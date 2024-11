ASRock Z890 Steel Legend WiFi

Når man leder efter et bundkort, der kan håndtere kravene fra de nyeste spil og tung multitasking, er ASRock Z890 Steel Legend WiFi en model, der springer i øjnene. Dette bundkort, designet med Intels Z890-chipset, lover kraftfuld ydeevne, en lang række funktioner og stabilitet, hvilket gør det til et oplagt valg for både gamere og entusiaster. Med en robust køleløsning, PCIe Gen5 support og WiFi 7-forbindelse har ASRock tydeligt lagt vægt på at tilbyde brugerne både fremtidssikring og pålidelighed. I denne test vil vi gennemgå de vigtigste egenskaber og funktioner.

De tekniske Specifikationer:

SOCKET: LGA1851

LGA1851 CPU (MAX SUPPORT): Intel Core Ultra Processors

Intel Core Ultra Processors CHIPSET: Intel Z890

Intel Z890 DDR5 MEMORY: Up to 9466 MHz

Up to 9466 MHz MEMORY CHANNEL: Dual Channel

Dual Channel DIMM SLOTS: 4

4 MAX MEMORY (GB): 256 GB

256 GB PCI-E X16: 2

2 PCI-E X4: 1

1 PCI-E X1: 0

0 SATAIII: 4

4 RAID: 0/1/5/10

0/1/5/10 M.2 SLOT: 4

4 LAN: 1x 2.5G (Dragon RTL8125BG)

1x 2.5G (Dragon RTL8125BG) Wifi: 2x2 Wifi 7

2x2 Wifi 7 AUDIO: Realtek ALC1220 CODEC

Realtek ALC1220 CODEC FORM FACTOR: ATX

ATX SLI: No

No CROSSFIRE: No

No OPERATING SYSTEM: Support for Windows 11

Rundt om ASRock Z890 Steel Legend WiFi

ASRock Z890 Steel Legend WiFi er et avanceret bundkort med Intels Z890-chipset, designet til krævende gaming og multitasking. Det har PCIe Gen5-support, der muliggør hurtigere dataoverførsel til grafikkort og SSD’er, samt DDR5 RAM-understøttelse for forbedret ydeevne. Med integreret WiFi 7 og 2.5G LAN tilbyder det lynhurtig internetforbindelse, mens det robuste kølesystem sikrer stabil drift under tung belastning. Desuden giver dets forstærkede konstruktion og omfattende tilslutningsmuligheder en fremtidssikret løsning til entusiastiske PC-byggere.

ASRock Z890 Steel Legend WiFi har et industrielt design i sort og grå camouflage med RGB-belysning, der kan tilpasses efter behov. Kølingen består af store VRM- og M.2-køleplader, som effektivt håndterer varmeudviklingen og sikrer stabilitet under intens belastning. Med indbyggede heatpipes og flere blæserstik understøtter bundkortet overclocking og høj ydeevne uden risiko for overophedning. Designet balancerer stil og funktionalitet, hvilket gør det ideelt til både gaming- og high-performance PC-builds.

ASRock Z890 Steel Legend WiFi kommer med et 18+1+1+1+1 Dr. MOS power stage-design, der giver en solid og pålidelig strømlevering til højtydende CPU'er. Dette digitale power design sikrer præcis spændingsstyring og reduceret energitab, hvilket maksimerer effektiviteten. De 18 power stages er dedikeret til CPU’en, mens de øvrige sikrer optimal strøm til både SOC, VCCGT og VCCAUX-komponenter, hvilket er afgørende for stabilitet under overclocking og tung multitasking. Det gør bundkortet yderst robust og ideelt til intensive opgaver og gaming.

ASRock Z890 Steel Legend WiFi er udstyret med en alsidig PCIe-konfiguration, der understøtter både hastighed og fleksibilitet. Den primære slot er en PCIe Gen5 x16, optimeret til de nyeste grafikkort med høj båndbredde til gaming og professionelle applikationer. Derudover har bundkortet en PCIe Gen4 x16 slot til ekstra GPU'er eller udvidelseskort, hvilket sikrer fremragende ydeevne og kompatibilitet. Endelig er der en PCIe x4 slot, som giver mulighed for yderligere tilføjelser som SSD'er eller netværkskort. Alle slots er forstærket med stålbeslag for øget holdbarhed, især ved brug af tungere komponenter.

ASRock Z890 Steel Legend WiFi kommer med fire DIMM-slots, der understøtter op til 256 GB DDR5 RAM, hvilket giver rigeligt med hukommelse til selv de mest krævende applikationer. Bundkortet understøtter frekvenser på op til 9466 MHz (OC), hvilket muliggør ekstremt hurtig dataoverførsel og respons, ideelt til high-performance gaming og professionelle workloads. Med dual-channel konfiguration giver det forbedret båndbredde og stabilitet, og slots’ene er kompatible med både ECC og ikke-ECC RAM, hvilket gør det til en robust løsning for brugere, der ønsker både høj hastighed og pålidelighed.

ASRock Z890 Steel Legend WiFi har et integreret lydkort baseret på Realtek ALC1220-lydchippen, som er kendt for at levere højopløselig lydkvalitet til både gaming og multimedia. Lydkortet understøtter 7.1-kanals surround sound og giver en fordybende lydoplevelse, perfekt til film, spil og musik. Med Premium ELNA-lydkondensatorer sikrer bundkortet en lav støjprofil og skarp lydgengivelse, hvilket giver klarhed i alle lydfrekvenser. ASRock’s lydoptimeringssoftware gør det muligt at tilpasse lydoplevelsen yderligere, hvilket sikrer en fleksibel og kvalitetspræget lydoplevelse til krævende brugere.

