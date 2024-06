Løves hjertefrekvens overvåget med Apple Watch

Dr. Chloe Buiting, en dyrlæge fra Australien, viser i et Instagram-opslag, hvordan hun bruger Apple Watch til at overvåge løvers hjertefrekvens.

14 jun. 2024 kl. 09:13 Af Maria DEL:

Apple Watch er kendt for sine avancerede sundhedsmonitoreringsfunktioner, og nu viser det sit værd udover brug hos mennesker. For nylig er en banebrydende anvendelse af denne teknologi opstået i vildmarken i Australien. Dr. Chloe Buiting, en dyrelæge specialiseret i vilde dyr, har i et Instagram-opslag vist en unik anvendelse af Apple Watch til overvågning af løvers hjerterytme.

I den virale video ses en bedøvet løve ligge med et Apple Watch forsigtigt placeret på dens tunge, der viser urets evne til at overvåge løvens vitale tegn. Skærmen på uret viser sundhedsmålingerne i realtid.

"Jeg ved ikke, hvad der er mere imponerende... snorken eller opdagelsen af, at apple Watch kan måle en løves hjerterytme, hvis man spænder det fast på tungen (selvom det er en af de mindre konventionelle "off-label" brug af enheden). Uanset hvad, er det en sand historie om 'teknologi møder naturbevarelse'", skrev Dr. Chloe i billedteksten.

Dr. Chloe forklarede, hvordan hun og hendes kolleger, Dr. Fabiola Quesada og Dr. Brendan Tindall, opdagede tricket med at bruge Apple Watch til sundhedsovervågning af vilde dyr. I sit opslag fremhævede hun udfordringerne ved at overvåge bedøvelse i felten. Hun bemærkede, at mange enheder er designet til mindre dyr, hvilket gør det ekstra udfordrende at få præcise aflæsninger.

Mens hun kaldte brugen af Apple Watch til vilddyrsundhed for en "game-changer," afslørede Dr. Chole, at uret virker ikke kun på løver, men også på elefanter, når det det tapes fast på deres ører.

"Så da mine kolleger @fabiola_wildspirit og Dr Brendan Tindall fandt dette trick for nylig, var det et game changer! Det virker endda på elefanter (når det tapes fast på deres ører, hvilket i sig selv er en oplevelse) og er den ultimative "work smarter, not harder" i min bog. Det var en fornøjelse at være i felten med Dr. Fabiola denne måned - forhåbentlig første af mange gange," skrev hun.

Dr. Chole udtrykte yderligere sin beundring for fremskridt inden for teknologi og dets indvirkning på naturbevaring. Hun fremhævede flere nøgleinnovationer såsom den uventede brug af Apple Watch til overvågning af vilde dyr, realtids-GPS tracking-halsbånd til truede arter og "horn pods" til næsehorn.

"Det er intet mindre end utroligt at se alle de fremskridt, der er blevet gjort - alle sammen er det bare små påmindelser om det utrolige potentiale, teknologien har, og alt håbet, der stadig er for nogle af vores mest kritisk truede dyr," tilføjede hun.

Siden opslaget blev delt, er det hurtigt blevet viral og har samlet over 5,1 millioner visninger. Apple Watch måler hjerterytmen ved hjælp af photoplethysmography, en teknik der udnytter kroppens naturlige egenskaber for lysabsorption. Det reflekterer grønt lys på huden og bruger lysfølsomme fotodioder til at registrere ændringer i lysabsorptionen af grønt lys. Ved at hurtigt blinke LED'erne fanger uret disse ændringer og beregner hjerterytmen.