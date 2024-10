ZTE Watch K1 Pro

Når det kommer til teknologi til børn, er ZTE Watch K1 Pro et smartwatch designet specielt med de yngste i tankerne. Uret tilbyder funktioner som GPS-sporing og tovejskommunikation, hvilket giver forældre mulighed for at holde øje med deres børn og hurtigt komme i kontakt med dem, når det er nødvendigt. Med et brugervenligt interface og et robust design, der kan modstå de daglige udfordringer, børn møder, undersøger vi i denne test, om K1 Pro lever op til sine løfter om at være et ideelt smartwatch for børn.

Specifikationer

Performance

Batteri: 800 mAh

800 mAh Netværk: 4G

4G eSIM: Nej

Display and audio

Størrelse: 1.83”

1.83” Funktioner: IP67

IP67 Opløsning: 240x284

Camera

Frontkamera: 2.0/0.3 megapixels

En tur rundt om ZTE Watch K1 Pro

ZTE Watch K1 Pro er et børnevenligt smartwatch designet med fokus på sikkerhed og kommunikation. Det tilbyder GPS-sporing, hvilket gør det muligt for forældre at følge med i deres barns position i realtid. Uret har også tovejskommunikation, så børn nemt kan kontakte deres forældre, samt SOS-funktioner for ekstra sikkerhed. Det robuste design er vandtæt og bygget til at modstå daglig slitage, hvilket gør det ideelt til aktive børn.

ZTE Watch K1 Pro er udstyret med en 1,83” IPS farveskærm, der giver klare og levende billeder, selv i dagslys. Skærmen er designet med et brugervenligt interface, der gør det nemt for børn at navigere mellem funktionerne. Med en opløsning på 240x240 pixels sikrer skærmen skarpe detaljer, hvilket er ideelt for de forskellige apps og meddelelser, uret understøtter. Skærmens holdbarhed er også styrket for at kunne modstå børns daglige aktiviteter.

ZTE Watch K1 Pro har et batteri, der kan vare op til 100 timer på en enkelt opladning, afhængigt af brugsmønster. Dette gør det velegnet til børn, da det kræver mindre hyppig opladning og giver længere brugstid mellem opladningerne. Uret er designet til at kunne holde trit med børns aktive livsstil, og den lange batterilevetid sikrer, at det er klar, når det er nødvendigt.

ZTE Watch K1 Pro oplades ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, som har en magnetisk tilslutning, der let klikker på plads på urets bagside. Denne magnetiske forbindelse sikrer, at opladningen starter korrekt og uden besvær, hvilket er praktisk, især for børn. Opladningsprocessen er hurtig og brugervenlig, hvilket betyder, at uret hurtigt kan være klar til brug igen efter opladning. Dette gør det enkelt at holde uret opladet og klar til hverdagsbrug.

ZTE Watch K1 Pro har en knap på siden, der primært bruges til at tænde og slukke for skærmen. Derudover kan den bruges til at gå tilbage i menuen, hvilket giver børn en enkel måde at navigere rundt i urets funktioner, når de vil vende tilbage til en tidligere skærm. Resten af urets funktioner styres via den intuitive touchskærm, hvilket gør det let for børn at bruge.

Software

ZTE Kids App er en forældrekontrolapp, der giver dig mulighed for at administrere dit barns ZTE Watch K1 Pro. Når du starter appen, skal du logge ind med en brugerkonto som vist på billedet. Efter login kan du bruge appen til at spore dit barns placering via GPS, indstille sikre zoner, og kommunikere med dem direkte gennem uret. Appen tilbyder også funktioner til at overvåge og administrere urets indstillinger og aktiviteter, hvilket giver forældre kontrol og ro i sindet.

Efter at have oprettet en bruger i ZTE Kids App, bliver brugeren ført videre til en skærm, hvor de skal tilknytte et ZTE Watch K1 Pro til appen. Billedet viser en oversigt, hvor urmodellen er bekræftet som "ZTE Watch K1 Pro" med en unik tilknytningskode.

Når ZTE Watch K1 Pro er forbundet til ZTE Kids App, giver menuen en række muligheder for at administrere uret. Du kan tilføje kontakter via "Urkontakter," optimere batteriets levetid, og aktivere sikkerhedsbeskyttelse. Funktionen "Deaktiveret under undervisning" sikrer, at uret ikke forstyrrer under skoletiden. Du kan også administrere urets indstillinger, opdatere firmware, og bruge skridttælleren. Nederst i appen er der faner til TinyChat, positionering, bevægelseshistorik, og "Min" sektionen for personlige indstillinger.

Administration af app i ZTE Kids App, kan forældre tilpasse, hvilke funktioner der skal være tilgængelige på barnets ZTE Watch K1 Pro. Hver funktion som urskive, lommeregner, skridttælling, videoopkald, og kamera kan individuelt aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af skydere. Dette giver forældre mulighed for at skræddersy urets funktionalitet efter barnets behov, hvilket gør det muligt at kontrollere, hvilke apps og funktioner barnet kan tilgå fra uret.

Når "Kald hvidliste" er aktiveret, kan kun de kontakter, der er gemt i urets adressebog, foretage opkald til uret, hvilket øger sikkerheden ved at begrænse, hvem der kan kontakte barnet. Derudover er der en mulighed for at aktivere "Automatisk besvarelse," hvor uret automatisk besvarer et opkald fra et familiemedlem inden for 15 sekunder, hvilket gør det nemt for børn at tage opkald, selv hvis de ikke bemærker det med det samme.

