Google Pixel Watch 3 (45mm)

Vi har allerede taget et kig på det nye Google Pixel Watch 3. Dengang var det dog i den mindre 41mm version og nu har jeg fået muligheden for at tage et kig på den større 45 mm version.

15 nov. 2024 kl. 10:35 Af Kenneth Johansen DEL:

Central features

Skærm: 320 ppi AMOLED LTPO-skærm med DCI-P3-farve (1-60 Hz)

320 ppi AMOLED LTPO-skærm med DCI-P3-farve (1-60 Hz) Batteri: 420 mAh

420 mAh Størrelse: Diameter: 45 mm x Højde: 12,3 mm

Diameter: 45 mm x Højde: 12,3 mm Vægt: 37 g (uden rem)

37 g (uden rem) Chip: Qualcomm SW5100 + Cortex M33-coprocessor

Qualcomm SW5100 + Cortex M33-coprocessor RAM: 2 GB SDRAM

2 GB SDRAM Lager: 32 GB eMMC-flashlager

Laver man en hurtig sammenligning imellem Pixel Watch 3 versionerne så kan man se at den eneste forskel imellem de to er at den ene naturligvis har en 45 mm skærm. Den større skærm har også givet mulighed for et lidt større batteri. Men ud over det i alle andre henseender det samme ur.

Vægten er kun steget seks gram til den store model, så her er der heller ikke sket det store.





Test

Da Google Pixel Watch 3 på alle måder, ud over skærm og batteri, er det samme smartwatch, som jeg allerede har set på, så vil jeg også tillade mig at springe over detaljerne. Her kan I springe forbi vores anmeldelse af Pixel Watch 3 i 41 mm versionen, som vi kan finde her.

I min tid med den store version er der ikke noget gennemgribende, der har ændret sig i forhold til opsætning, software og den generelle oplevelse af uret.

I stedet for vil jeg komme omkring de ting, der ligger til grund for, at jeg mener at 45mm versionen er den eneste jeg vil anbefale andre, end måske folk med meget små håndled.

Det bør nok ikke komme som en overraskelse, at netop størrelsen er en af grundene til, at jeg klart vil anbefale den store 45mm version af Pixel Watch 3.

Størrelsen har en afgørende betydning for mig i forhold til den daglige brug af uret, på en måde som gør en forskel, der er stor nok til at retfærdiggøre den lidt dyrere pris.

På den ene side er det det umiddelbare, at den større skærm er lettere at se når man skal tjekke tiden eller læse notifikationer eller beskeder.

Det gør dog også navigationen betydeligt lettere. Selv om fire millimeters forskel ikke lyder af meget, gør det en verden til forskel. På den lille version fandt jeg det stort set umuligt med mine fingre at besvare en besked via uret med andet end en emoji.

Selv om jeg ikke er begyndt at skrive mails på det større Pixel Watch 3, så kan jeg nu reelt skrive et kort svar via urets skærm.

Hvis man bruger uret under træning og løb, så er det dog også en bonus nu at have lidt mere plads på uret, hvis man vil tjekke status på løbeprogrammet og registrerer tid mens man løber.

Den anden side af fordelene er det større batteri. Det har i min bog stort set lige så meget værdi som den større skærm. Jeg har tidligere brugt smartwatches, som jeg var glad for, og som kunne klare omkring tre til fire dage på en opladning. Med det i bagagen var det noget af et fald ned til et ur, som jeg gerne skulle have forbi en oplader hver dag.

Med Pixel Watch 3 på 45 mm er vi desværre ikke kommet op på tre til fire dage, men det er muligt at klemme tæt på to dages normalt brug ud af uret. Det er ikke perfekt, men det er i min bog meget acceptabelt.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Google Pixel Watch 3 45 mm versionen med en online pris på lige omkring 3500 kroner. Det er altså omkring 500 kroner mere end den lille 41 mm version.





Konklusion

Som jeg var inde på i starten af anmeldelsen, så er den store 45mm version af Pixel Watch 3 i min bog den eneste man bør overveje.

Der kan selvfølgelig være dem af jer, som bare VIL have et lille ur af den ene eller anden årsag. Det er naturligvis helt fint, men med mindre man synes at den “store” version bliver for stor på ens håndled, så synes jeg i den grad at man bør overveje den store 45mm version.

I sidste ende er det ikke et stort ur og designet er tilpas strømlinet og diskret til, at den ikke stikker for meget ud. Hvis man er i tvivl kan man altid svinge forbi en butik og prøve uret inden man tager en beslutning.

Fordelene er helt klart det større batteri, som betyder, at man ikke behøver at skulle forbi en oplader hver dag, for at være sikker på, at der er strøm nok til søvnovervågning osv. Det kombineret med den højere grad af brugbarhed på den store skærm efterlader mig helt uden tvivl.

Når man så samtidigt kan tage springet fra den lille model til den store for kun omkring 500 kroner mere, er det et let valg i min bog.

Vi kan fortsat ikke nyde alle de funktioner som Pixel Watch 3 har i fx USA her på det danske marked og det ser heller ikke ud til at ændre sig foreløbigt. Hvis man som mig ikke bruger den slags features synderligt meget så er et måske ikke det store argument for eller imod et ur. Det betyder dog bare at man ikke skal regne det med når værdien af uret gøres op.

Vi lander med en endelig karakter på 9, en anelse højere end den lille version, for et produkt som med den lidt større formfaktor bliver mere brugervenlig og har bedre batteritid.





Fordele

Klar, tydelig og større skærm

Gode WearOS forbedringer

Super god fitness tracking





Ulemper