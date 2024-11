ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi

For ikke så længe siden tog vi et kig på et af top kortene fra ASUS, på den nye AMD X870 platform. I dag er turen kommet til det noget mere økonomiske, og for mange fornuftige valg, med ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi.

28 nov. 2024 kl. 12:42 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Specifikationer

Chipset: AMD X870 Chipset

AMD Socket AM5: AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series

1 x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 mode)

1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x8/x4 mode)

2 x USB4® (40Gbps) ports

3 x USB 10Gbps ports

Realtek 2.5Gb Ethernet

Wi-Fi 7

Som vi kan se på udvalget af features herover, så er der stadig en masse godt nyt med på det nye chipset. Der er dog ikke fuld plade på samme måde som på X870E bundkort, hvilket naturligvis også er årsagen til den mere fornuftige pris.





Lidt om det nye chipset

Der er dog på mange måder ikke et specielt stort spring fra den tidligere X670 platform. Så hvis man allerede er på den og er tilfreds, så vil der ikke være meget at hente ved at skifte.

Der vil altid være variationer imellem hvad producenterne vælger at prioritere på deres bundkort, mens andet er bundet op på chipset specifikationerne.

Hvis vi ser på AMDs egen liste over AM5 chipsets, så kan vi se at den eneste reelle chipset forskel mellem X870E og X670E er, at USB 4.0 nu er blevet et krav på X870E, mens det var et tilvalg på X670E.

Den nye Ryzen 9000 serie vil også kunne bruges på de ældre AM5 kort, så der er ikke noget krav om at skifte til et 800 chipset, selv om det lanceres sideløbende med de nye Ryzen 9000 CPU’er.





En tur rundt om ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi

Designet på ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi er holdt i en afdæmpet stil, uden alt for meget spræl og lir. Det er holdt i en kombination af sort og sølv elementer med små stænk af gul. Designet har den lidt militaristiske stil, som har været en fast del af TUF seriens udtryk et godt stykke tid.

Hele kortet er ikke dækket ind i "armor", som vi ofte ser på de dyrere kort. Her er det mere praktisk med heatsinks de steder, hvor det giver mening. Det vil sige at det er over tre af de fire M.2 pladser og så naturligvis en velvoksen VRM køler over bundkortets 16+2+1 power stage design.

Den mere trimmede stil ses også på bagsiden af bundkortet, hvor der ikke er en backplate.

Strømmen til CPU’en kommer fra to otte pins stik. Der er ikke ekstra tilførsel af strøm på kortet ud over det normale igennem 24 pins stikket. Det giver dog fin mening her, da TUF serien aldrig har været henvendt til hardcore overclocking.

Der er i alt fire M.2 pladser på kortet, hvoraf de to er PCIe 5.0x4 og de sidste to er PCIe 4.0x4. De tre er som sagt forsynet med heatsinks, mens den sidste må klare sig uden. Fælles for dem alle er dog at de bruger ASUS’ nye toolless design.

Det primære PCIe slot er også forsynet med en praktisk mekanisme der betyder, at det er lettere at få dit grafikkort ud, uden at skulle rode rundt med den gammeldags PCIe lås.

Vi får ASUS’ Q-LED indikator, som kan pege os i retningen af fejl, hvis der skulle opstå noget på enten CPU, RAM, VGA eller Boot i forbindelse med opstart. Det er ikke helt så udførligt, som det mere nøjagtige Q-Code system, men det er bestemt rart at have med trods alt.

Ser vi på de interne tilslutninger er der i alt syv USB tilslutninger til frontpanel eller lign. De er fordelt på en enkelt USB 20Gbps, som kan bruges til to USB C porte. Den suppleres af tre USB 10Gbps, fire USB 5Gbps og en enkelt USB 2.0.

Køling kan klares via i alt otte fire pins PWM stik fordelt praktisk rundt på kortet. En enkelt er tunet til AIO pumper, mens en anden er beregnet til dedikerede pumper til fx open loop vandkøling.

De fire M.2 pladser til lager suppleres af to SATA 6Gb/s porte, så man kan stadig være med, hvis man fx har en SATA SSD eller en mekanisk harddisk.

Der er kun fire RGB LED’er på bagsiden af kortet i nederste højre hjørne. Hvis man vil have gang i mere RGB lys, så kommer kortet dog med i alt tre ARGB stik, med et i øverste højre hjørne og to i bunden af kortet.

De ydre tilslutninger er også dækket meget fint ind med to USB C 40G, som begge to understøtter DP out. De suppleres af tre 10G USB, fire 5G USB og en enkelt USB 2.0 med en BIOS Flashback funktion.

Netværket er klaret af 2.5G Ethernet og WiFi 7. Hvis man vil benytte sig af onboard grafik, så er der også et HDMI stik at finde på bagsiden af kortet.

Endelig er lyden klaret af et Realtek 7.1 setup drevet af et Realtek ALC1220P Codec. På bagsiden er der 3,5mm tilslutninger til lyden.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi med en online pris på lige under 3000 kroner. Det placerer ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi i blandt de dyreste X870 kort lige pt.





Konklusion

ASUS har med TUF Gaming X870-Plus WiFi lavet et bundkort med en solid sammensætning af features. Kortet er bygget med robuste komponenter og gode tilslutninger. Samtidigt er der også et godt udvalg af både interne og eksterne tilslutninger, der gør brug af de nye muligheder med AMD AM5 og X870 chipsettet.

Prisen er dog til den høje side, hvis vi ser på hvordan udvalget af X870 ellers ser ud. Om det er en god pris eller ej, vil naturligvis afhænge af, hvilke krav man har til features og tilslutninger.

Er man ude efter et helt basalt gaming setup, så vil der givetvis være ting på ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi, som man vil ende med at betale for og måske ikke bruge. Der er billigere alternativer på markedet fra både ASRock og Gigabyte med stort set identiske features.

ASUS har prioriteret M.2 lager mere med et M.2 slot mere end de fleste andre X870 bundkort, så er man fan af M.2 lager kan det være et fint argument for at gå efter kortet her.

Vi lander med en endelig karakter på 8, for et solidt bundkort, som dog ligger til den dyre side i markedet.





Fordele:

Gode lagermuligheder

Gode bruger support features





Ulemper