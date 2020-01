AUTHOR : Jan Blaszkevizc

noblechairs HERO Black Edition - Seriøs Gamingstol

Tilbage i sidste halvdel af 2018 kiggede min kollega Michael, på en gamerstol fra tyske noblechairs, som den gang høstede en pæn score og fik nogle gode ord med på vejen. Vi skriver nu 2020 og noblechairs er klar med en opdateret udgave af netop denne stol. Navnet lyder HERO Black Edition, og bag dette gemmer der sig et helt nyt materiale som stolen er betrukket med. Helt præcist hvad dette er, og hvad stolen ellers har at byde på ser vi nærmere på her!





Specifikationer og features

Jeg har som altid været en tur forbi producentens hjemmeside og fundet lidt oplysninger til jer på, denne gang gik turen til noblechairs.com. På produktsiden er der en masse oplysninger på HERO Black Edition gaming stolen, så jeg har valgt at udpege de vigtigste specifikationer og listet op herunder. Derudover er der to billeder som kort forklarer lidt om det nyudviklede materiale som gaming-stolen er betrukket med, samt forskellene i forhold til de materialer vi er vandt til at se på stole til gaming.

Specifikationer:

Integreret justerbar lændesupport

Siddeflade og ryglæn i stor størrelse

4D justerbare armlæn med PU-belægning

Kold-skum brugt på side og rygområdet

Robust metalramme

Kraftige synlige syninger

Åndbart betræk (Vinyl / PU hybridlæder)

Store 60 mm hjul til trægulv/tæppe

Klasse 4 stempel for højdejustering

Ryglæn justerbart fra: 90 til 125 grader

Samlet vægt: 30 kilo

Maksimal belastning: 150 kilo

Materialer:

Ramme: Stål

Puder/ryg: Kold-skum

Betræk: Vinyl / PU hybridlæder

Fod/base: Aluminium

Armlæn: Plastik

Hjul: Plastik / Nylon

Hovedstøtte: Memory-skum

Læn og hovedpude: Velour





Unboxing og samling

Normalvis vil vi her tage jer en tur rundt om hele unboxingen og samlingen af noblechairs HERO Black Edition stolen. Men eftersom at vi faktisk allerede har kigget på stolen (den tidligere udgave tilbage i 2018), har jeg valgt ikke at gå super meget i dybden med samlingen her – det er det samme som forgængeren. HERO Black Edition stolen kommer i en stor og tung kasse der vejer over 30 kilo. Når denne åbnes op, finder vi alle de forskellige dele pakket sikkert ind i plastik, skum og bobleplast så de ikke tager skade under transporten. noblechairs har gjort deres for at stolen kommer sikkert og helskinnet frem, som vi kan se på billederne herunder.

Vi gennemgår som sagt ikke samlingen af noblechairs HERO Black Edition stolen i denne test. Ønsker du en detaljeret gennemgang af dette, vil jeg henvise til den test min kollega Michael lavede af den gamle udgave af HERO stolen. Du kan finde testen af den stol ved at klikke HER. Dog vil jeg gerne lige vise jer et par udklip fra samlevejledningen som medfølger fra noblechairs. Guiden er super enkel, overskuelig og lige til at gå til. Alle de forskellige dele er listet op, og man bliver taget i hånden, så man trin for trin let kan få samlet sin nye HERO Black Edition gaming stol. Så lad mig hurtigt gøre det som det næste, mens i kan nærstudere samlevejledningen nedenfor.





En tur rundt om noblechairs HERO Black Edition

Med HERO Black Edition gamerstolen samlet, er det næste skridt naturligvis at tage en tur rundt om den, og vise de forskellige features og ikke mindst designet som noblechairs har valgt. Som navnet ”Black Edition” antyder, har vi at gøre med en helt sort stol som er yderst anonym og pæn at kigge på. På det første billede herunder, kan vi se stolen som helhed, og ved første øjekast ligner den måske meget enhver anden stol på markedet, men dette er langt fra tilfældet. Lad os zoome lidt ind på de forskellige dele af noblechairs HERO Black Edition gaming stolen og se nærmere.

Hvis vi starter i toppen, nærmere betegnet nakke/hovedstøtten finder vi her noblechairs logoet trykket ind i kunstlæderet. Som nævnt og fremvist oppe under specifikationerne, benytter Black Edition stolene fra noblechairs deres helt nye type PU / Vinyl hybrid læder som skulle være endnu mere åndbart, holdbart og slidstærkt i forhold til tidligere udgaver af kunstlæder. noblechairs fortæller at materialet på HERO Black Edition stolen er så tæt på ægte læder som muligt, hvilket lyder ret imponerende. Som vi kan se er overfladen også rigtig pæn at se på, og lækker at røre ved – sidste ting må i tage mine ord for gode varer på.

