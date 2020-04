AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-01-09 11:40:00

Plantronics Voyager 8200 UC Bluetooth headset

Vi skal i dag se på Plantronics nyeste Bluetooth headset, nemlig deres lækre Voyager 8200 UC headset, som er et Bluetooth headset med to lag af aktiv støjreduktion, multi-point teknologi, som gør det muligt at være forbundet til flere enheder på samme tid, og et headset der er certificeret til Skype for business og Lync. Læs med i dagens test, for at se hvad det helt nye Plantronics headset byder på.

Navnet Plantronics ringer en klokke for de fleste. De er kendt for at lave kvalitetsheadsets, hvad enten det drejer sig om deres nyere modulære gaming headset serie, eller deres mere professionelle headsets, med fokus på produktivitet og forretningsgang, for eksempel på et kontor. Og det er lige præcis her, hvor vi befinder os i dagens test.

Dagens test tager udgangspunkt i det helt nye Plantronics PLT 8200 UC, som er et Bluetooth headset med to lag af aktiv støjreduktion, multi-point teknologi og så er det tilmed certificeret til Skype for business og Lync. Og ikke nok med det, så lover Plantronics selv at de med PLT 8200 UC byder på hi-fi stereo lyd. Kort sagt, så er PLT 8200 UC toppen af poppen inden for Bluetooth headsets fra Plantronics, og vi glæder os til at teste headsettet sammen med Jer.

Unboxing:



Vi starter med en unboxing af headsettet. På forsiden finder vi et billede af headsettet, og på siden finder vi produktinformation. Det er holdt stilrent, i det klassiske miljøvenlige design hele vejen rundt. Der er tale om det klassiske og mere professionelle design.

Åbner vi kassen, bliver vi præsenteret for PLT 8200 UC pakket ind i et gråt carry sleeve. I det grå carry sleeve, finder vi objektet for dagens test, Plantronics Voyager 8200 UC, samt tilbehør. I forhold til sin yngre søster, Plantronics BackBeat PRO 2, som vi også tidligere har anmeldt, er der ikke meget nyt at komme efter, når vi ser på udseendet. Dagens testobjekt er kommet i sort, men den kan også købes i hvid.

Det skulle da lige være tilføjelsen af en USB adapter, som man kan koble til en PC. PLT 8200 UC ser indbydende ud, med et meget voksent, minimalistisk og stilfuldt design. Det er et godt valg at bygge videre på BackBeat PRO 2, som er et af de lækreste Bluetooth headsets vi indtil videre har testet på Tweak.dk.

Udover 8200 UC Bluetooth headsettet, finder vi et USB ladekabel, en USB adapter og et 3,5 mm jackkabel, hvis det skulle ske at man løber tør for strøm.

Specifikationer:

Wideband audio

Noise-cancellation: DSP system med fire mikrofoner der bruges under ANC

Digital signal processing (DSP)

SoundGuard (høre beskyttelse)

Bluetooth headset

Trådløs rækkevidde på op til 30 meter med Bluetooth klasse 1 BT transmitter

Batteri: 24 timer tale, 20 timer musik

Ladetid: 3 timer

Batteritype: genopladeligt lithium-ion batteri

Multi-Point funktion, som gør det muligt at være forbundet til flere enheder på same tid

A2DP

Vind støj reduktion gennem ANC

Stemmenotifikationer

Funktioner:

Volume +/-

Tag opkald/læg på

On/off knap

OpenMic knap

Hvad finder vi i kassen?

Plantronics UC8200 Bluetooth headset

USB lade-kabel

3,5 mm jack-kabel

BT600 USB adapter

Carry sleeve

Brugermanual

Der hvor Plantronics PLT 8200 UC har sin force, er i et åbent kontormiljø, eller med på en flyvetur. Den har stor fleksibilitet, og kan tage opkald, afspille musik, alt sammen med ANC aktiveret, så der er minimale gener fra baggrundsstøjen der er over alt omkring os. Nogle af de ting vi hæfter os ved, er at der er mulighed for op til 20 timers tale på en opladning, eller 24 timers lyttetid, og ud over Bluetooth forbindelsen, er der også mulighed for at tilslutte hovedtelefonerne med et 3,5mm kabel. Der er altså tale om et headset med stor alsidighed, som kan gøre det rigtig godt i mange situationer. Vi er nået så langt, at vi er klar til at gå i gang med dagens test, så vi kan se om PLT 8200 UC er alt det den bliver markedsført som.

