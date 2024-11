Gigabyte Z890 Aorus Elite Wifi7

Z890 Aorus Elite Wifi 7 fra Gigabyte er et kraftfuldt gaming-bundkort, der kombinerer Intels Z890-chipset med Wi-Fi 7-teknologi for optimal ydeevne. Med støtte til de nyeste Intel Core-processorer og PCIe 5.0 leverer kortet høj hastighed og fremtidssikrede opgraderingsmuligheder. Dette gør det ideelt for gamere og entusiaster, der ønsker stabilitet og fleksibilitet. I denne test ser vi nærmere på kortets specifikationer, funktioner og om det lever op til forventningerne.

15 nov. 2024 kl. 10:36 Af Berger DEL:

De tekniske Specifikationer:

SOCKET: LGA1851

LGA1851 CPU (MAX SUPPORT): Intel Core Ultra Processors

Intel Core Ultra Processors CHIPSET: Intel Z890

Intel Z890 DDR5 MEMORY: Up to 9200 MHz

Up to 9200 MHz MEMORY CHANNEL: Dual Channel

Dual Channel DIMM SLOTS: 4

4 MAX MEMORY (GB): 256 GB

256 GB PCI-E X16: 3

3 PCI-E X4: 0

0 PCI-E X1: 0

0 SATAIII: 4

4 RAID: 0/1/5/10

0/1/5/10 M.2 SLOT: 4

4 LAN: 1x Intel 2.5Gb Ethernet

1x Intel 2.5Gb Ethernet Wifi: 2x2 Wifi 7 MT925

2x2 Wifi 7 MT925 AUDIO: Realtek ALC1220 CODEC

Realtek ALC1220 CODEC FORM FACTOR: ATX

ATX SLI: No

No CROSSFIRE: No

No OPERATING SYSTEM: Support for Windows 11

Rundt om Gigabyte Z890 Aorus Elite Wifi 7

Z890 Aorus Elite Wifi 7 er spækket med avancerede funktioner, herunder Intels nyeste Z890-chipset og support til Intel Core Ultra processorer, hvilket sikrer kraftfuld ydeevne. Det tilbyder PCIe 5.0-understøttelse for både GPU og lagring, hvilket muliggør ekstreme hastigheder og fremtidssikring. Med indbygget Wi-Fi 7 og 2.5G LAN giver det hurtig, stabil netværksforbindelse. Kortet har fire DDR5 RAM-slots med understøttelse af op til 256 GB RAM, og køleløsninger som massive heatsinks og M.2 Thermal Guards for optimal temperaturstyring under belastning.

Z890 Aorus Elite Wifi 7 har et robust og stilfuldt design, der kombinerer sort, sølv og subtile RGB-lys, hvilket passer perfekt til moderne gaming-rig setups. Bundkortet er designet med fokus på køling og holdbarhed, hvilket ses i de store heatsinks, der effektivt afleder varme, især over M.2-områderne. Det kommer med fire M.2-slots, der alle understøtter PCIe 4.0 eller højere, hvilket giver stor fleksibilitet til at installere hurtige NVMe SSD’er for maksimal lagerhastighed og kapacitet.

Z890 Aorus Elite Wifi 7 er udstyret med en kraftfuld 16+1+2 digital power phase design, hvor hver power stage leverer op til 80A. Denne opsætning sikrer stabil og præcis strømforsyning til CPU’en, hvilket er essentielt for overclocking og stabil ydeevne under tunge arbejdsbelastninger. Bundkortets digitale power design inkluderer avanceret VRM-køling med store heatsinks, hvilket hjælper med at holde temperaturen lav og sikrer pålidelig strømtilførsel. Dette design giver gamere og entusiaster optimal kontrol over strømstyring og ydeevne.

Z890 Aorus Elite Wifi 7 er udstyret med flere PCIe-slots, der giver omfattende muligheder for tilslutning af grafikkort og andre udvidelseskort. Den primære PCIe x16-slot understøtter PCIe 5.0, hvilket muliggør ekstremt høje båndbredder for næste generations grafikkort og leverer maksimal ydeevne og fremtidssikring. Derudover har bundkortet yderligere PCIe 4.0-slots, der giver fleksibilitet til tilslutning af ekstra udvidelseskort såsom lydkort, netværkskort eller andre enheder. Samlet set giver kortet rigeligt med tilslutningsmuligheder for en komplet og opgraderingsvenlig opsætning.

Z890 Aorus Elite Wifi 7 er udstyret med fire DDR5 DIMM-sokler, der understøtter op til 256 GB RAM, hvilket giver brugerne mulighed for massiv hukommelseskapacitet. Bundkortet understøtter RAM-frekvenser op til 9200 MHz (OC), hvilket sikrer ekstremt hurtig dataoverførsel og lav latency. Denne opsætning, der arbejder i Dual Channel-konfiguration, er perfekt til krævende applikationer som gaming, 3D-rendering og multitasking, hvor høj RAM-hastighed og -kapacitet gør en markant forskel.

Z890 Aorus Elite Wifi 7 er udstyret med et avanceret lydsystem baseret på Realtek ALC1220 lydchippen, som leverer højopløst lyd. Lydkortet understøtter multikanals 7.1-surroundlyd, hvilket giver en omsluttende lydoplevelse til gaming og multimediebrug. Det har også separate venstre og højre kanaler for forbedret lydklarhed og en integreret DAC, der sikrer præcis lydgengivelse. Desuden er der anvendt lydkondensatorer af høj kvalitet, som minimerer støj og forvrængning, hvilket gør kortet ideelt til gamere og lydentusiaster.