Som enhver anden highend gaming stol, kommer HERO Black Edition også med en lækker nakkepude i velour, som let kan monteres. Denne giver ekstra støtte når man læner sig helt tilbage i stolen, og er yderst behagelig. Fuldt på højde med lignede fra andre stole i lækker kvalitet, som for eksempel Secretlab. Bemærk desuden også det yderst diskrete noblechairs navn/logo der er placeret på rygstøtten lidt nede – fed lille detalje, som passer godt til det overall anonyme design.

Lad os fortsætte vores tur rundt om stolen, med et kig på armlænene som den er udstyret med. Hvis du er bekendt med armlæn på andre dyrere gamerstole er der ikke meget nyt under stolen her. Vi har med såkaldte 4D armlæn at gøre, hvilket betyder at de kan bevæge sig på fire akser, via en række forskellige knapper/håndtag. I forhold til tidligere modeller af gaming stole (jeg har efterhånden testet nogle stykker), virker byggekvaliteten på armlænene på HERO Black Edition til at være i bedre kvalitet. Her er der brugt mange metaldele i stedet for plastik som vi normalt ellers ser.

Håndtagene ude på siderne af HERO Black Edition, der gør det muligt at bevæge armlænene op/ned er for eksempel fremstillet i metal. Det gør dem robuste og lækre at røre ved når de skal betjenes. Lige ledes er lyden når man trykker på håndtaget og bevæger armlænet op/ned også yderst tilfredsstillende. Det kan dog ikke siges om selve toppen hvor ens arme hviler. Selvom kvaliteten virker god, bemærkede jeg en del ”raslen” når man rykkede armlænene fra side til side, hvilket var lidt en skam. Dette var ikke en ting jeg oplevede da jeg testede TITAN gamer-stolen fra Secretlab. Jeg tror at det er de mange metaldele i armlænene der laver disse ”rasle” lyde. Med det sagt er armlænene i en god størrelse, og kan indstilles fuldt ud efter ens behov og ønsker.

En anden ting der også kan indstilles efter behov er den integrerede lænestøtte i ryglænet. Som på andre high-end gaming stole, er det her muligt at indstille hårdheden/bulen der er i ryglænet. Dette gøres enkelt ved at dreje på det lille hjul, der er placeret på højre side af ryglænet som bevæger sig med små klik/intervaller – enkelt og lige til.

Nu vi snakker om ryglænet, kan dette naturligvis også indstilles således at man kan sidde korrekt med ret ryg, eller læne sig tilbage hvis man ser film eller slapper af. Justering af ryglænet foregår med det lille håndtag som vi kan se på billedet herunder. Ryk op i håndtaget og læn dig frem eller tilbage, så tilpasser ryglænet sig. En fed detalje er at noblechairs har implementeret dette lille håndtag i metal, og det samme gør dig gældende for midten på det lille hjul vi kiggede på ovenfor – det er de små detaljer der tæller. Ud over de justeringsmuligheder vi har kigget på, finder du naturligvis også to håndtag i bunden, under siddefladen. Det ene håndtag gør det muligt at bevæge stolen op/ned, mens det andet gør det muligt at låse stolen i de forskellige positioner, hvis man er lænet tilbage, mere om dette senere.

Selvom der er integreret justering for lænden i ryglænet, inkluderer noblechairs også en lille lændepude, i samme velour materiale som den til nakken. Personligt er jeg ikke en fan af disse ekstra puder nede ved lænden, men ikke desto mindre er det bedre at have for meget inkluderet i kassen, kontra at mangle det senere. Hvor andre stole ofte har andre farver, eller overfladematerialer på siddebasen, kontra ryglænet er dette ikke tilfældet her. HERO Black Edition gamerstolen har den samme PU / Vinyl hybrid læder overflade på HELE stolen, hvilket giver det anonyme og lækre design og tillader kroppen af ånde på hele stolen.

I bunden af det hele, nærmere betegnet på basen. Finder vi fem kraftige Ø60 mm hjul monteret. Disse kan sammen med basen og resten af stolen, klare en maksimalvægt på hele 150 kilo, hvor de fleste af konkurrenterne topper ud ved 130 kilo. Dette er ret imponerende og giver et praj om hvilken kvalitet HERO Black Edition stolen er bygget i, hvilket resten af stolen også giver en indikation om, ikke kun basen er i kraftige materialer.

Det var sådan set hele turen rundt om de små detaljer på HERO Black Edition stolen fra noblechairs. Inden vi springer videre til test afsnittet, hvor jeg skal tilknytte nogle ord til hvordan stolen var at bruge. Tager vi lige et sidste billede, hvor jeg har placeret stolen på den plads den skal bruges til at teste den med over de næste 2-3 ugers tid.

