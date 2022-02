Samsungs produktion af hukommelseschips genoptages.

Samsung Electronics fortæller i dag, at deres chipfremstillingsfaciliteter i den kinesiske by Xian, snart er tilbage til normal drift.

26 jan. 2022 kl. 18:00 Af Leon DEL:

Pandemi og Produktionsstop.

Produktionen af hukommelseschips var næsten gået i stå, efter en bølge af Corona-tilfælde af Omicron-varianten, havde forårsaget strenge restriktioner i byen Xian, hvor Samsungs hukommelseschips bliver produceret.

De Kinesiske myndigheder foretog d. 22 december en komplet nedlukning af byen, og restriktionerne fik Samsung til midlertidigt at nedjustere driften på deres fabrik, som står for produktinen af 40% af deres NAND-flashhukommelseschips, der anvendes på markedet for datalagring.

Samsung oplyste at beslutningen blev truffet for at beskytte sundheden og sikkerheden for deres medarbejdere og partnere.





Opjustering af Driften.

Nu har Samsung taget beslutningen om at opjustere driften for at afhjælpe deres kunder med den nuværende globale mangel af halvledere.

De fleste industriaktører og analytikere forventer dog, at forsyningsvanskelighederne vil vare i hele 2022.





Efterspørgsel og Statistikker.

Den store mangel på computerchips skyldes selvfølgelig corona pandemien, og er et resultat af den manglende arbejdskraft, samt den stigende efterspørgsel på enheder såsom smartphones, tv-apparater og elbiler.

Texas Instruments der fremstiller chips, som bruges i biler, industrielle applikationer og personlig elektronik, rapporterer om en stærk efterspørgsel fra kunder på industri- og bilmarkederne.

Det amerikanske handelsministerium sagde tirsdag, at en nylig undersøgelse blandt 150 amerikanske virksomheder har vist, at deres lagre af halvledere var faldet til et gennemsnit på fem dages forsyninger i slutningen af sidste år, sammenlignet med 40 dage i 2019.

Undersøgelsen viste også af efterspørgslen efter halvledere var 17 % højere sidste år end i 2019 før pandemien.

En topchef i det tyske halvlederproducent Infineon sagde i denne uge, at han forventer at de sidste leveringsproblemer først bliver løst i 2023.