Design:

PLT 8200 UC minder meget om sin lillesøster, Plantronics BackBeat PRO 2 i design og udførelse. Vi står med et headset der har et modent udtryk, der ikke vil springe ud af mængden i hverken et kontormiljø, et fly, eller i det offentlige rum, med en kampvægt på lige omkring 300 gram. Det føles solidt, og man er ikke i tvivl om at det er blevet bygget af kvalitetsmaterialer.

PLT 8200 UC er bygget af kraftig plastik, med en kerne af metal, i selve hovedbøjlen. Hovedbøjlen er beklædt med stof og memoryfoam, og memoryfoam og kunstlæder i ørepuderne. Farveskemaet som PLT 8200UC headsettet arbejder med er sort, brudt af det røde inde i ørekopperne. Det ser skidegodt ud, og det sorte og meget stilede look, gør headsettet perfekt til at have med på farten, eller i brug på kontoret. Det passer ind alle steder.

Ørekopperne er lavet i hård plast uden om, og memory foam og kunstlæder i selve ørepuderne. Ørekopperne kan dreje 90 grader, så de kan ligge fladt på et bord, eller pakkes forsvarligt ned i en on-board taske på et fly, uden at frygte for skader på headsettet. De er svagt ovale, og hviler delvist på ørerne i brug.

På højre ørekop er der en multifunktionsknap, og i bunden finder man mikroUSB indgangen til at lade headsettet op. Som Plantronics selv angiver, så tager det omkring tre timer at lade headsettet op fra 0-100%, og det er noget der har vist sig at holde stik i vores tests. På en tre timers opladning får man altså omkring 20 timers aktiv brug af headsettet. Det giver derfor en stor frihed, og kan holde til en halv arbejdsuge på kontoret, før det skal lades op igen. Derudover er der et 3,5 mm input til jackkablet, så man kan bruge headsettet, hvis batteriet løber tør for strøm. Langs kanten på den højre ørekop finder man on/off knappen, som er en enkel slider der skal skydes op, for at tænde headsettet.

På den venstre ørekop er medieknapperne. Her kan man styre en række funktioner på den enhed man er forbundet itl via Bluetooth. Her er knapperne Play/pause, frem/tilbage, samt et skruehjul til at styre volumen. Langs kanten af venstre ørekop finder man en lille switch til at aktivere henholdsvis ANC og open mic.

ANC:

ANC står for Active Noise Cancelling, og betyder på dansk, aktiv støjreduktion. ANC er meget udbredt blandt personer der flyver, og kontormiljøer. Kort og godt, så betyder det at headsettet via indbyggede mikrofoner optager baggrundsstøjen, og sender et modsvarende signal ind i høretelefonerne, hvis funktion er at neutralisere lyden fra baggrundsstøjen. Det er nok bedst kendt fra Bose og deres Quiet Comfort serie af headsets, men mange store firmaer har de sidste år introduceret deres egne bud på hvad et godt ANC headset skal kunne. Plantronics er et af disse firmaer, og har senest med deres BackBeat PRO 2 leveret et yderst konkurrencedygtigt produkt. Dagens test af PLT 8200 UC har også vist at dette er et af de bedste bud på markedet pt, da det blandt andet arbejder med flere niveauer af ANC, så man faktisk får en aktiv støjreduktion, som er på højde med konkurrenternes.

Opsætning:

Opsætningen af headsettet er utrolig enkel. Man skuber On-slideren på headsettet op, og så går headsettet automatisk i pairing mode. Man ved at den går i pairing mode, fordi headsettet har en assistent, der fortæller når man er for eksempel i pairing mode. Det næste skridt er at forbinde til headsettet via sit foretrukne Bluetooth device. Det tager bogstaveligt talt, ikke mere end 30 sekunder, er man forbundet til PLT 8200 UC Bluetooth headsettet.

