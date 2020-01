MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z 11G

Direkte ud af kassen ser vi med det samme, at MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z er et megastort kort, der rent faktisk fylder hele tre PCIe slots i ens kabinet. Derudover er kortet udstyret med en backplate, der rent faktisk gør, at kortet lige fylder en smule mere end tre slots. Derfor skal man have tungen lige i munden ved montering, så kortet ikke går på heatsinken til north bridge.

På det nye MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z har MSI valgt at gå med et sort- og guldfarvet tema, og en Tri Frozr køler. Den miderste blæser kører i modsat retning af de øvrige blæsere, hvilket har til formål at undgå turbulens i blæserne, når de kører i samme retning. Udover guldtemaet, som er kombineret med det sorte tema, så har man også stilet efter et kulfiber look på fronten.

Selvom der er tale om et plastikcover, så føles det af rigtig kvalitet. På den ene side kunne man måske have ønsket sig et cover i metal, da vi snakker om et highend kort i højeste klasse. På den anden side vejer kortet allerede 1,8 kilo grundet den ekstremt store heatsink og backplate. Så det er faktisk et ganske godt træk for at holde vægten af kortet nede.

Blæserne i fronten er ligesom toppen af kortet spækket med RGB LED's, som giver et vældigt farvespil, hvis man giver kortet frit spil. Belysningen kan styres via MSI's egen software, hvorved man kan opnå en mere kontrolleret belysning i sit kabinet, såfremt man er mere til statisk lys.

Rundt omkring på kortet har MSI valgt at indsætte lyn i forskellige formater, og det er selvfølgelig også herfra, man har valgt at bruge guldfarven, som skal symbolisere energiudslippet ved et lynnedslag. Design- og byggekvalitetsmæssigt har MSI skabt et rigtig lækkert grafikkort. Man skal selvfølgelig ikke glemme at tage højde for størrelsen af kortet i sit kabinet. Endnu mere hvis man ønsker at køre SLI via NV-Link, da kortene så vil optage 6-7 PCIe slots.

På bagsiden træder kulfiber-looket virkelig igennem, og her finder vi ydermere to lyn, der også er RGB oplyst. Backplaten er meget stor, og udover at den også forstærker kortet, så har den selvfølgelig til formål at køle kortet.

Faktisk har MSI taget det alvorligt, når man siger at en backplate medvirker til køling af varme komponenter. De har nemlig smidt en heatpipe over på bagsiden af kortet, som er i direkte kontakt med de varme dele og backplaten for at sikre en bedre varmeafvikling.

Udover de 75 watt fra bundkortet bliver MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z også fodret med strøm fra hele tre 8-pins PCIe strømstik, hvilket sammenlagt leverer op til 525 watt TDP. Når man sammenholder det med, at kortet ifølge MSI har en reel TDP på 350 watt, og de anbefaler en PSU på minimum 650 watt, så er der i hvert fald rigeligt med strøm i overskud til eventuel overclocking. Eksempelvis med LN2 køling, hvor man ikke er interesseret i underskud af strøm, når man jagter en verdensrekord i overclocking.

På tilslutningssiden finder vi tre DisplayPort 1.2 porte, én HDMI 2.0 port og en enkelt USB3.1 port, så man er helt forberedt til eventuel VR. Kortet kan dog maksimalt køre med fire skærme tilsluttet på én gang.

Når vi starter maskineriet op, kan vi ligesom se, at der fuld gang i farverne på MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z. Alle LED's kan som sagt styres med MSI's egen software, hvis man gerne vil have lidt mere ro på det farvehelvede, som vi ser ovenfor.

På toppen har MSI monteret en LED skærm, der kan vise præfabrikeret grafik, ligesom det også kan kodes til at vise GIF's eller en selvvalgt tekst. Som udgangspunkt skifter det mellem Lightning tekst, et fly og MSI Gaming drage Lucky, der skiftevis ligger og sover og ellers danser rundt og hygger sig.

Farverne fortsætter i det uendelige, og selvom jeg ikke ligefrem er stor fan af RGB, så kan jeg godt se, at det for den RGB-trængende teenager er tæt på perfektion. Det er rart, at MSI giver os så mange tilpasningsmuligheder, selvom guldet selvfølgelig begrænser os en smule. Kombineret med G.Skills TridentZ Royal RAM i guld ville det dog se rigtig godt ud.

Setup ASUS ROG Strix X299-E

Intel Core i9-7900X

32 GB 3200 MHz Crucial Ballistix DDR4 RAM

GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White

WD Black NVMe SSD 1 TB

Samsung EVO 860 500 GB SSD

Kingston A400 480 GB SSD

Seasonic Prime Platinum 750 watt strømforsyning I testfasen har jeg deaktiveret 6 af min processors kerner. Derefter har jeg overclocket de resterende 4 kerner til 4 GHz for at undgå risikoen for en flaskehals på grund af i9-7900X' lavere clock frekvens end gaming relaterede processorer som eksempelvis i7-8700K. Testsoftware Battlefield V (Erstatning for The Witcher 3 for at få RTX med)

