar, du kunne få med en forudindstillet liste over dialogmuligheder. Det er nemt at se på Nvidias demo og lade sig rive med af mulighederne. Der er mange muligheder her, og det bliver spændende at se, hvordan udviklere udnytter denne teknologi i virkelige spil.

Det er dog nok ikke noget, der straks ændrer, hvordan spil bliver designet og spillet. Der er mange fordele med en forudindstillet liste over dialogmuligheder. NPC'er har ofte interessante ting at sige, og med uendelige muligheder er der ikke altid en garanti for, at du spørger det rigtige. Det er svært at forestille sig, at en udvikler er tilfreds med at skjule kritiske oplysninger bag en AI, der måske ikke afslører den rigtige information. En ide ville være, at man kunne bruge AI'en til at berige en verden med flere NPC'er, der ikke er afgørende for spillet - men vil vi virkelig have flere uendelige dialogtræer i vores spil?"