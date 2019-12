AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-08-11 12:25:00

Jays u-Jays Wireless hovedtelefoner

Vi skal i denne test hilse på en ny producent her på Tweak.dk. Navnet er Jays, som kommer fra det svenske og laver lydprodukter. I denne test kigger vi nærmere på deres u-Jays Wireless hovedtelefoner og ser hvad de er for en størrelse. Med mulighed for fire forskellige farver er der uden tvivl noget for enhver smag - men hvordan er komforten og ikke mindst lyden? Klik ind på testen og få svaret!

I denne test tager vi et kig på en ny producent, i hvert fald her på siden. Navnet er Jays, og bag dette gemmer der sig en svensk virksomhed som blev startet tilbage i 2006. De producerer forskelligt lydudstyr og har sendt os et af deres seneste sæt hovedtelefoner. Navnet er u-Jays Wireless, og hvis du ikke har gættet det ud fra navnet har vi her med et par trådløse hovedtelefoner at gøre.

Ud over at være trådløse finder vi også unikke features såsom touch kontrol indbygget, vild batteritid på op til 25 timer og et meget minimalistisk design. Dette og meget mere vil vi kigge nærmere på efter vi har fået styr på specifikationerne herunder – sæt i gang, og velkommen til!

Specifikationer og features

Traditionstro har jeg været en tur forbi producentens hjemmeside, denne gang Jays, og fundet en række specifikationer og features på produktet. Nedenfor finder vi først specifikationerne listet op, efterfulgt af et billede med features:

Type: Trådløse on-ear hovedtelefoner

Features: Touch kontrol og god støjdæmpning

Batteritid: Op til +25 timer

Tråds teknologi: Bluetooth 4.1 med Qualcomm aptX

Mikrofon: Ja, 360 graders dynamisk

Enheder: 40 mm dynamic enheder

Impedance: 32 Ohm @ 1 kHz

Frekvensgang: 10-20.000 Hz

Udgaver: Fire forskellige farver

Unboxing - hvad finder vi i kassen?

Der findes fire forskellige farver man kan vælge imellem når man skal have fat i et par u-Jays. Vi har modtaget udgaven i sort/guld som det også kan ses på kassen. På fronten er der nemlig et stort billede af selve hovedtelefonerne, samt lidt beskrivende tekst.

Bagsiden byder på features listet op og beskrevet, samt endnu et billede af selve hovedtelefonerne. Når kassen åbnes op, mødes vi af et meget lækkert syn. Øverst finder vi manualen pænt placeret, med selve u-Jays Wireless placeret nedenunder. Unboxing oplevelsen er lækker, og man føler man har med et dyrt og eksklusivt produkt at gøre.

Med det hele ude af kassen, kan vi nu danne os et overblik over hvad man får med i kassen. Vi finder følgende:

u-Jays Wireless hovedtelefoner

USB lade kabel

Mini-jack til mini-jack kabel

Diverse papirer

Et nærmere kig på U-Jays hovedtelefonerne

Lad os ligge tilbehøret til siden, og kaste det første rigtige blik på selve hovedtelefonerne. Som nævnt har vi modtaget udgaven i sort/guld som faktisk ser rigtig lækker ud. Den skarpe læser har nok allerede observeret at vi har med et par on-ear hovedtelefoner at gøre, hvilket altså betyder at de sidder på og ikke over ørene. Dette kan være et turn-off for mange, men turn-on for lige så mange. Hver type har sine fordele og ulemper.

I modsætning til stort set alle andre hovedtelefoner jeg har kigget på igennem tiden, er hovedstøtten på u-Jays hverken i stof eller læder. I stedet har Jays valgt at hele hovedstøtten skal være i gummi, som ganske vidst er en smule blødt for at tilbyde god komfort. Jeg har dog min tvivl på dette punkt, det får vi set nærmere på senere under test delen.

På hver side finder vi bogstaver, således at det er let at se hvorvidt man har vendt hovedtelefonerne rigtigt. Puderne på de små ørebøffer er dejlig bløde og det føles som om at der gemmer sig memory skum inde bag læderoverfladen. Inde i hver ørebøf gemmer der sig desuden en 40 mm stor dynamic enhed som går helt ned til 10 Hz – eller det er i hvert fald hvad Jays skriver på deres hjemmeside.