Far Cry 5

Shadow of the Tomb Raider

Deus Ex Mankind Divided

Assassins Creed: Odyssey

3DMark Time Spy

3DMark Firestrike Ultra

Superposition Benchmark Spiltests

1080p: 142 fps / 1440p: 127 fps / 2160p: 86 fps

1080p: 151 fps / 1440p: 125 fps / 2160p: 78 fps

1080p: 158 fps / 1440p: 107 fps / 2160p: 77 fps

1080p: 144 fps / 1440p: 110 fps / 2160p: 66 fps

1080p: 122 fps / 1440p: 79 fps / 2160p: 54 fps

1080p High: 91 fps - 1080p Ultra: 91 fps / 1440p High: 81 fps - 1440p: 66 fps

I dagens spiltests ser vi virkelig, at MSI har fået produceret et grafikkort, som virkelig sparker igennem. Grunden til at vi rammer så meget over det først testede RTX 2080 Ti kort i nogen tests må jeg nok sætte sammen med, at RTX kortene har været ude i noget tid, og vi har fået op til flere driver opdateringer, som har været med til at stabilisere ydeevnen.

Hvad angår RTX/DXR, så kommer teknogien stadig til kort, hvis man har skærme meget over 60 Hz, og derfor må konklusionen nok bare være, at teknologien stadig er en gimmick, og at vi nok skal forvente, at vi skal en generation længere frem, før DXR bliver mere standard end ren blær.

Syntetiske tests

De syntetiske tests bakker meget godt op omkring det, som vi har set i spiltestene. Nemlig at MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z er et knivskarpt kort, der sparker fra sig i alle henseender.

Overclocking

Som altid skal der også overclockes, når vi tester grafikkort, og vi skal selvfølgelig også se, om vi kan presse noget ekstra ud af vores MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z. Overclocking settings: GPU OC Clock: +90 MHz VRAM OC Clock: +1000 MHz (På den samlede VRAM pulje)

Vi fik som sådan ikke presset en masse ekstra ud af GPU chippen på vores MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z, men da kortet i forvejen fabriksclocker til 1770 MHz og i gaming mode endda til 1950 MHz, så er vi også på 2040 MHz, når vi overclocker. Så med andre ord har MSI mere eller mindre allerede gjort arbejdet for os.

GDDR6 VRAM er generelt glade for overclocking, og her fik vi også makset MSI Afterburner ud på 1000 MHz på den samlede pulje.

Vores overclocking har da alligevel givet lidt forbedring under vores test, og jeg må faktisk sige, at jeg er rigtig imponeret over, at et beskedent overclock på 90 MHz + 1000 MHz kunne give så mange ekstra FPS. Men da MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z allerede er et meget stærkt kort, så er det dog ikke noget, som jeg ville overveje, da de ekstra FPS selvfølgelig er på bekostning af ekstra strømforbrug og derved ekstra varme.

Pris

I skrivende stund, den 29. januar 2019, er MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z 11G set med en pris på 11.999,00 kroner, hvilket er i stil med Founders Edition kortene.

Ønsker I at læse om MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z på MSI's hjemmeside, kan I klikke på banneret ovenfor.

Konklusion

MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z er et grafikkort, der ligger noget udenfor det sædvanlige, og uden at tænke meget over det, kan man vist godt sige, at der er tale om et grafikkort for entusiasterne.

Men når det så er sagt, så skal vi stadig samle tankerne omkring det hele. Først og fremmest er jeg ret vild med designet på RTX 2080 Ti Lightning. MSI har valgt et design, der matcher Lightning navnet godt, og i forhold til tidligere Lightning kort, så er guld mere i stil med et lyn end det traditionelle gule. Ydermere skal der selvfølgelig også lige bemærkes, at kortet fylder rigtig meget i ens system, så allerede her er det ikke for alle og enhver. Tri Frozr køleren imponerer stadig, og det er ikke blevet ringere af, at man har vendt omdrejningerne på den midterste blæser, så man undgår turbulens og derved opnår et bedre airflow.

Hvad angår ydeevnen, så er MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z det vildeste kort, som undertegnede nogensinde har leget med, og i flere titler opnår vi faktisk over 144 frames med alt sat på Ultra, hvilket gør kortet rigtig fedt sammen med en 144 Hz skærm. Derfor er det også svært at sætte en finger på ydeevnen, og når det kommer sammen med et støjsvagt kort, der aldrig blev over 61 grader varmt under fuld load, så er det lige ud af landevejen. En lille, og i min optik dum, detalje er, at MSI har vedlagt en 6- til 8-pins strømtyv. Hvis man køber et kort som dette, bruger man ikke den slags. Så sørger man for at have en strømforsyning, som kan levere det, man har brug for.

Det eneste, der reelt kan trække kortet en lille smule ned, er prisen. 11.999,00 kroner er rigtig mange penge, og det er også mere, end så mange andre ville bruge på en hel maskine. Men skal det være vildt, så lader vi det da være vildt. Dernæst har vi størrelseskravet til den enorme køler. Sammenlagt i alt det her lader jeg MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z gå ud herfra med en score på 9 og en Enthusiasts Only Award.

Godt:

Rigtig fedt design

Tri Frozr køleren gør et rigtig godt stykke arbejde

Kortet er køligt uden unødig støj selv under fuld load

RGB mulighederne er mange

Blæserløsningen med omvendte omdrejninger er snedigt

Overclockede fornuftigt til trods for heftigt fabriksoverclock

Knapt så godt: