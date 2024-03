Hvad er Supercomputing?

Supercomputere, kendt for deres evne til at behandle enorme datamængder, er essentielle i løsningen af komplekse videnskabelige problemer. De er kraftfulde nok til at udføre milliarder af beregninger i sekundet, hvilket hjælper forskere med at løse nogle af verdens mest presserende udfordringer.

19 mar. 2024 kl. 09:00 Af Maria DEL:

Supercomputere, der adskiller sig fra almindelige computere ved deres evne til at behandle enorme mængder data, er instrumentelle i løsningen af komplekse videnskabelige problemer. De består af forbundne noder og kræver omfattende infrastruktur og ekspertise for operation, eksemplificeret af faciliteter som Argonne National Laboratory, som bruger sine supercomputere til banebrydende forskning.

De fleste personlige og arbejdscomputere er kraftfulde nok til at udføre opgaver som at lave lektier og føre forretning. Du kan endda øge kraften i visse komponenter for en fantastisk spiloplevelse. Men det er ret usandsynligt, at du vil løse gåder om universet eller forstå de indre detaljer i en kompleks virus. Det er store problemer, der både kræver og producerer en masse data.

Håndtering af al den information kræver kraften fra supercomputere. Computational scientists, Christopher Knight og Kevin Brown, giver et kig ind i supercomputere. Disse kraftfulde maskiner kan udføre milliarder af beregninger i sekundet for at hjælpe forskere med at løse nogle af verdens mest presserende udfordringer. Gennembrud inden for klimavidenskab, menneskers sundhed og ren energi sker, når flittige forskere, teknikere og ingeniører sætter supercomputere i arbejde.

Supercomputere bruges ofte til at simulere eksperimenter, der kan være for dyre, farlige eller endda umulige at udføre i virkeligheden. For eksempel bruger forskere simulationer til at forstå, hvordan stjerner eksploderer, eller hvordan brændstof injiceres indeni en motor.

En supercomputer består af tusinder af små computere kaldet noder. Hver node er udstyret med sit eget hukommelse og et antal processorer, som gør al beregningen. En anden nøgle til et kraftfuldt supercomputersystem er et utroligt hurtigt netværk, centrum for kommunikation, der forbinder alle disse mini-computere. Så nu kan de handle som en, der håndterer millioner af opgaver for at tackle komplekse problemer hurtigt.

Men det er ikke kun de teknologiske vidundere, der gør supercomputere specielle. Enorm ekspertise og infrastruktur kræves for at betjene disse massive maskiner og gøre dem tilgængelige for forskere. Systemadministratorer sikrer, at supercomputerens hardware er funktionel, og softwaren er opdateret. Interne beregningsforskere arbejder med supercomputerbrugere fra hele verden for at hjælpe med at sikre, at deres koder kører problemfrit, og deres simulationer hjælper med at fremme videnskabelige opdagelser.

Teknisk support er klar til at hjælpe brugere med eventuelle problemer, de støder på i deres arbejde på en supercomputingfacilitet. Verdens mest kraftfulde supercomputere, som dem der drives af det amerikanske energidepartement, kræver specialiserede faciliteter, kendt som datacentre, for at imødekomme deres plads-, energi- og kølebehov.

Argonne National Laboratory's næste supercomputer, Aurora, vil fylde et areal svarende til to NBA basketballbaner, forbruge den samme mængde energi som tusindvis af hjem og blive kølet af et komplekst system, der indeholder over 166.000 liter kølet vand.