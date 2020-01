AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-11-08 08:35:00

MSI MEG Z390 ACE

I forbindelse med vores anmeldelse af Intel Core i9-9900K i samarbejde med Intel fik vi også hjælp af MSI, der sendte os et af deres highend Z390 bundkort. Vi fik nemlig æren af at lege med deres MSI MEG Z390 ACE bundkort, som vi skal se lidt nærmere på her i dag. Piist, der er gemt en giveaway i anmeldelsen af MSI MEG Z390 ACE.

MSI er en af vores faste samarbejdspartnere, og derfor var det også oplagt, at vi indgik i et samarbejde med dem omkring en anmeldelse af både Z390 chipsettet og den nye Intel Core i9-9900K. Det nye chipset er en videreudvikling af Z370, der blandt andet inkluderer en opdatering af USB porte og implementering af Wi-Fi i chippen.

Vi starter med vores egen videopræsentation af MEG Z390 ACE herunder:

Læs også vores test af Intel Core i9-9900K her, hvor vi også gennemgår det nye chipset lidt nærmere. Find testen HER

PROCESSOR: Supports 9th / 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron® processors for LGA 1151 socket

CHIPSET: Intel® Z390 Chipset

MEMORY: 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB up to 4500 MHz

SLOTS:

3 x PCIe 3.0 x16 slots

3 x PCIe 3.0 x1 slots

MULTI-GPU:

Supports 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology

Supports 3-Way AMD® CrossFire™ Technology

WIRELESS LAN & BLUETOOTH:

Supports 802.11 a/b/g/n/ac, MU-MIMO Rx, 2.4GHz/ 5GHz (160MHz) up to 1.73Gbps

Supports Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, 5

STORAGE:

Intel® Z390 Chipset

6 x SATA 6Gb/s ports1

3 x M.2 slot (Key M)1

Intel® Optane™ Memory Ready2

USB:

Intel® Z390 Chipset

6 x USB 3.1 Gen2

8 x USB 2.0

ASMedia® ASM1042 Chipset

4 x USB 3.1 Gen1

ASMedia® ASM3142 Chipset

2 x USB 3.1 Gen2

AUDIO:

Realtek® ALC1220 Codec

7.1-Channel High Definition Audio

Supports S/PDIF output

LAN:

1 x KillerTM E2500 Gigabit LAN controller

DIMENSIONS:

30.5 cm x 24.4 cm

ATX Form Factor

MSI MEG Z390 ACE er et halvdyrt bundkort, og det er man sådan set heller i tvivl om, når man ser på indpakningen. Men i den sidste ende er det ikke relevant i forhold til det, vi egentlig er her for at se. Nemlig indholdet i pakken.

Med MSI MEG Z390 ACE har vi at gøre med et standard ATX bundkort med masser af lækre onboard funktioner. ACE kommer med en Killer E2500 Gigabit LAN switch, tre Ultra M.2 sokler, MSI egen Ultra Boost HD lydchip. Detaljer, som vi kommer mere ind på senere.

Her ser vi vores Intel Core i9-9900 Coffee Lake S processor monteret i MSI MEG Z390 ACE bundkortet.

På MSI MEG Z390 ACE bundkortet har MSI monteret nogle seriøse heatsinks til både VRM og chipset/North Bridge. VRM heatsinks er lavet med nogle dybe riller, der med et godt airflow i kabinettet vil sikre en god køling af bundkortets faser, når der skal overclockes eller bare ydes generelt. Faktisk er bundkortet udstyret med to 8-pins CPU strømstik, så der kan sendes rigtig meget power ind i processoren til et heftigt overclock, hvis man ønsker det. Alt sammen for at skabe et rigtig stabilt system.

På nordbroen har MSI monteret et Gaming Dragon inspireret heatsink med en 3D effekt ved at have flere niveauer. Det ser rigtig fedt ud, men man kunne have en frygt for, at de manglende riller resulterer i en ringere køleevne. Som sagt er der dog ikke noget i vejen med

På VRM heatsinken har MSI monteret et spejlreflekteret RGB LED-system, som skaber en 3D effekt i lyset, når bundkortet er tændt. Samlet set kommer MSI MEG Z390 AC med 13 højkvalitets 60 amperes Nichion strømfaser.

PCIe Gen. 3 soklerne kan enten køre x16, x8,x8,x0,x8 eller x8,x4,x4. Hastighederne afhænger af, hvilken CPU man installerer i sit nye system, og derfor understøtter MSI MEG Z390 ACE altså enten 2-vejs SLI eller 3-vejs CrossFireX.

MSI MEG Z390 ACE understøtter op til 64 GB DDR4 non-ECC RAM, og det kan overclockes op til 4500 MHz, ligesom det også understøtter Intel Extreme Memory Profile (2.0).

Audio Boost HD lydsystemet gemmer selvfølgelig på en Realtek ALC1220, som er Realteks nyeste audio processor. ALC1220 processoren gemmer sig under en EMI kapsel, ligesom lydbanerne er gemt i hvert sit lag af PCB'et. Det nye system er parret med en ESS DAC og Nahimic Audio software, der skal give slutbrugeren en sublim lydoplevelse. Med Realtek ALC1220 får vi alt, hvad lydnørden kunne ønske sig. Det værende sig både DTS Master-HD, 7.1 Surround og SPDIF udgang.