For at oprette et familiemedlem i ZTE Kids App, skal personen først downloade appen og oprette deres egen konto. Når dette er gjort, kan den person, der allerede er administrator af uret, generere en QR-kode, som det nye familiemedlem kan scanne for at tilknytte sig uret. Efter tilknytningen skal administratoren godkende forbindelsen, før familiemedlemmet får adgang til at kontakte barnet via videoopkald eller TinyChat. Det er muligt at ringe til uret igennem tale, uden at være oprettet som familiemedlem.

Test

Jeg fået muligheden for at ”teste” uret i noget tid, med lidt hjælp fra en som er tæt på at være målgruppen til uret. Uret henvender sig selvfølgelig til skolebørn, som muligvis skal have muligheden for at få kontakt til sine forældre eller omvendt.

Hvis vi starter med at tage kaninen op af hatten, så er det et ur, som er KÆMPE stort, i forhold til det er til et barn, som skal have det om håndleddet. Selvom min hjælper til test, stadig har lidt under et år til før hun bliver skolebarn, så fik jeg alligevel muligheden for at tage et billede, hvor hun har et Apple Watch og ZTE Watch K1 Pro om håndleddet.

De kan selvfølgelig ikke sammenlignes 100% siden ZTE kan fungere uden et telefonen, men det giver måske stadig en ide om den klods, man er ved at smide på sit barn. For når uret, muligvis vil have en ”passende” størrelse, så er man måske så småt på vej over alligevel at give en smartphone til sit barn, hvilket igen gør uret kan have svært ved at få sit indpas.

Når det så er sagt, så er uret selvfølgelig blevet testet igennem, med både tale opkald, video opkald og beskeder. Selve kvaliteten for både tale opkald og video opkald var okay. Det afhænger selvfølgelig også af netværksforbindelsen på 4G netværket i området. Men det var muligt at få en samtale ud af det, hvor man fint kunne høre hinanden. Samt også kunne se hinanden under video opkald.

Ved siden af det har uret også en funktion som hedder Tinychat. Hvilket bare er en form for ”lukket” sms. Det er kun muligt at bruge sammen med familiemedlemmer, hvor barnet og den voksne kan sende tale beskeder eller emojis til hinanden.

Det er ikke muligt at sende sms via uret, men det er dog stadig muligt at modtage. ZTE opgiver selv den har 100 timers batteritid, og vil dog antage det er 100 aktive timer.

Jeg har også kort testet ”GPS” og under testen, i starten havde den en smule problemer, hvor den faktisk viste over 500 meter forkert. Men en tur udenfor, hvor den lige kunne få et klart signal til nogle antenner, så endte den med at pejle sig fint ind, og var ret præcis.

Pris

Watch K1 Pro fra ZTE har en pris på 763,- DKK

Konklusion

ZTE Watch K1 Pro er et smartwatch rettet mod skolebørn, der har brug for en enkel måde at kommunikere med deres forældre på. Efter at have testet uret grundigt, står det klart, at det har både styrker og svagheder. For det første er urets størrelse et væsentligt kritikpunkt. Det er markant større end de fleste børnearme kan bære komfortabelt, hvilket kan gøre det ubehageligt for mindre børn. Selvom det store design kan være en ulempe, tilbyder uret dog funktioner som tale- og videoopkald, Tinychat, og muligheden for selfies, hvilket giver børn flere kommunikationsmuligheder. Kvaliteten af opkaldene, både lyd og video, var rimelig, afhængig af netværksforbindelsen, hvilket er en vigtig faktor for forældre, der ønsker pålidelig kontakt.

En anden funktion, GPS-sporing, viste sig at være præcis, efter en kort periode hvor den justerede sin position. Dette giver forældre en vis tryghed i at kunne spore deres barns placering. Dog var der en bekymring omkring urets nøjagtighed indendørs, som krævede udendørs brug for optimal funktion.

Prisen på 763 DKK er ganske rimelig for de funktioner, uret tilbyder, herunder IP67-certificering, hvilket gør det vandtæt og holdbart i daglig brug. Tinychat er også en nyttig funktion for forældre, der ønsker en mere kontrolleret kommunikationskanal. Manglen på mulighed for at sende SMS'er fra uret kan være en begrænsning, men uret kan stadig modtage dem, hvilket afhjælper noget af dette problem.

Når alt er taget i betragtning, er ZTE Watch K1 Pro et solidt valg for forældre, der ønsker at give deres børn et smartwatch med grundlæggende kommunikations- og sikkerhedsfunktioner. Dog kunne det være mere brugervenligt, især hvad angår størrelsen og appens indstillinger. På en skala fra 0 til 10 vil jeg give ZTE Watch K1 Pro en score på 8. Det scorer højt på funktionalitet og pris, men trækkes ned af det store design, som næsten kan gøre det ubrugeligt for børn, hvis de ikke ønsker en klods om håndleddet.

Ulemper

Fint farve design

Fornuftigt tale og video opkald

Muligheden for selfies

Tinychat ”Lukket chat/tale system”

Pris

4G

IP67

GPS præcision efter at have været udenfor

Fordele

Størrelse

Score: 8