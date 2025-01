ASUS fremviser nye AMD RX 9700 grafikkort

ASUS præsenterer Radeon RX 9070 XT & RX 9070 TUF Gaming & PRIME 16 GB GPU'er med op til tre 8-pin stik ASUS har afsløret sine næste generations RDNA 4-baserede Radeon RX 9070 XT og RX 9070 16 GB GPU'er i både TUF Gaming- og PRIME-varianter.

7 jan. 2025 kl. 13:31 Af Kenneth Johansen DEL:

Pressemeddelelse: Med CPU'er som AMD Ryzen 7 9800X3D, der imponerer med deres uovervindelige gaming-ydelse, overvejer du måske at bygge en ny PC i 2025. Til det vil du få brug for et kraftfuldt grafikkort til at opfylde dine gaming-ambitioner. I dag har du flere muligheder end nogensinde før. Vi udvider vores sortiment af AMD-drevne grafikkort med Radeon RX 9070 XT- og Radeon RX 9070-modeller fra TUF Gaming og PRIME.

Næste generations funktioner

Disse grafikkort, der er baseret på den nyeste RDNA 4-arkitektur og udstyret med hele 16 GB VRAM, er klar til at give dig en førsteklasses spiloplevelse i mange år fremover. Den nye HYPR-RX-teknologi leverer ultrahurtig gaming, og du får en næste generations oplevelse med AMD’s nyeste AI-drevne funktioner, inklusive forbedret ray tracing.

En nyhed i denne generation er en maskinlæringsbaseret superopløsningsfunktion, der er kompatibel med udvalgte FSR 3.1-spil. Den giver en fantastisk balance mellem detaljerede billeder og flydende billedhastigheder. DisplayPort 2.1-udgange sikrer en enorm båndbredde til høj opløsning og høje opdateringsfrekvenser.

TUF Gaming fører an

Vi har dokumenteret erfaring med at holde GPU-temperaturer nede og støjniveauer lave, og denne ekspertise er blevet brugt fuldt ud på TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition og TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition.

Kortene er udstyret med tre Axial-tech-blæsere med 11 blade, der opretholder en stabil og højtryks kølestrøm gennem et massivt, luftstrømsoptimeret fin-arrangement. 0dB-teknologi gør det muligt for blæserne at stoppe helt under lette arbejdsbelastninger, hvilket giver en lydløs drift. Bredere åbninger på aluminiumsbagpladen gør det nemt for varme at slippe ud i hovedluftstrømmen i kabinettet.

For gamere, der enten ønsker maksimal ydeevne eller stille drift, tilbyder et fysisk Dual BIOS-switch mulighed for at skifte mellem performance- og stille tilstand uden yderligere software. For endnu flere indstillinger kan du downloade ASUS' gratis GPU Tweak III-software.

Phase-change thermal pads for bedre varmeoverførsel

Denne generation introducerer en phase-change thermal pad, der erstatter traditionel termisk pasta. Den nye thermal pad er elektrisk ikke-ledende, solid ved stuetemperatur, men bliver flydende, når den opvarmes. Dette fylder mikroskopiske mellemrum mellem GPU’en og det termiske modul, hvilket sikrer overlegen varmeledning og forbedret varmespredning.

Desuden tilbyder termopuderne enestående holdbarhed, der overgår traditionelle pastaer betydeligt, selv under regelmæssige tunge belastninger.

Kompakte PRIME-grafikkort med stærk ydelse

For dem, der ønsker solid PC-ydelse uden at sprænge budgettet, er ASUS PRIME-komponenter et oplagt valg. PRIME Radeon RX 9070 XT OC Edition og PRIME Radeon RX 9070 OC Edition har en trefans køleløsning i et kompakt 2,5-slots design.

Disse kort deler mange funktioner med TUF-modellerne, herunder phase-change thermal pads, dual-ball fan-lejer og Auto-Extreme-fremstillingsprocessen. Desuden tilbyder de 0dB-teknologi, et Dual BIOS-switch og den strukturelle styrke fra en aluminium-bagplade.

Med TUF Gaming- og PRIME-varianterne tilbyder ASUS pålidelige, kraftfulde grafikkort til enhver gamer.