Test af Voyager 8200 UC:

Vi har som altid, testet så indgående som muligt på headsettet, hvilket betyder at vi har brugt det til alt fra spil, musik, film, samtaler, og selvfølgelig en lidt mere dybdegående test af headsettets ANC funktion. Her plejer jeg at hælde til mine trofaste Bose QC25, når jeg sammenligner med andre headsets, da jeg personligt mener at de har sat en høj standard, for hvor god ANC er, og det er da også dette som jeg bruger som basis for testen af PLT 8200 UCs ANC i dagens test.

Men inden vi kommer så langt, så starter vi fra toppen, med nogle af funktionerne som PLT 8200 UC har. I dagens test, starter vi med at se på dens ”Open mic” mode, som er en funktion der benytter mikrofonerne i headsettet til at lade lyden udefra komme ind. I praksis, betyder det at man kan aktivere Open mic mode uden at tage headsettet af, og dermed høre hvad der sker omkring en. Det virker som det skal, og det er let at have med at gøre, da det aktiveres med en slider-knap på venstre ørekop.

ANC i Plantronics Voyager 8200 UC:

Den aktive støjreduktion, er måske punktet, som PLT 8200 UC bliver solgt på. For der er nemlig to niveauer af ANC i dette headset. Rent praktisk, så betyder det at du kan vælge hvor kraftig ANC skal være. Det kan være i tilfælde hvor du gerne vil spare på batteriet, og det ikke er nødvendigt med den extra kraftige ANC.

Vi har testet den aktive støjreduktion på flere måder. Først og fremmest i et støjende kontormiljø, dernæst på en frisk tur ude i naturen, med vind og blade der blæser om hovedet, og sidst, men ikke mindst, med hovedet i TV’et, for at se hvor høj volumen skulle blive, for at lyden slap igennem. Alt dette har vi lavet i en direkte sammenligning med et par Bose QC25.



Sidder man foran et TV på almindelig lydstyrke, kan man godt følge med i det man ser, da man stadig kan høre dele af lyden herfra. Den aktive støjreduktion er endnu ikke på højde med selvsamme fra Bose, hverken på niveau et eller to. Dog skal det også nævnes her, at undertegnede mener at Boses QC25s lyd er decideret dårlig uden ANC aktiveret, har ANC ingen effekt på lydkvaliteten af Voyager 8200 UC. Med eller uden ANC aktiveret, får man en lækker lyd leveret.

Bruger du ANC udenfor, eller på en kontor, får man samme oplevelse. Den er ikke helt på højde med det vi finder hos Bose. Dog skal det også understreges, at lige så snart der er ANC plus lyd, så kan man uden problemer lukke omverdenen helt ude. ANC i sig selv er ikke styrken hos Voyager 8200, men det er synergien der opstår med ANC og musik aktivt på samme tid!





Lydkvalitet:

Et punkt der er lige så vitalt, som god aktiv støjreduktion, er PLT 8200 UCs evne til at gengive samtaler, musik, film og spil på en overbevisende maner. Vi har forsøgt at favne bredt, for at komme omkring så meget forskelligt som muligt, da man på et kontor kan høre alt fra dødsmetal til klassisk musik, og det er også lige præcis det vi har gjort i dagens test. Vi er dykket ned i alt fra klassisk musik, rock, pop, indie, electronica og sidst, men bestemt ikke mindst, lidt tungere metal.

Med eller uden ANC aktiveret, så oplever man at der ikke er en forskel i lydkvaliteten hos PLT 8200 UC Bluetooth headsettet. Lydbilledet er kendetegnet ved en stærk mellemtone, der har flotte og detaljerede vokaler. Mellemtonen træder flot i forgrunden i headsettet, og det bliver suppleret af en flot diskant, som er klar og tydelig, måske ikke er helt så bred som mellemtonen. Diskanten har en god balance mellem detaljer, uden at forvrænge når man skruer op for volumen.