Det er muligt at justere størrelsen på hovedtelefonerne på hver side. Jays har dog gemt denne funktion utrolig godt, og integreret det flot. Hver side løber op i gummi hovedstøtten og kan let trækkes ud, for at justere størrelsen bedst muligt. På billedet nedenfor har jeg trukket armen så langt ud som muligt.

På den højre ørebøf finder vi power knappen, samt en diode der indikerer når hovedtelefonerne er tændt eller klar til parring. Det er desuden også her mikrofonen er indbygget, samt lade stikket og mini-jack hvis du skulle løbe tør for strøm når du er på farten. Eller af en eller anden årsag hellere måtte have lyst til at køre hovedtelefonerne kablet. Det er desuden også på denne ørebøf at vi finder den indbyggede touch kontrol. Ved at swipe op/ned kan volumen kontrolleres. Det er også muligt at skifte sange, pause og svare opkald med disse touch funktioner – fedt! Med de ord er det blevet tid til at gå videre til vores test del og se hvordan u-Jays Wireless faktisk lyder og er at have på hovedet.

Testen – Lyden og komforten

Det er blevet tid til at gå ind i en af de sidste faser i vores review af Jays hovedtelefonerne – nemlig selve test delen. Her valgte jeg primært at fokusere på den trådløse del, da dette klart er en af de store features ved u-Jays Wireless, da der jo allerede findes en kablet udgave. Til testen brugte jeg min OnePlus 5 smartphone, nogle FLAC musik filer, Spotify og lidt YouTube.

Selve parringen mellem telefon og hovedtelefonerne foregik smertefrit, og vi var klar til at lytte inden for få minutter. u-Jays Wireless leveres endda med en god portion strøm out of the box, så ingen opladning var nødvendigt, det var bare at komme i gang!

Som altid når jeg tester headsets og andet lydudstyr lytter jeg til en række forskellige genre, for på den måde bedst at komme hele vejen rundt om det pågældende produkt. Jeg startede denne gang ud modsat af hvad jeg plejer, med noget hands-up og house, og bevægede mig dernæst ned i noget rock og pop. On-ear hovedtelefoner er typisk kendt for ikke at levere helt så meget bund som in – og over-ears. Men hvad end Jays har lavet ved u-Jays Wireless har det i hvert fald fungeret, da der på ingen måde manglede noget bund/bas selv ved de tunge genre. Selv ved house som typisk er meget præget af bas var lyden lækker med godt punch i bunden, samtidig med at mellemtone området og diskanten også lød godt. Dog bemærkede jeg at diskanten godt kunne blive en smule for meget ved høje lydstyrker, men ikke noget vildt og voldsomt.

Volumen som u-Jays Wireless var i stand til at levere var også yderst imponerende, især for et on-ear headset. Det var nærmest ubehageligt at have dem på hovedet ved maksimal lydstyrke, hvilket de endda også klarede helt uden at forvrænge, tommel op! Jeg bevægede mig ned i de lidt mildere genre, og blev igen mødt af vellyd lige meget om jeg afspillede mine FLAC filer eller brugte Spotify. Især rock genren blev gengivet virkelig lækkert, og der var super god harmoni mellem de forskellige frekvensområder. Det er som altid svært at sidde ord på lyd, da vi alle foretrækker noget forskelligt. Men med u-Jays Wireless er jeg overbevist om at de fleste vil blive tilfredse.

Hvad angik komforten var dette dog en lidt anden snak. Fra man tager hovedtelefonerne på hovedet og en halv times tid frem sidder de sådan set okay. Men der efter begyndte jeg at få ondt i hovedet, hvor gummi støtten hvilede. Som jeg nævnte tidligere er der tale om forholdsvis blødt gummi, men det er altså langt fra den optimale løsning i min optik. Her er stof et noget bedre valg, da hovedet på den måde også kan ånde. Jeg var dog overrasket over at jeg ikke fik smerter i ørene, da ørebøfferne jo sidder direkte på ørene og trykker sig fast. Dette skyldes uden tvivl de meget bløde puder og det memory lignende skum inde i dem. Alt i alt vil jeg kalde komforten for OK, men med plads til forbedringer uden tvivl, selvom det måtte tage lidt væk fra de stilrene design.

