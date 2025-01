ASUS klar med stort udvalg af RTX 50 grafikkort

ASUS lancerer et enormt udvalg af RTX 50-kort, herunder nogle helt nye modeller. Den nye serie omfatter fire RTX 50-modeller, som NVIDIA præsenterede i dag: RTX 5090, 5080, 5070 Ti og 5070.

7 jan. 2025 kl. 13:16 Af Kenneth Johansen DEL:

ASUS har introduceret nye grafikkort, hvor hver model har modtaget en form for opdatering. Derudover er en ny serie kaldet ROG Astral blevet afsløret, først nævnt i et læk forud for CES.

ROG Astral-serien er tydeligvis ASUS’ nye flagshit serie. Der er ingen tegn på MATRIX-serien, og baseret på de modeller, der blev annonceret i dag, virker det usandsynligt, at MATRIX vender tilbage – hvis overhovedet. Dette skyldes, at Astral-serien nu fås i både luftkølede og væskekølede konfigurationer.





ROG Astral markerer tilbagekomsten af ASUS’ patenterede vapor-chamber-design. Dette design gør det muligt at integrere køleprofiler direkte på kammerets overflade uden flade kanter.

ASUS hævder, at deres nye quad-slot-design giver op til 20 % bedre airflow sammenlignet med det tidligere tre-blæser-design. Mens ASUS fortsat vil tilbyde tre-blæser-modeller under TUF- og PRIME-serierne, er disse klart tiltænkt ikke-flagskibsmodeller.

ROG Astral-serien henvender sig til de avancerede RTX 5090- og 5080-modeller.

For entusiaster inden for væskekøling har ASUS også introduceret ROG Astral LC GeForce RTX 5090. Denne model deler mange funktioner med sin luftkølede modpart, men bruger en lavprofil-køleplade under kabinettet. Den har en fulddækkende køleplade og en ekstra tyk 360 mm radiator til at køle GPU’en og andre varmeproducerende komponenter. Med op til 30 % bedre termisk ydeevne end luftkøling er ROG Astral LC GeForce RTX 5090 et fremragende valg for brugere, der ønsker kraftfuld ydeevne med mere støjsvag drift.





ASUS introducerer også en ROG Astral Liquid Cooled (LC)-model, som har lignende funktioner, såsom fire blæsere, hvoraf tre er monteret på en massiv 360 mm radiator. Begge kort bruger sandsynligvis samme PCB, da ASUS’ markedsføring nævner et 80-amp strøm-design for begge. Dog henvender de sig til forskellige entusiastgrupper. Den væskekølede model inkluderer også en fulddækkende køleplade, der afkøler både GPU og hukommelse.

En anden bemærkelsesværdig lancering er det nye ROG STRIX-kort. I modsætning til Astral-serien vil denne model ikke blive lanceret som en RTX 5080 eller 5090, men vil i stedet være eksklusiv for 5070 Ti- og 5070-serierne. Dette antyder, at Astral effektivt har erstattet STRIX i den ultrahøjtydende segment. Ligeledes er der ingen PRIME RTX 5090-model, mens TUF-serien dækker hele RTX 50-udvalget.

En nøglefunktion ved RTX 50-serien er den nye faseændrings-GPU-termopude, som bliver stadig mere almindelig blandt større kortproducenter.