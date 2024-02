OpenAI og Intel diskuterer AI's fremtidige behov for mere processorkraft

22 feb. 2024 kl. 10:43 Af Maria DEL:

Behovet for flere og hurtigere kunstig intelligens (AI) chips vil kun fortsætte i de kommende år, siger både OpenAI's Sam Altman og Intel CEO Pat Gelsinger efter deres samtale på Intel's Foundry Event i San Jose, Californien. I bund og grund mener Altman, at verden vil have brug for mange flere chips til AI, samtidig med at verden vil skulle investere globalt i mange ting, der går ud over det, der i øjeblikket overvejes. Altman kommenterer også, at verden stadig mangler "tal", idet han understreger betydningen af at bygge videre på AI-momentet fra det foregående år for at fremme en teknologi, han tror, vil føre til en lysere fremtid for menneskeheden.

Intels Gelsinger gentog Altmans kommentarer med den påstand, at behovet for AI-processorer i de kommende år synes at være ubegrænset. En ikke overraskende kommentar, da Gelsinger siden overtagelsen allerede har presset Intel til at gå ind i forretningen med at producere chips til andre virksomheder. Som en del af denne udvikling har virksomheden forpligtet sig til at investere $20 milliarder i opførelse af nye fabrikker i Ohio, som vil blive brugt som såkaldte "foundries" for andre virksomheder.

På konferencen onsdag forudså Gelsinger, at Intel primært på grund af behovet for AI-chips ville være den næststørste foundry-virksomhed i verden inden 2030, sandsynligvis kun overgået af Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., eller TMSC, branchens leder i øjeblikket. Desuden forsøger Intel at få en del af de $52 milliarder, som det amerikanske handelsministerium har til hensigt at udbetale i et forsøg på at øge nationens produktionskapacitet på det $527 milliarder store processor marked.

Begge CEO'ers kommentarer bekræfter kun virkeligheden i AI-boomet, især efter at Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, som måler præstationen for de top 30 amerikanske chipvirksomheder, angiveligt er steget med mere end 50% det seneste år som følge af investorernes sats på den vedvarende høje efterspørgsel efter AI-processorer, der understøtter ChatGPT og andre apps fra OpenAI.

Altmans og Balsingers kommentarer kommer også efter, at den førende AI-chipproducent, Nvidia, rapporterede, at dens indtægter i forhold til samme kvartal sidste år var steget med 265% til $22,1 milliarder. For det nuværende kvartal, forventer Nvidia $24 milliarder, mere end fire gange beløbet fra samme periode sidste år og mere end den gennemsnitlige estimering på $22 milliarder lavet af eksperter. Til trods for denne øjenåbnende gevinst har det massivt voksende behov for AI-processorer blandt Big Tech-virksomheder og start-ups som Anthropic og OpenAI dog kun gavnet få udvalgte virksomheder. Mens flertallet af andre chipproducenter kæmper med ophobet lager og træg kundeefterspørgsel på tværs af en række industrier, har Nvidia og dets leverandører, især TSMC og Supermicro, høstet uforholdsmæssige fordele.