Pris

I skrivende stund d. 09/08 2017 er det ikke lykkedes os at finde den trådløse udgave af U-Jays som vi har kigget på, på PriceRunner.dk. Der er kun den normale og kablede udgave. Det betyder dog ikke at det ikke er muligt at få fat i et eksemplar her hjemme i Danmark. Prisen lyder på omkring 1200,- DKK hos diverse danske forhandlere som Dustin Home og lignende.

Ønsker du alle detaljerne på U-Jays Wireless hovedtelefonerne, kan du besøge Jays hjemmeside ved at klikke på banneret med deres navn som du finder nedenfor.

Konklusion

Vi skal have sat de sidste ord på vores test af u-Jays Wireless hovedtelefonerne. Da vi havde med et hidtil ukendt mærke at gøre, vidste jeg ikke hvad jeg skulle forvente da jeg modtog dem. Det viste sig dog allerede fra unboxing oplevelsen at Jays er et seriøst brand med ret lækre produkter. u-Jays Wireless er et par vellydende hovedtelefoner der er i stand til at spille overraskende højt, og med en bund/bas som kun de færreste on-ear hovedtelefoner kan matche. Lækker byggekvaltiet og minimalistisk design er også ting man får med i pakken, hvis man kaster sine penge denne vej.

Den indbyggede touch kontrol var sådan set meget fed, men jeg fandt det lige så enkelt at bruge min telefon, da man ofte ikke fik ”tegnet” de rigtige symboler. I de par uger hvor jeg har testet og lyttet til u-Jays mere eller mindre dagligt, har jeg endnu ikke haft behov for at oplade dem. Dette er intet mindre end fantastisk, og med mulighed for over 25 timers batteritid er dette en virkelig lækker feature. Den indbyggede mikrofon gør det ganske godt, og kan uden problemer bruges til længere opkald – men det tillader komforten bare ikke, i hvert fald ikke for mit vedkommende. Hovedstøtten i gummi var direkte ubehagelig på hovedet efter bare 30 minutters lytten til musik (i hvert fald på mit hoved). Jeg er sikker på at dette ikke havde været et problem, såfremt der havde været stof monteret i stedet. Alle hoveder er heldigvis forskellige, og ser vi bort fra dette, så er u-Jays Wireless et par lækre hovedtelefoner. Scoren hedder derfor 8/10 denne gang.

Godt

Lækker lydkvalitet

Stilrent og minimalistisk design

Høj byggekvalitet

God batteritid

Indbygget mikrofon

Touch kontrol på ørebøf

On-ear (for nogen)

Knap så godt

Hovedstøtten er i gummi

On-ear (for nogen)

Conclusion

It is now time to put the last words on our review of the u-Jays Wireless headphones. Since we had with a new brand to do, I did not know what to expect when I received these. However, it appeared from the unboxing experience that Jays is a serious brand with quite impressive products. The u-Jays Wireless is a pair of headphones that are capable of playing surprisingly loud and with a low-end/bass that only the fewest on-ear headphones can match. Great build quality and minimalist design are also things you get in the package if you throw your money this way.

The built-in touch control was cool, but I found it to be as easy to use my phone as you often did not get the "symbols" right. In the couple of weeks, I've tested and listened to the u-Jays more or less daily, I have not yet had to charge them. This is nothing short of amazing, and with over 25 hours of battery life, this is a really awesome feature. The built-in microphone does it quite well and can be used for longer calls – if the comfort also did of cause, which it didn’t for me. The headrest in rubber was directly uncomfortable on the head after just 30 minutes listening to music (at least on my head). I'm sure this had not been a problem if there had been fabric mounted instead. Fortunately, all heads are different, and if we ignore this, the u-Jays Wireless is a nice pair of headphones. The score is therefore 8/10 this time.

Pros

Nice sound quality

Stylish and minimalistic design

Great build quality

Awesome battery life

Build-in microphone

Touch control on earcup

On-ear (for some)

Cons

The headrest is made of rubber

On-ear (for some)

Score: 8