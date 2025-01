Nvidia Reflex 2 reducerer gaming latency

Den næste evolution af den innovative teknologi, der allerede bruges i over 100 spil til at reducere latenstid, lover at reducere latenstiden med op til 75 %.

7 jan. 2025 kl. 13:01 Af Kenneth Johansen

Som annonceret under CES 2025 vil NVIDIA Reflex 2 kombinere Reflex Low Latency Mode med en ny Frame Warp-teknologi, der yderligere reducerer latenstiden ved at opdatere det gengivne spilbillede baseret på den nyeste museinput, inden det sendes til skærmen. Denne nye teknologi er udviklet på baggrund af en undersøgelse udført af NVIDIAs esports-forskningshold for fire år siden, som viste, at spillere kunne udføre sigteopgaver hurtigere, når frames blev opdateret efter gengivelse baseret på mere nyligt museinput. Ved at justere eller "forvride" en eksisterende frame for at vise resultatet af handlingen tidligere kan der opnås betydelige forbedringer i latenstiden.





Dette er præcis, hvad NVIDIA Reflex 2's Frame Warp-teknologi gør. Når en frame bliver gengivet af GPU'en, beregner CPU'en kameraets position for den næste frame i pipeline'en baseret på spillerens input. Frame Warp prøver den nye kamerapositionsdata fra CPU'en og forvrider den frame, GPU'en har gengivet, til den nyere kameravinkel. Dette sker i sidste øjeblik for at sikre, at det seneste input vises på skærmen.

For at undgå små "huller" i billedet, der kan opstå, når den nye kameravinkel afslører en ny del af scenen, har NVIDIA udviklet en latenstidsoptimeret prædiktiv renderingsalgoritme. Denne algoritme bruger kameradata, farver og dybdeinformation fra tidligere frames til præcist at udfylde disse huller. Resultatet er, at spillere ser den gengivne frame med den opdaterede kameravinkel uden huller og med reduceret latenstid for enhver handling, der forårsagede kamerabevægelsen. Alt dette giver spillerne mulighed for at forbedre deres sigte og tracking af fjender.





NVIDIA demonstrerede også Reflex 2 med Frame Warp-teknologi i Embark Studio's The Finals, som bliver et af de første spil til at understøtte teknologien. Uden Reflex er latenstiden på en RTX 5070 GPU ved 4K og maksimale indstillinger 56ms, hvilket reduceres til 27ms med Reflex 1 og yderligere til 14ms med Reflex 2.

NVIDIA Reflex 2 med Frame Warp-teknologi giver også betydelige forbedringer i CPU-begrænsede scenarier. I VALORANT, som snart vil understøtte teknologien, kan en RTX 5090 køre spillet med over 800 FPS. Her reduceres latenstiden til et gennemsnit på under 3ms med Frame Warp, hvilket er ekstremt imponerende.

NVIDIA Reflex 2 vil blive lanceret sammen med GeForce RTX 50-seriens GPU'er, og support til andre RTX-GPU'er vil følge senere. Yderligere information om den nyligt annoncerede teknologi kan findes på NVIDIAs officielle hjemmeside.