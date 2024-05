WhatsApp beta opdaterer statusfunktion

WhatsApp ruller en ny opdatering ud via Google Play Beta-programmet med version 2.24.11.15. Den nye funktion tillader brugere at se nævnelser i statusopdateringer. Kommer snart!

23 may. 2024 kl. 13:00 Af Maria DEL:

WhatsApp ruller en ny firmware ud via Google Play Beta-programmet, opgradering til version 2.24.11.15. Hovedhøjdepunktet i denne opdatering er introduktionen af et værktøj, der giver brugerne mulighed for at se nævnelser i statusopdateringer, og det forventes at være tilgængeligt i en kommende udgivelse.

Denne udvikling følger den tidligere Android-betaopdatering 2.24.9.16, hvor WhatsApp annoncerede planer om en funktion, der muliggør private nævnelser i statusopdateringer. Med den nyeste betaopdatering til Android 2.24.11.15, kan brugere nu nævne kontakter i deres statusopdateringer, hvilket direkte underretter specifikke individer og holder dem engageret.

App'en forbedrer yderligere denne mulighed ved at give brugerne mulighed for at se disse nævnelser. En ny brugergrænseflade er i øjeblikket under udvikling, som vil advare brugere, når de bliver nævnt i en statusopdatering. Denne funktion forventes at blive lanceret i en fremtidig version af appen.

WhatsApp vil fortsætter med at forbedre brugeroplevelsen ved at give brugerne flere måder at interagere med deres netværk på.

Disse nye funktioner vil ikke kun gøre det lettere for brugere at dele og opdatere deres status, men også øge engagementet mellem brugerne ved at tillade private nævnelser.