Udover de seks SATA3 porte, som vi ser på billedet ovenfor, så kommer MSI MEG Z390 ACE også med tre Ultra M.2 sokler, der hver især har en båndbredde på 32 Gbps. Bundkortet understøtter selvfølgelig også NVMe som bootdiske, ligesom der også er fuld Intel Optane understøttelse.

I nederste højre hjørne har vi en power- og reset knap sammen med en Game Boost button med 11 trin. Knappen kan bruges til at skifte mellem 11 forskellige overclocking trin, hvorved bundkortet overclocker automatisk, hvis man mangler ekstra juice til den ultimative spiloplevelse.

I øverste højre hjørne har vi derimod et debugging LED, der kan bruges til fejlsøgning. Derudover vist det også de forskellige trin i bundkortets POST proces.

På MSI MEG Z390 ACE er I/O skjoldet formonteret, så det ikke er en løs del, der kan risikere at sætte sig fast inde i de enkelte stik. I/O panelet lader vi tale for sig selv, men selvfølgelig har MSI lavet udgange til en Wi-Fi antenne. Med i indpakningen medfølger der i øvrigt også en sådan antenne, hvis man ønsker at bruge det.

Hvis I ønsker at se benchmarks af MSI MEG Z390 ACE, kan I se dem i vores anmeldelse af Intel Core i9-9900K Coffee Lake S HER!

I øjeblikket kører MSI en "Choose your fate" kampagne på deres Z390- og X490 bundkort samt Optix Gaming skærme, hvor man får Assassins Creed: Odessey med.

MSI fortæller:

MSI teams up with Ubisoft, armed to provide the best gaming experience with the most advanced gaming motherboard, together with the amazingly vivid and truly-present gaming monitor. The Assassin’s Creed Odyssey Game Bundle starts from October 16, 2018, and continues through December 31, 2018, users who purchase selected MSI Z390 / X470 gaming motherboard or monitor products can get a digital standard edition of Assassin’s Creed Odyssey for free. For more details, please visit: https://www.msi.com/Promotion/assassins-creed-odyssey-bundle

Promotion Period: Oct 16th to Dec 31st, 2018 or while stocks last.

Tweak.dk udlodder i samarbejde med MSI tre keys til spillet

For at at deltage i vores Assassins Creed: Odessey giveaway, skal du smide en kommentar til anmeldelsen, eller smide en kommentar på vores Facebook opslag. Du finder gruppen HER

Vi trækker en vinder lørdag kl. 12:00, hvorefter den heldige offentliggøres.

Pris

I skrivende stund, den 5. november 2018, er MSI MEG Z390 ACE set med et prisskilt, der lyder på 2.098,00 kroner og opefter.

Hvis I ønsker at læse om MSI MEG Z390 ACE på MSI's hjemmeside, kan I klikke på banneret herunder.

Konklusion

Da det er vores første bundkort til test på redaktionen, som er udstyret med Z390 chipsettet, så bliver det også en smule svært at sammenligne med noget. Men førstehåndsindtrykket af MSI MEG Z390 ACE er supergodt, og der er absolut ingen tvivl om, at der ikke er sparet på noget, når det kommer til netop dette bundkort.

Ydelsen for kortet lagde ingen fingre imellem, og det er udstyret med alt, hvad både gameren eller den inkarnerede udvikler kunne ønske sig, hvis man selvfølgelig lige ser bort fra den manglende understøttelse af ECC RAM, som nogle kunne tænke sig til rendering- eller andre workstation opgaver. Vi har sublime onboard komponenter såsom en Killer E2500 gigabit LAN chip og MSI's seneste Audio Boost HD lydsystem, der er opdateret med en ny og optimeret DAC.

Prisen vil uden tvivl kunne skræmme nogen, da knap 2.100,00 kroner er meget for et bundkort med Z390 chipset. Men vi skal så heller ikke glemme, at vi er oppe i den høje ende af skalaen over bundkort, hvor der absolut ikke er sparet på noget som helst. Kombineret med netop Z390 chipsettet har vi fået både USB3.1 i frontpanelet og ekstra mange øvrige USB porte samt indbygget 802.11ac Wi-Fi.

En ting, der virkelig undrede mig ved MSI MEG Z390 ACE er, at de ikke har udstyret bundkortet med nogen form for udgange til grafikchippen i CPU'en. Selvom der ikke er tale om et kraftcenter af format, så er det dog stadig udstyret med en Intel UHD 630 chip, som vi har set i tidligere tests, godt kan måle sig med diverse eSports titler såsom CS:GO, DOTA 2 og så videre. Men det er nok fordi, at MSI har tænkt, at man med dette bundkort ikke undlader at investere i et ordentligt grafikkort også. Men ikke desto mindre havde det været på sin plads med en enkelt HDMI- eller DisplayPort.

Alt i alt har jeg valgt at give MSI MEG Z390 ACE en score på 9 og en Great Product Award. Netop fordi der er tale om et bundkort i en kanon kvalitet med enkelte fejl.

Godt:

Super lækkert design

Fedt spejlreflekteret RGB LED i VRM heatsinken

Audio Boost HD lydsystemet fungerer rigtig godt

Fastmonteret I/O skjold

Tre Ultra M.2 sokler

Fuld Intel Optane support

Knapt så godt:

Ingen udgange til Intel UHD 630 grafikchippen?

Prisen vil uden tvivl skræmme nogen

Score: 9 + Great Product Award