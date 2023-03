Playseat Trophy - Logitech G Edition

Hvis du er seriøs fan af racer spil og gerne vil have det vildeste grej til dine sim-racing spil, så har Logitech sammen med Playseat netop præsenteret deres Playseat Trophy - Logitech G Edition.

21 feb. 2023 kl. 09:31 Af Kenneth Johansen

Logitech og Playseat er gået sammen om at designe og lave et sæde som passer perfekt sammen med Racer produkterne fra Logitech som for eksempel deres Logitech G Pro Racing.

Logitechs version af Playseat Trophy tilbyder kørere en komplet racerløsning til professionelle og til racerentusiaster, der leder efter maksimal fordybelse. Den nye stol er lavet af Actifit, som er et let materiale, der gør, at stolen er ergonomisk, nemt kan tilpasses, og som styrker dens holdbarhed. Med et revolutionerende design giver Logitech G’s nye Playseat Trophy en overlegen og renere køreoplevelse.

”Logitech G og sim-racing er uløseligt forbundet. Logitech G har kontinuerligt leveret innovation til racerentusiaster - helt fra racerspillenes tidlige dage til moderne fortolkninger, der forsøger at afspejle virkeligheden, og som professionelle racerkørere bruger i deres træning,” siger Tako Dijkman, CEO hos Playseat, og fortsætter: “Fordi Logitech G leverer design og teknologiinnovation på så højt, professionelt niveau, er det kun naturligt for os at parre vores revolutionerende produkter med deres. Dette partnerskab har gjort os i stand til at skabe en enestående racerstol, og med en arv i simulationsindustrien og vores kombinerede DNA af banebrydende produkter, kan vi bringe den mest alsidige og fordybende racerløsning til alle, der ønsker at opleve spændingen ved racerløb.”

"Med mere end 20 års forskning og arbejde med professionelle racerkørere er Playseat de facto blevet standarden for at levere uovertruffen real-track realisme for chauffører over hele verden," siger Jim Hoey, chef for simulation og marketing hos Logitech G, og fortsætter: "Logitech G’s udgave af Playseat Trophy er det perfekte match til vores nyligt annoncerede PRO racerrat og PRO racerpedaler. Nu vil racerkørerne have den korrekte opsætning og racerposition for at kunne føle spændingen ved at køre.

Logitech G’s udgave af Playseat Trophy er den perfekte parring til det nye PRO racerrat og PRO racerpedaler, et fantastisk nyt racersetup i professionel kvalitet designet med og til professionelle sim-racere. PRO racerrat er udviklet til den mest realistiske og fordybende raceroplevelse og har en ny, højtydende Direct Drive-motor sammen med TRUEFORCE-teknologi for at levere den mest præcise følelse af racerløb. Kombineret med den nye Playseat Trophy-Logitech G Edition kan chauffører øge deres opsætning til at føle, at de er med i ræset.

Playseat Trophy-Logitech G Edition fås til en vejledende udsalgspris på $599. Dertil skal man så selv sørge for rat og pedaler, så vi er ikke ligefrem i den budgetvenlige ende. Man vil ende med en samlet pris på omkring 15.000 kroner, hvis man vælger Logitechs G Pro Racing udstyr. Der er tale om udstyr til racing entusiasterne.