Brugen, Komfort og Sammenligning

Som jeg plejer at starte med at skrive i dette afsnit, kan det godt være lidt svært at teste en stol, da den eneste måde at gøre det på reelt er at sidde en masse i den og bruge den og alle de funktioner den tilbyder. I forbindelse med mit arbejde for Tweak og naturlige interesse indenfor PC gaming, betyder det heldigvis at jeg ofte sidder mange timer ved min computer hver dag. Derfor var det som sådan ikke en svær opgave at teste HERO Black Edition stolen fra noblechairs. Men nu når man nu sidder så mange timer foran computeren, er det rigtig vigtigt at sidde godt og ikke mindst korrekt for ikke at få smerter og ubehag i kroppen.

Lige siden jeg testede TITAN stolen fra Secretlab har denne været fast inventar på mit kontor. Som jeg skrev i min test af den stol var det den mest behagelige og lækre gaming stol jeg nogensinde havde prøvet – en kommentar og holdning jeg stadig står ved den dag i dag. Men hvad sker der når jeg ruller min TITAN stol til side til fordel for HERO Black Edition fra noblechairs? Der er kun en måde at finde ud af det på, og det er at komme i gang med at teste og bruge en masse timer foran skærmen i denne stol.

HERO Black Edition stolen tilbyder identiske justeringsmuligheder sammenlignet med TITAN fra Secretlab, så det var ret hurtigt at finde sig tilrette i den siddeposition jeg var vandt til. Hvad angår både ryglæn og sidefladen er disse også stort set identiske på de to stole, når det kommer til størrelsen og udformningen. HERO Black Edition er den største serie noblechairs tilbyder, hvilket også kan ses på de 150 kilo som stolen understøtter i maksimalbelastning. Skummet på begge stole hører til i den ”hårde” ende af skalaen, hvilket jeg personligt også mest hælder til. Her opnår man god siddekomfort uden at synke ned i stolen. Den store størrelse og brede ryglæn gør også at selv større og brede personer kan sidde korrekt, uden at føle at blive mast på skuldrene som normale og billigere stole ofte godt kan have problemer med – her taler jeg af erfaring.

Endnu et sted hvor HERO Black Edition stolen deler features med TITAN fra Secretlab er den integrerede lændestøtte. Ved at dreje på hjulet på højre side af ryglænet, kan hårdheden og intensiteten på den integrerede lændestøtte justeres super enkelt. Med en implementering som den i HERO Black Edition er det så legende let blot at dreje lidt på hjulet hvis man ikke ønsker supporten i ryglænet, og så er støtten slet ikke til stede – det virker virkelig godt, og er en feature alle stole burde have i min optik. Men det er nok ikke helt billigt at bygge ind i stolen, og er derfor nok forbeholdt lidt dyrere modeller for nu. Oven i hatten inkluderer noblechairs også den eksterne lændepude, hvis man er til den slags. For mig personligt blev denne lagt i skuffen, og aldrig brugt. Jeg er træt af disse puder som ofte alligevel ikke har den rette størrelse, eller ikke kan sidde korrekt og hvor de skal alligevel.

Man skulle tro at vi er kommet rundt om alle detaljerne der er ved HERO Black Edition stolen og brugen, men ikke helt endnu. Der er stadig nogle features der skal have nogle ord med på vejen. For eksempel vippefunktionen der tillader at vippe stolen langt tilbage, uden at rykke på ryglænet – tjek blot billedet herunder. Her er ryglænet i samme position som det første billede af stolen længere oppe i starten af test afsnittet, men siddebasen er blot vippet tilbage. Hvis du ønsker, kan du låse stolen i positioner som denne, som jeg har gjort det på billedet nedenfor. Der er et håndtag under stolen som tillader dette, i den modsatte side af hvor højden på gasstemplet kan justeres op/ned.

Du kan naturligvis også lade siddebasen være flad som normal, og nøjes med at justere ryglænet tilbage, eller endda begge dele? – valget er helt dit, og der er et utal af justeringsmuligheder i HERO Black Edition stolen. Endnu et sted hvor du kan justere i nærmest uendeligheder er armlænene. Som jeg skrev i min test af TITAN stolen fra Secretlab, bruger jeg personligt ikke armstøtterne på min egen stol så meget, da jeg godt kan lide at køre lidt ind under bordet og hvile mine arme på dette.

Med det sagt, så er armstøtterne på denne gamerstol klart i toppen af skalaen, i forhold til dem jeg tidligere har stiftet bekendtskab med. Overfladen på dem bløde og behagelige, uden at blive for meget. Der er en masse justeringsmuligheder som: højde, frem/tilbage og ind/ud – med andre ord kan du kan få det lige som du vil have det, præcis ligesom det skal være. Med det sagt, så er jeg igen nødt til lige at fremhæve de lidt trælse ”rasle” lyde der er når man arbejder med disse armlæn, hvilket gør at de lyder til at være i dårligere kvalitet end de reelt set er, hvilket er lidt en skam. Lad os runde test afsnittet af og springe videre til et hurtigt kig på prisen, og runde af med konklusionen.

