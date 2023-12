Logitech G Astro A50 X lanceret

Logitech har været aktive i 2023 og lanceret en del nye produkter i deres G Serie af gaming produkter. Det nyeste skud på stammen er Astro A50 X som er et trådløst gaming headset, der sigter efter at integrere gaming på konsol og PC.

Tidligere på året har vi set på andre produkter fra Logitech. De er kommet med nye produkter inden for både mikrofoner, som deres Yeti GX og Yeti Orb. I første halvdel af året lancerede de også deres Logitech G Pro X 2 Lightspeed headset, som gjorde brug af en ny type Graphene audio drivers.

Netop de drivere er aktuelle, for det er de samme som bruges i det nye Logitech G Astro A50 X. Sættet er i Logitechs eget PR materiale henvendt til gaming på konsol, men kan også sagtens bruges til PC. Faktisk er det på den inkluderede basestation muligt at tilslutte både Xbox, PlayStation og PC på samme tid og hurtigt skifte både video og lydsignal imellem de tilsluttede konsoller og lyden fra PC.





Logitech skriver selv følgende i deres pressemeddelelse i forbindelse med lanceringen:

PLAYSYNC – SKIFT MED ET KLIK MELLEM KONSOL OG PC-PLATFORME

PLAYSYNC-teknologien samler alle systemer og er den første af sin slags, der lader gamere samle deres Xbox Series X|S, PS5 og PC/MAC på én gang og nemt skifter mellem alle tre gaming-systemer med et simpelt klik på en knap på A50 X-headsettet. Når man skifter mellem Xbox og PS5-konsoller, ændrer PLAYSYNC det gameren ser på deres TV og hvad der høres i headsettet. Når man skifter til PC, ændrer PLAYSYNC hvad der høres i gamerens headset. Det giver gameren valgmulighed og gør det nemt skifte mellem de foretrukne gaming-oplevelser efter behov.

A50 X er en to-delt Base Station og Wireless Headset-system, der fungerer direkte med højt ydende spilkonsoller og 4K UHD fjernsyn med HDMI 2.1-teknologi. Ved brug af HDMI, leder Base Station lyden trådløst til A50 X headsettet mens konsollens video sendes videre til fjernsynet uden at påvirke kildens tiltænkte troværdighed og funktioner som 4K 120Hz HDR, VRR og ALLM. Resultatet er video med høj ydeevne og ultra-lav latenstid.

Lydsignaler dirigeres også optimalt på A50 X; når headsettet er koblet til Base Station, sendes lydsignaler sammen med videoen til det tilsluttede fjernsyn. Når gamere tager headsettet ud, bliver lydsignalerne automatisk omdirigeret til headsettet, hvilket forbedrer bekvemmeligheden og variationen mellem åbne eller private lytteoplevelser.

HØJTYDENDE LYD TIL GAMING

Fordi lyd er så vigtig en komponent i gaming, er A50 X's PRO-G GRAPHENE Audio Driver blevet præciseret med en 40 mm grafenmembran med en live edge-suspension for at kunne levere hidtil uset overlegen lyd. Den nye driver bringer forbedringer i lydgengivelsesnøjagtighed, tid til signalnøjagtighed og forvrængningsreduktion, så gamerne kan identificere lydobjekter tydeligere og hurtigere skelne deres placering, når objekter bevæger sig i forhold til den der gamer.

Grafen er et banebrydende materiale til klar lyd, detaljer og rumlig tidspræcision. Med en hidtil uset harmonisk stivhed reducerer denne lyddriver forvrængning og leverer samtidig de helt høje toner, klare mellemtoner og en fyldig bas.





A50 X-headsetsystemet er optimeret til multiplatformsgameren, der kræver de højeste niveauer af lyd og visuel troværdighed og samtidig kræver både stil og designkvalitet. Det er desuden målrettet designet til at arbejde med højtydende gaming-konsoller, der bruger HDMI 2.1 og USB-C-tilslutning, så A50 X kan levere ukomprimeret lyd med op til 24-bit troværdighed.

Det integrerede LED-statusinformationspanel og den magnetiske opladningsholder, der kan klikkes ind i A50 X-basestationen, sørger for, at headsettets batteri altid er fyldt op og klar til brug.

LIGHTSPEED TRÅDLØS TILSLUTNING

Logitech G’s prisvindende 24 bit LIGHTSPEED trådløse teknologi er en fortsat forbedret pro-grad løsning af lydkvalitet, stabil tilslutning og effektiv batterilevetid. Basen har samtidig også Bluetooth®-tilslutning, som gør det muligt for gamere at mikse chat via Discord med spillyden eller at lytte til musik, mens man gamer.





FULD BAND HØJOPLØSNING 48KHz MIKROFON

A50 X er Logitech G’s første headset, der er udstyret med en integreret høj opløsning 16 bit 48 kHz LIGHTSPEED mikrofon. Den ekstra båndbredde gør det muligt for mikrofonen at opfange et meget bredere lydspektrum, som leverer uovertruffet på ydeevne, klarhed og kvalitet i en boom-mikrofon. A50 X gør det muligt for gamere at kontrollere Game/Chat-mikset på Xbox, PC og endda deres PS5 og balancere volumen mellem spil og chat med kontrol direkte på øret.