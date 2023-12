Sony PS5 Pro Læk

Det seneste læk om en kommende Sony PS5 Pro, der viser betydelige opgraderinger i CPU, GPU og ydelse. Få detaljer om RDNA 3-arkitekturen, Zen 2 CPU og den potentielle lancering i september 2024

13 dec. 2023 kl. 07:34 Af Patfigs

I et nyt leak fra Resetera forum brugern RandomlyRandom 67 er der dukket friske detaljer op om en kommende Sony PlayStation 5 Pro, som mange har forventet ville komme på et tidspunkt. Spekulationerne går nu på en mulig lancering i september 2024.

Zen 2-arkitektur til CPU

Hjertet af PS5 Pro ligger i dens CPU, der bruger Zen 2-arkitekturen fra AMD. Fremstillet af TSMC på N4P-fremstillingsprocessen vil CPU'en have en dynamisk maksimal clockhastighed på 4,4 GHz. Bemærkelsesværdigt opretholder den kompatibilitet med den nuværende PS5-arkitektur, hvilket sikrer en problemfri overgang for brugerne.

RDNA 3-arkitektur til GPU

PS5 Pro's GPU ser ifølge rygterne ud til at kunne forvente en betydelig opgradering og skifter til RDNA 3-arkitekturen. Dette markerer en væsentlig forbedring i forhold til RDNA 2-arkitekturen, der findes i den originale PS5. GPU'en vil have 60 beregningsenheder (CUs), selvom detailenheder kun vil have 56 aktiverede CUs af Sony. Med forbedringer inden for ray tracing fra RDNA4 lover GPU'en overlegen ydeevne. Nøgle-specifikationer inkluderer 3.584 shader-enheder, 224 teksturafbildningsenheder (TMUs) og 96 renderingsenheder (ROPs), der arbejder ved en frekvens på op til 2 GHz. GPU'en vil have 16 GB GDDR6-hukommelse med en hastighed på 18 Gbps og en båndbredde på 576 GB/s.

Ydelsesforbedringer

De lækkede oplysninger antyder, at PS5 Pro's GPU vil levere 14,33 teraflops (TFLOPs) rå kraft, hvilket betyder en stigning på 40% sammenlignet med den originale PS5. Denne forbedrede kraft forventes at resultere i en forbedring på 50-60% i rasteriseringsydelse og mere end en fordobling af ray tracing-ydelse.

XDNA2 NPU til grafisk opskalering

En yderligere funktion er inkluderingen af XDNA2 Neural Processing Unit (NPU), designet til at accelerere Sonys grafiske opskaleringsteknik ved hjælp af maskinlæring. Denne innovation sigter mod at bidrage til en avanceret spiloplevelse.

I modsætning til tidligere rapporter, der antydede en lancering i november 2024, indikerer den seneste lækage en potentielt tidligere lancering i september 2024.

Der er naturligvis ikke noget der er officielt bekræftet fra Sony, så tingene lander fortsat i rygte kategorien. Vi følger naturligvis med i udviklingen og kommende leaks og rygter alligevel.