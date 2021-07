Hangouts vs. Meet: Hvad er forskellen?

Under COVID-19-pandemien er Googles to videokonference-apps blevet mere populære end nogensinde. Men nu da virksomheden har gjort begge apps gratis at bruge, kan du måske være i tvivl om, hvilket program du skal bruge? Vi sammenligner i denne artikel Hangouts og Meet for at hjælpe dig med at vælge.

6 may. 2020 kl. 09:40

Mennesker og virksomheder strømmer til apps som videokonferencer og teammeddelelser, så de kan forblive produktive og tilsluttet under coronavirus-pandemien. Da disse apps er baseret på lignende teknologier som mere almindelige online kommunikations-apps, som Voice-Over-IP (VoIP) og online samarbejdsløsninger, er deres funktioner ofte meget ens. Det kan gøre det vanskeligt at vælge den rigtige aktør, især når vi mødes af flere videokonferencesløsninger fra den samme leverandør.

I Googles tilfælde er det især vanskeligt, da virksomheden ikke kun har to videokonference-apps, Google Hangouts og Google Meet, det har også flere versioner af disse apps på tværs af desktop- og mobilklienter, og de ser alle ud til at fungere på noget nær samme måde. Nedenfor viser vi, hvad der gør disse platforme forskellige, så du kan vælge, hvad der er bedst for dig.







Google Hangouts – For konsumere

Mange brugere er bekendt med Google Hangouts, som er videokonferencekomponenten, der kommer som en del af deres Gmail-konti. Google Hangouts er en gratis service, som forbrugerne nemt kan forbinde med hinanden og holde kontakten, enten via tekst- eller videoopkald. Tjenesten kan omfatte op til 25 personer pr. videomøde.

Du kan få adgang til Google Hangouts fra Gmail-sidebjælken og via Hangouts.google.com. Du har muligheden for at e-maile, sende/modtage sms eller deltage i et videoopkald. På Google Hangouts side får du vist forskellige muligheder, herunder nylige kontakter og samtaler, og muligheden for at starte et nyt videoopkald, telefonopkald eller sms. Google Hangouts er ideel til mindre grupper af brugere, men det kan komme til kort over for større grupper som klasseværelser eller små til mellemstore virksomheder (SMB'er) med mere end 25 brugere. Det er derfor ikke overraskende, at Google gør en indsats for at omtale deres flagskibsprodukt Google Meet. Men det betyder ikke, at Hangouts skal i glemmebogen.

Google Hangouts er en god løsning til caual videokonferencer, og tilføjer bekvemmeligheden ved telefonopkald samt tekstbeskeder. Google Hangouts, der er designet til mindre grupper, udmærker sig i sin brugervenlighed, men skalerer ikke rigtig for større grupper af deltagere.





Google Meet - For professionelle

Google Hangouts Meet blev for nylig rebranded, og er nu kendt som Google Meet. Det er den betalte og forretningsmæssige løsning fra Google. Ifølge virksomheden håndterer Google Now sig på nuværende tidspunkt til to millioner nye brugere hver dag. Det er en samlingspunktet for forskellige virksomheder og erhvervskunder såvel som Google G Suite-kunder. Tjenesten kan håndtere større møder med op til 250 deltagere pr. opkald, live streaming for op til 100.000 seere inden for et domæne og kan optage møder på Google Drev til senere udsendelse, hvilket er en mulighed, der ikke er tilgængelig på forbrugersidens Hangouts løsning.

Google Meet, som også kan fås adgang til fra meet.google.com, er optimeret til videokonferencer og inkluderer funktioner, der gør kommunikation mere praktisk, såsom at kunne håndtere et større antal deltagere pr. møde, omfattende browserunderstøttelse, international opkaldsmuligheder, adaptive layouts, live streaming og muligheden for at optage møde.

Google Meet integreres også med resten af Googles G Suite. For eksempel viser Google Meet-destinationssiden aktuelle og kommende møder hentet fra brugerens Google Kalender, og det gør det nemt at deltage i eller starte et møde med et enkelt klik.

Google Meet er en videokonferenceløsning, der gør det nemt at opsætte og deltage i møder på computeren såvel som på mobile enheder. Arrangører kan konfigurere opkald ved hjælp af Google Kalender, mødelink-URL'er eller koder, opkald via telefonnumre og gennem proprietær Google Meet-hardware som Chromebox og Chromebase til mødeenheder. På grund af bred vedtagelse inden for både virksomhed og uddannelse, har Google Meet en gennemarbejdet sikkerhed og kryptering og er bygget til at skalere.





Google Meet er for alle i en Coronavirus tid

Google annoncerede for kort tid siden, at de gør Google Meet gratis tilgængeligt for alle med en Google-konto. Fra begyndelsen af maj kan enhver med en e-mail-adresse tilmelde sig Meet og nyde mange af de samme funktioner, der er tilgængelige for G Suite's forretnings- og uddannelsesbrugere. Det inkluderer simpel planlægning og skærmdeling, billedtekst i realtid og layout, der tilpasser sig dine præferencer, inklusiv den udvidede tile-visning, der ligner Zooms interface.

Google vil give nye Meet-brugere mulighed for at foretage så mange videokonferenceopkald, som de vil, men efter 30. september 2020 vil de være begrænset til 60 minutter pr. opkald.

"With the lines blurred between work and home, Google Meet can offer the polish needed for a work meeting, a tiled view for your online birthday party and the security needed for a video call with your doctor”

"We're in the middle of a significant worldwide shift impacting communication from the workplace to schools to the home. People want familiar, secure tools that they can use across all facets of their lives”

- Javier Soltero, VP / G Suite.

Google siger, at brugere muligvis ikke er i stand til at oprette møder på meet.google.com, mens funktionen udrulles. I mellemtiden kan de tilmelde sig for at blive underrettet, når det er tilgængeligt.





