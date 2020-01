AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2019-05-09 06:45:00

ASRock Z390 Phantom Gaming ITX ac

Store, bling bling maskiner kan være utroligt fede at se på, men de er oftest ikke synderligt praktiske at slæbe rundt på, hvis man f.eks. skal til LAN. I dag kigger vi i dag på det lille Z390 Phantom Gaming-ITX/ac bundkortet fra ASRock, som navnet antyder er et mITX form faktorbundkort.

Hvad er det der mITX småtteri for noget, og giver det overhovedet mening til andet end en medie PC til stuen? Kort sagt – KAN DEN KØRE CRYSIS!?

Specifikationer

PROCESSOR: Supports 9th / 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron® processors for LGA 1151 socket

CHIPSET: Intel® Z390 Chipset

MEMORY: 2 x DDR4 memory slots, support up to 32GB up to 4500 MHz

PCI-E SLOTS:

1 x PCIe 3.0 x16 slot

1 x Vertical M.2 Socket (Key E) with bundled WiFi-802.11ac module

WIRELESS LAN & BLUETOOTH:

Supports 802.11 a/b/g/n/ac, MU-MIMO Rx, 2.4GHz/ 5GHz (160MHz) up to 1.73Gbps

Supports Bluetooth® 5 + High speed class II

STORAGE:

4 x SATA 6Gb/s ports

2 x M.2 slot, supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)

Intel® Optane™ Memory Ready

USB:

4 x USB 3.1 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)

2 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)

AUDIO:

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec)

VIDEO:

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.2

1 x Intel® Thunderbolt™ 3 (Compatible with USB 3.1 Gen2 and USB-C Display)*

LAN:

1 x Giga PHY Intel® I219V 10/100/1000 Mb/s

Præsentation

Phantom Gaming-ITX/ac er som de fleste mITX bundkort ikke de allerbilligste, og der er da også gjort lidt ud af indpakningen. Det rød/sorte design minder meget om deres Fatality linje af bundkort, som vi tidligere har kigget en del på.

Indholdet i kassen udover bundkortet er ikke voldsomt spændende - De sædvanlige manualer, M.2 skruer til kortet samt en Wifi Antenne er hvad der bydes på. Det er meget normalt at mITX bundkort har indbygget Wifi, da man ikke ellers har mulighed for at stikke et PCI-E kort i. Der er også mange måder at lave antenner på, og denne her er jeg ikke synderlig imponeret over ift. f.eks. de magnetiske "kaninøre" MSI byder på.

Bundkortet er som nævnt tidligere et mITX bundkort, og det giver nogle udfordringer på design og layout, da den begrænsede plads ikke giver voldsomt meget kreativ frihed – f.eks. er BIOS batteriet limet fast på IO panelet for at spare lidt mere plads til andet på kortet. På trods af den ringe formfaktor er der overraskende mange I/O headers presset ind på kortet.

Det er lykkedes ASRock at smide den nok største heatsink jeg personligt har set på et mITX bundkort til dato, hvilket skulle hjælpe med overclocking stabilitet – lidt mere om dette senere. Gemt under det øverste lag af heatsink’en er der en M.2 port til en SSD/NVME disk, hvilket er en fed lille detalje.

Der er kun plads til en enkelt PCI-E 16x connector, så alle drømme om SLI/CF eller et ekstra netværkskort og lign. er på forhånd dømt ude. Det er lidt en af de kompromisser man må indgå i denne form faktor – Der er også kun 2 RAM DIMM slots, så man er begrænset til maks 32GB RAM ift. De typiske 4 slots på mATX og ATX.

Det er lidt en skam ASRock ikke har presset kuverten helt og inkluderet 10GBit netværk, nu hvor de har gjort så meget ud af den trådløse del (på bundkortet ihvertfald), men det er også lidt et lukusbehov for langt de fleste lidt endnu.

Tager vi et kig på undersiden af bundkortet, er der gemt en ekstra M.2 slot væk, hvilket er yderst praktisk, hvis man har brug for den ekstra hastighed som NVME giver – eller ikke har plads til SATA port forbundne hard- og SSD diske i ens kabinet. Man skal bare lige huske at montere den før bundkortet, da de fleste kabinetter ikke giver adgang til bagsiden af bundkortet hvor soklen sidder.

Med alting præsenteret, er det på tide at montere dyret, og se om alting spiller sammen. Jeg har selvfølgelig valgt at gå all in på SFF fronten – Small Form Factor. Konceptet er kort sagt at presse så meget hardware som muligt ned på så lidt plads som muligt.

Uden at spolere en fremtidig artikel og buildlog for meget, har jeg valgt Fractal Design’s Node 202 kabinet, som bl.a. understøtter lange grafikkort, samt mulighed for AIO, hvis man er villig til lidt casemodding, og har et meget kort grafikkort. Man ender med et meget kompakt kabinet, som har fine muligheder for både gaming og produktionsarbejde i en formfaktor der minder om en Playstation/Xbox – perfekt til at smide i rygsækken og med til LAN.

Pga. de fysiske begrænsninger på køling i sådan et kabinet, lykkedes det ikke at presse vores 8700K voldsomt meget på trods af en 120mm AIO fra Asetek (dog kun med en lavprofils blæser) før at temperaturerne begyndt at komme lidt højt op, selv med delid på CPU'en.

På en åben testbænk derimod med en større AIO på 240mm lykkedes det dog snildt at nå +5Ghz ved under 1.4v uden at CPU'en blev varm eller ustabil.

Pris

ASRock Z390 Phantom Gaming kan erhverves for "små" 1499,- hvilket er en pæn slat penge for et bundkort. ITX har altid kostet mere end (m)ATX bundkort grundet den lidt niche agtige tilstand - og at der er presset så mange features og god køling med koster også.

Konklusion

Det skal ikke være en hemmelighed at jeg personligt er ret vild med ITX formfaktoren og små PC'er generelt - Og det er lækkert at se at ASRock har flueben i (næsten) alle felterne. Den lidt kedelige løsning til WIFI antennen kunne jeg godt være foruden.

Udover lidt mindre irritationer med WIFI løsning, og en lidt ligegyldig omgang indbygget RGB er det kun positivt herfra - Hvis man gør sig overvejelser i at bygge i den kompakte formfakter, går man ihvertfald ikke galt i byen med et kort som dette, hvis der skal være fokus på features og overclocking. ASRock får et 9 tal og en "Safe Buy" award med herfra.

Positivt

Mange features på lidt plads

God køling selv ved højere overclock

Neutralt look (udover valgfri RGB)

Mindre Positivt

Wifi Antennen kunne være (meget) bedre

Lidt ligegyldig RGB led på undersiden

Ikke 10GBit Ethernet