Pris

I skrivende stund d. 29/12 2019 kan noblechairs HERO Black Edition findes hos de danske forhandlere til omring 3700,- DKK, hvilket er rigtig mange penge for en såkaldt gamerstol. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om at HERO stolen fra noblechairs hører til blandt de tunge drenge på markedet, når det kommer til gamer stole. Nu har jeg været så heldig at kigge på et par stykker igennem tiden, og konkurrenter som TITAN fra Secretlab gør det mindst lige så godt, og endda bedre på nogle punkter i min optik. Med det sagt, så er HERO Black Edition gamerstolen stadig rigtig lækker og tilbyder de features og kvalitet man forventer i denne prisklasse.

Ønsker du alle detaljerne på HERO Black Edition stolen fra noblechairs selv, kan du give deres hjemmeside et besøg. Du kan blot klikke lige HER og blive sendt direkte til deres hjemmeside med alle informationerne på denne lækre gamerstol.

Konklusion

Enden er nået og det er blevet tid til at få sat de sidste ord på vores gennemgang af noblechairs HERO Black Edition stolen. Som jeg startede ud med at skrive i denne test, har vi faktisk allerede testet forgængeren af denne stol, som høstede en lækker score og fik nogle gode ord med på vejen. Med Black Edition stolen har noblechairs introduceret deres nye PU / Vinyl hybrid læder materiale, som er lækkert både at se på og røre ved. Det er et yderst åndbart og stærkt materiale, så tæt på ægte læder som muligt – ifølge noblecharis selv. Med sort på sort er HERO Black Edition en yderst anonym og lækker stol at kigge på, som på ingen måde stjæler opmærksomheden i det rum den er placeret i.

Som på enhver anden noblechairs stol er samlingen og vejledningen dertil helt i top, og det samme gør sig gældende for byggekvaliteten. HERO Black Edition stolen oser af kvalitet lige meget hvor man kigger og rører ved den. Det eneste kritikpunkt jeg har i denne forbindelse er den lyd som armlænene laver når man bevæger dem fra side til side. Her er der en ”rasle” lyd, som gør at de lyder billige. Sammenlignet med min TITAN stol fra Secretlab, er armlænene også ret løse i det i forhold til, hvilket er lidt en skam. Justeringsmuligheder er der også tonsvis af i HERO Black Edition, ganske som man forventer af en stol i denne prisklasse. Lænd, ryg, siddebase og armlæn kan alle justeres uafhængigt af hinanden, præcis som det skal være. Oven i hatten får man de bløde velourpuder til både nakke og lænden.

Overall har jeg valgt at give HERO Black Edition stolen fra noblechairs en score på 9/10 samt vores Great Product award. Du tænker måske at det er underligt at efterfølgeren scorer lavere end den oprindelige udgave, men lad mig kort forklare hvorfor. Siden min kollega Michael testede den normale HERO stol i 2018 er der sket meget på markedet, og i mellemtiden fik jeg TITAN fra Secretlab forbi til test. Den stol er stadig den bedste stol jeg har haft æren af at sidde i, selv efter at have haft HERO Black Edition forbi kontoret.

Havde jeg ikke haft TITAN gaming stolen at sammenligne med, havde scoren måske nok sneget sig op på 9.5 eller 10 som forgængeren. Men ud fra hvad der ellers er på markedet og i dette prisleje (omkring 3500,- DKK), skal man virkelig oppe sig meget, for at kunne overgå TITAN fra Secretlab gamerstolen. Det sagde jeg dengang, og det siger jeg stadig den dag i dag. Dermed skal det ikke tolkes som at HERO Black Edition fra noblechairs er nogen dårlig stol, for det er den absolut på ingen måde, hvilket scoren også afspejler. Hvis du er på udkig efter en highend stol til 3500-4000,- DKK er HERO Black Edition i den grad med blandt de tunge drenge der bør tages med i overvejelserne – uden tvivl!

Godt

Anonymt og lækkert design

Inkluderede puder til nakke og læn

Meget let samling og god vejledning

Hjul i rigtig god kvalitet

Vinyl/PU hybrid læder overflade

Tre forskellige materialer tilgængelig

Masser af justeringsmuligheder

Kan bære op til 150 kilo

Rigtig lækker byggekvalitet overall…

Knap så godt

… dog lyder armlænene lidt billige (rasler)

Prisen er i den høje ende

Score: 9 + Great Product award