ASRock Z890 Steel Legend WiFi er udstyret med fire M.2 slots, hvor tre af dem understøtter PCIe Gen4 x4 NVMe SSD'er, og én slot er dedikeret til PCIe Gen5 x4, hvilket muliggør brugen af de nyeste og hurtigste SSD'er på markedet. Derudover har bundkortet fire SATA 6Gbps porte til traditionelle HDD'er og SATA SSD'er. Denne kombination giver brugerne fleksibilitet til at opbygge et lagersystem med både høj hastighed via NVMe og ekstra kapacitet gennem SATA-enheder.

ASRock Z890 Steel Legend WiFi's I/O-panel er designet til omfattende tilslutningsmuligheder og høj fleksibilitet. Panelet inkluderer to antenneudgange til WiFi-forbindelse og en HDMI-port til videooutput. Der er også to Thunderbolt-porte, som giver lynhurtig dataoverførsel og tilslutning af eksterne enheder. I/O-panelet tilbyder desuden to USB 3.2 Gen2 Type-A-porte, fire USB 3.2 Gen1-porte og to USB 2.0-porte, så der er masser af muligheder for tilslutning af både moderne og ældre enheder. En RJ45-port håndterer kablet netværksforbindelse, mens en BIOS Flashback-knap gør firmwareopdatering let. Til lyd har panelet en optisk lydudgang, line out og en mikrofonindgang, hvilket sikrer fleksibel lydtilslutning til headsets og højttalere.

Pris

Det har været muligt at finde Z890 Steel Legende WiFi fra ASRock, med et prisskilt som lyder på 2.354,- DKK.

Konklusion

ASRock Z890 Steel Legend WiFi viser sig som et velafbalanceret og højtydende bundkort, specielt designet til gamere og entusiaster, der ønsker fremtidssikret teknologi og fleksibilitet. Med Intels Z890-chipset får brugerne adgang til de nyeste funktioner, herunder PCIe Gen5-support, som giver mulighed for ekstremt hurtige dataoverførsler med kommende generationer af grafikkort og SSD’er. DDR5 RAM-understøttelse med kapacitet på op til 256 GB og overclocking-frekvenser på op til 9466 MHz muliggør et system med høj ydeevne og stabilitet, hvilket gør bundkortet velegnet til krævende multitasking og tungt processorarbejde.

ASRock har integreret en lang række moderne forbindelser i dette bundkort. To Thunderbolt-porte på I/O-panelet leverer hurtige tilslutningsmuligheder og er fremragende til eksterne enheder og skærme. Derudover understøtter bundkortet WiFi 7, hvilket sikrer den nyeste og hurtigste trådløse forbindelse, mens 2.5G LAN-porten giver mulighed for stabil kablet internetforbindelse. På lagersiden tilbyder bundkortet fire M.2 slots, hvoraf én er en PCIe Gen5 x4, og resten understøtter PCIe Gen4. Samtidig er der fire SATA-porte, hvilket giver fleksibilitet for brugere, der ønsker både hurtige NVMe-løsninger og traditionel lagring.

Designet af bundkortet er et tydeligt plus. Den sorte og grå camouflage med RGB-belysning gør det til en visuel fornøjelse, og med store køleplader og heatpipes sikres god varmehåndtering, selv ved intensiv brug. Kombinationen af et 18+1+1+1+1 Dr. MOS power stage-design og solide køleegenskaber gør dette bundkort velegnet til overclocking og tung belastning. De forstærkede PCIe-slots er en fordel for dem, der bruger tunge grafikkort, og sikrer langvarig stabilitet i systemet.

Trods alle disse fordele har bundkortet også enkelte ulemper. Lydkortet, som bruger Realtek ALC1220, er lidt bagud i forhold til nyere lydchips, og selvom lydkvaliteten er god, findes der højere opløsninger på markedet. Derudover mangler bundkortet traditionelle USB-C-porte, bortset fra Thunderbolt-forbindelserne, hvilket kan være en begrænsning for nogle brugere. Hvis man er afhængig af flere USB-C enheder, kan dette være et punkt, hvor bundkortet halter bagud. Samtidig kan antallet af SATA-porte også opleves som en begrænsning, idet kun fire er tilgængelige. For brugere, der planlægger en stor opbevaringsløsning med mange SATA-enheder, kan dette være et minus.

Prismæssigt ligger ASRock Z890 Steel Legend WiFi på omkring 2.354 DKK, hvilket, med tanke på funktioner og kvalitet, er en ganske rimelig pris for et bundkort i denne klasse. For dem, der søger avancerede muligheder for opgradering og ydeevne, er dette bundkort en stærk investering. Men for dem med mindre behov, som ikke forventer at bruge PCIe Gen5 og DDR5 fuldt ud, kan det måske være overdimensioneret.

Samlet set fremstår ASRock Z890 Steel Legend WiFi som et attraktivt valg med sin fremtidssikring, høje ydeevne og solide konstruktion. Det har stort potentiale til at understøtte krævende systemer, men de få mangler omkring lydkvalitet og USB-C-tilgængelighed kunne være værd at overveje afhængigt af behov. For den tekniske entusiast, der ønsker et bundkort med fremragende funktioner og høj stabilitet til en overkommelig pris, leverer ASRock her et stærkt produkt. Det ender derfor med et stabilt 9 ud af 10.

Fordele

Stilrent design

Fire M.2 tilslutninger.

PCIe 5.0

Gode onboard komponenter

Høj RAM kapacitet og frekvens

To Thunderbolt indgange

2.5G LAN

WiFi 7

Pris

Ulemper

”kun” ALC1220

Ingen USB-C indgange, udover Thunderbolt

Score: 9