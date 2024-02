Sony's PlayStation-Network oplever rekordvækst

15 feb. 2024

Sony offentliggjorde for nylig en finansiel opdatering, der afslørede, at PlayStation-netværket har set en enorm vækst i antallet af aktive brugere for nylig. Fra Q2 FY23 til Q3 FY23 blev der registreret en stigning på 16 millioner brugere, hvilket markerer det højeste tal, der nogensinde er blevet registreret siden tjenestens lancering. I den finansielle rapport blev det angivet, at der i Q3 FY23 var et rekordhøjt antal brugere med hele 123 millioner, der brugte PlayStation-netværket.

Dette er en vigtig milepæl for Sony, da det viser den fortsatte vækst og popularitet, som PlayStation-platformen nyder. Det blev for nylig rapporteret, at Sony har leveret 54,8 millioner PS5-konsoller siden platformens lancering i 2020. Virksomheden oplever rekordvækst i sin spilafdeling, der konstant overgår forventningerne, og i Q3 FY23 spillede en svimlende 123 millioner brugere over hele verden altså spil på PlayStation-netværket.

Sony definerede tallene for brugerne (MAU) som "Et anslået samlet antal unikke konti, der spillede spil eller brugte tjenester på PlayStation™Network i løbet af den sidste måned i kvartalet." Ifølge Statista er dette det højeste antal MAU, der nogensinde er blevet registreret på PlayStation-netværket - den seneste all-time high blev registreret i december 2022, med 112 millioner MAU, der blev logget af Sony.

Det markerer også den største stigning mellem kvartaler nogensinde. Sony afslørede yderligere, at PlayStation Plus, platformens abonnementstjeneste, der låser op for et spilbibliotek (blandt andre ting) nu har 47,4 millioner abonnenter.