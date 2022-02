Taiwan ser enormt potentiale for samarbejde med EU i chip-industrien.

Taiwans udenrigsministerium fortæller at der er et enormt potentiale for samarbejde med Europa Unionen, i chip-industrien.

9 feb. 2022 kl. 14:00 Af Leon DEL:

Udtalelse fra Taiwans regering.

Taiwans udenrigsministerium fortæller at der er et enormt potentiale for samarbejde med Europa Unionen, i chip-industrien. Talsfolk for regeringen fortæller at et samarbejde som indebærer konstruktion af nye faciliteter og fabrikker til chip-fremstilling ville kunne dække det stigende behov for chips i Europa.

Udtalelsen fra Taiwans regering kommer efter Europa Unionens for nyligt kom med planer om at styrke den europæiske chip-industri, og reducere afhængigheden af amerikanske og asiatiske forsyninger.





Europa Unionens planer.

Europa Unionen har længe drøftet planer om udvidelse i den europæiske chip-industri, men det var først efter Corona-pandemien at der virkelig er kommet opbakning til planerne.

Planen der blev afsløret tirsdag d. 8 februar, opfordrer Europa-Kommissionen til at lette finansierings-reglerne for nye fabrikker til chip-produktion. Opfordringen kommer efter en længere periode med chip-mangel forårsaget af flaskehalse i forsyningskæden til en lang række industrier i Europa.

Europa Unionen’s plan nævner Taiwan, der er hjemsted for verdens største chip-producent TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) der en af de partnere som EU gerne vil samarbejde med.





Fremtidsplaner og samarbejde.

Taiwans udenrigsministerium fortæller at de er begejstrede for et samarbejde, og ser frem til en stærk fremgang i bilateral handel, og investeringer mellem Taiwan og Europa Unionen.

Ministeriet er overbevist om, at Taiwan og EU har mulighed for at samarbejde om omstrukturering af globale forsyningskæder på chips og halvledere, og derved bidrage til industriel genoprettelse, i den post-pandemiske tid.

Taiwan ønsker at udvide og forbedre deres forretnings-forbindelser med EU for at stå stærkere på fremtidens marked, tilføjede ministeriet.





Kilde : Reuters (Taipei)