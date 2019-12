AUTHOR :

Salgsprisen på Apple 1 computer kan ende over fire millioner kroner

En fungerende Apple 1 ryger på auktion i denne uge, og computeren kan ende i mere end $ 600.000, eller omregnet til små fire millioner danske kroner. Apple 1 computeren, bliver auktioneret af det verdenskendte Christie's.

Auktionen finder sted mellem den 16. og 23. maj, og sammen med en funktionsdygtig Apple 1 computer, leveres en række manualer og mere.



”Housed in a briefcase (44.5 x 37 x 10cm.), the motherboard labelled ‘Apple Computer 1 Palo Alto Ca. Copyright 1976’ on obverse with four rows A-D, and columns 1-18, white ceramic MOS Technologies 6502 microprocessor, 8K bytes RAM in 16-pin 4K memory chips; modified cassette interface card; Datanetics keyboard supported on aluminium; green Preliminary BASIC Users manual”



Du kan læse mere om Apple 1 via Christie’s



Kilde & Billeder

christies, 9 To 5 Mac