AI rykker ind i jagerfly og vinder

En milepæl i autonom flyvning og militær automation. AI-kontrollerede fly kan revolutionere militæret med hurtigere beslutningstagning og øget sikkerhed.

23 apr. 2024 kl. 10:53 Af Maria DEL:

For første gang nogensinde stod en AI-jagerpilot overfor en menneskelig pilot i en "dogfight" ved hjælp af faktiske kampfly i luften, en enorm milepæl inden for autonom flyvning og militær automation. "X-62A-teamet har vist, at state-of-the-art maskinlæring-baseret autonomi sikkert kan anvendes til at flyve dynamiske kampmanøvrer," sagde Frank Kendall, sekretær for Luftvåbnet. "Holdet opnåede dette, mens de overholdt amerikanske normer for sikker og etisk brug af autonom teknologi."

AI-styrede fly kan være en fordel for militæret. Ikke kun kan de reducere skader og ulykker for piloter, men AI har også potentialet til hurtigt at analysere store mængder data, hvilket muliggør hurtigere og mere informerede beslutninger. "Den bedste pilot, du nogensinde vil finde, vil bruge et par tiendedele af et sekund på at gøre noget," sagde Kendall i 2023. "AI vil gøre det på et mikrosekund, det vil være en ydeevne på helt andre niveauer."





Men før militæret kan overlade AI kontrol over kampfly, skal de være sikre på, at systemerne kan stole på at gøre, hvad de skal. Det betyder ikke kun at fuldføre deres mål, men også at gøre det på en måde, der følger de samme regler for sikkerhed og etik, som Air Force-piloter følger.

De bedste AI'er besejrede menneskepiloten 5-0 i mesterskabskampen. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) besluttede at teste konceptet ved at træne en AI til at betjene et kampfly under en nærkamp med et andet fly, også kendt som en dogfight. "Dogfighting er ekstremt farligt, så hvis maskinlæring kan fungere effektivt i en så farlig miljø som luft-til-luft kampe, har det et stort potentiale for at vinde tillid fra mennesker," sagde Col. James Valpiani, kommandør for Air Force Test Pilot School.

I 2019 lancerede DARPA Air Combat Evolution (ACE) programmet for at udvikle sin AI-jagerpilot, og i 2020 konkurrerede otte hold i AlphaDogfight Trials Final, hvor deres trænede AI'er blev sat op mod hinanden, og en rigtig menneskelig pilot, i simulerede dogfights. De bedste af disse AI'er besejrede menneskepiloten 5-0 i mesterskabskampen.

Fysikken i den virkelige verden er utroligt svær at simulere, hvilket fører til et fænomen kendt som "sim-to-real" kløften, hvor en AI ikke præsterer lige så godt som i simuleringer, når den får kontrol over noget virkeligt. DARPA måtte give sin AI-jagerpilot kontrol over et rigtigt kampfly for at finde ud af, om den var i stand til opgaven.

Dette gjorde de for første gang i december 2022 ved hjælp af en modificeret F-16, kendt som X-62A eller VISTA ("Variable In-flight Simulator Test Aircraft"). "Vi løb ikke ind i nogen større problemer, men stødte på nogle forskelle i forhold til resultaterne fra simuleringerne, hvilket er forventet, når man går fra virtual til en levende situation," sagde Lt. Col. Ryan Hefron, DARPA-programleder for ACE, efter disse flyvninger.

I september 2023 besluttede ACE-teamet, at deres AI-jagerpilot var klar til en dogfight mod en menneskelig F-16-pilot, og den klarede sig præcis som håbet under kampscenariet, sikkerhedspiloter var ombord på VISTA, men de behøvede aldrig at overtage kontrollen over flyet.

"Vi byggede gradvist op i sikkerhed med manøvrerne: først defensive, derefter offensive, derefter højaspekt næse-til-næse kampe, hvor vi kom helt tæt på 2.000 fod ved 1.200 miles i timen," sagde Lt. Col. Maryann Karlen, vicekommendant for Air Force Test Pilot School.

ACE-teamet afslører ikke, hvem der vandt disse første dogfights mellem deres AI-jagerpilot og menneskepiloten, men de har sagt, at de planlægger at fortsætte testene gennem 2024 og anvende det, de lærer fra dogfights, til andre typer af scenarier. "Dogfighting var problemet, der skulle løses, så vi kunne begynde at teste autonome kunstige intelligenssystemer i luften," sagde Bill Gray, chef-testpilot ved Air Force Test Pilot School. "Hver lektion, vi lærer, gælder for enhver opgave, du kan give til et autonomt system."