Z890 Aorus Elite Wifi 7 er udstyret med fire M.2-sokler, som alle understøtter NVMe PCIe SSD’er, hvoraf den primære slot understøtter PCIe 5.0 x4 for ultrahurtige datahastigheder, mens de øvrige understøtter PCIe 4.0. Dette giver fleksible muligheder for hurtige lagringskonfigurationer, hvilket er ideelt til både gaming og professionelle applikationer, hvor hurtig adgang til data er essentiel. Derudover har bundkortet seks SATA 6 Gb/s-porte, som giver mulighed for yderligere tilslutning af traditionelle HDD’er og SSD’er, hvilket gør det nemt at kombinere høj kapacitet og hastighed i samme system.

I/O-panelet på Z890 Aorus Elite Wifi 7 er fyldt med alsidige tilslutningsmuligheder, der sikrer maksimal fleksibilitet. Panelet har blandt andet en USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-port, der tilbyder hurtige dataoverførsler op til 20 Gbps, samt flere USB 3.2 Gen 2 Type-A- og USB 2.0-porte til diverse eksterne enheder. Derudover er der indbygget HDMI-udgang til brug med integreret grafik, og netværksforbindelserne består af en 2.5G LAN-port samt indbygget Wi-Fi 7 for trådløs netværksforbindelse. Lydpanelet inkluderer flere 3,5 mm lydudgange samt en optisk S/PDIF-udgang, hvilket sikrer en krystalklar lydoplevelse.

Pris

Det er muligt at finde Gigabyte Aorus Elite Wifi7 til en pris på 2690 DKK, hvilket gør det til en attraktiv løsning i sin prisklasse.

Hvis du ønsker at læse mere om Z890 Aorus Elite Wifi 7 fra Gigabyte, kan du klikke på banneret ovenfor.

Konklusion

Z890 Aorus Elite Wifi 7 er en stærk kandidat blandt moderne bundkort, der til en pris på 2690 DKK leverer avancerede funktioner, stor fleksibilitet og fremtidssikrede opgraderingsmuligheder. Med Intels Z890-chipset og understøttelse af de nyeste Intel Core Ultra-processorer er dette bundkort designet til krævende brugere, herunder gamere og kreative professionelle, der ønsker høj ydeevne og stabilitet. En af hovedattraktionerne er understøttelsen af PCIe 5.0 for både GPU og lagring, som giver mulighed for ekstremt hurtige dataoverførsler og fremtidige opgraderinger. De fire DDR5 DIMM-sokler, som understøtter op til 256 GB RAM ved frekvenser op til 9200 MHz (OC), giver et imponerende fundament til multitasking og applikationer med høje krav til hukommelse.

Med fire M.2-slots, hvoraf den primære understøtter PCIe 5.0 x4 og de øvrige PCIe 4.0, er kortet ideelt til NVMe SSD’er og giver brugerne stor fleksibilitet i lagringskonfigurationer, hvilket er særligt værdifuldt for gamere og professionelle, der arbejder med store datamængder. Seks SATA 6 Gb/s-porte understøtter yderligere tilslutninger af traditionelle HDD’er og SSD’er. Kombineret med et avanceret I/O-panel, der indeholder en USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-port, USB 3.2 Gen 2 Type-A-porte, HDMI-output og en optisk S/PDIF-udgang til lyd, sikrer bundkortet alsidige tilslutningsmuligheder og fleksibilitet.

Netværksmulighederne er også i top med 2.5G LAN og Wi-Fi 7, som giver hurtig og stabil netværksadgang. Dog kunne tilføjelsen af 5G LAN have givet en ekstra fordel for dem med behov for de absolut højeste netværkshastigheder. Det stilrene design med sort og sølv finish samt subtile RGB-lys appellerer til gamere, der går op i æstetik, og bundkortets solide heatsinks og M.2 Thermal Guards sikrer effektiv temperaturstyring.

Der er dog nogle få ulemper at bemærke. Bundkortet har kun én USB-C-port, hvilket kan være begrænsende for brugere med mange moderne USB-C-enheder. Manglen på 5G LAN er også en mindre ulempe, selvom de fleste vil kunne klare sig med 2.5G LAN og Wi-Fi 7. Designet af I/O-panelet fokuserer primært på moderne porte og savner enkelte ældre tilslutningsmuligheder, hvilket dog kun vil være en udfordring for brugere af ældre hardware.

Derfor ender vi med en score på 9 ud af 10. Samlet set tilbyder Z890 Aorus Elite Wifi 7 et imponerende udvalg af funktioner og ydeevne, der passer godt til både gaming og produktivitet, og det er et stærkt valg i prisklassen. Med kvalitetskomponenter og en fremtidssikret opbygning er det et bundkort, der både kan håndtere nutidige krav og stå imod fremtidens teknologiske udviklinger.

Fordele

Stilrent design

Fire M.2 tilslutninger.

PCIe 5.0

Gode onboard komponenter

Høj RAM kapacitet og frekvens

Forstærket dele

2.5G LAN

WiFi 7

Pris

Ulemper

Kun én USB-C

Ingen 5G LAN

Score: 9