Bassen har en lækker dyb tone, som fylder godt i lydbilledet, men ikke dominerer det. Dog bløder den lidt ind i mellemtonen, hvis man skruer meget højt op for volumen, eller hører musik der er domineret af tungere beats.

Alt i alt, så får man med Voyager 8200 UC en behagelig lytteoplevelse, og overordnet set, får man et rigtig godt samlet lydbillede, hvor der er fokus på kvalitet i mellemtonen. Det er lækkert at høre vokaler med PLT 8200 UC.



Plantronics PLT 8200 UC er overordnet set et godt headset til at lytte til musik på, og bortset fra små detaljer omkring bassen, har jeg ikke en finger at sætte på headsettet, dog vil jeg heller ikke mene at der er tale om ægte hi-fi lyd. Der skal man op i en lidt anden prisklasse, og have en forstærker ind over. Men Voyager 8200 UC spiller rigtig godt, det kan vi ikke komme uden om, og vi er positivt stemt for at der er kommet så stor fokus på lydkvalitet til andet end samtaler, i headsets der er dedikeret til B2B. Der er ikke en grund til at gå på kompromis med lytteoplevelsen af podcasts, Spotify, internet radio eller dine favoritalbums, med Plantronics Voyager 8200 UC Bluetooth headsettet



Plantronics Hub:

Vil du have mere kontrol over dit headset, så kan du hente app’en Plantronics Hub til din smartphone eller tablet, og her har du mulighed for at tilgå hvordan dit headset skal sættes op, i nogen grad. Ligesom i programmer til computeren, er der en masse funktioner man kan justere på, og dermed personliggøre sit headset i højere grad.

Plantronics Manager Pro:

Er du derimod manager eller leder, er der også lavet et stykke software, som tillader dig at monitorere brugen af kontorets headsets, både til beholdningen af headsets, men også vedligehold. Alt dette kan gøres fra en webbrowser. En lille note til denne er, at man skal være certificeret forhandler for at kunne tilbyde Manager Pro feature, og hertil skal man have en certificering i omtalte. Denne certifisering udbydes kun gennem Plantronics. Du kan læse mere mere om Manager Pro HER

Samtale:

Selvom vi er mest interesseret i lyden og den aktive støjreduktion, må vi ej forglemme mikrofonen og samtalekvaliteten i headsettet. Mikrofonen er rigtig god, og stemmen går klart og tydeligt igennem, uden tab af kvalitet. Det gør sig gældende på Skype, såvel som hvis den er forbundet via Bluetooth til din telefon. Mikrofonerne er gode til at frasortere baggrundsstøjen, og det er en fornøjelse at bruge det til samtaler også.

Komfort:

Komfortmæssigt, så minder Voyager 8200 UC headsettet rigtig meget om dens mindre søster, BackBeat PRO 2. Her var der ikke meget at komme efter, og det er der heller ikke denne gang. Ørepuderne er bløde og trykker ikke på hovedet. Det gør hovedbøjlen heller ikke. Alt i alt, er det en behagelig oplevelse at have headsettet på, og det kommer til udtryk ved, at vi under dagens test, ikke havde nogle gener ved at have headsettet på en hel arbejdsdag på kontoret, uden at føle ubehag.

Vi runder dagens test af her. Det har været en fornøjelse at teste et af Plantronics moderskibe, Voyager 8200 UC, som er et Bluetooth headset der kan en helt masse.

Pris:

Som altid, har vi været fundet den dagsaktuelle pris til dig på Plantronics Voyager 8200 UC Bluetooth headsettet. Headsettet kan købes for 2595,00,. DKK inklusiv fragt. Det er en høj, men fair pris for et headset. Man får hvad man betaler for.

Konklusion:

Det er blevet tid til at samle tankerne om Plantronics Voyager 8200 UC Bluetooth headsettet. Og dem har vi mange af, vedrørende PLT 8200 UC og dens ANC, men også om headsettet i sin helhed. Designet er lækkert, en bøjle og to ørepuder i blød memory foam, beklædt med imiteret læder. Det hele er holdt i et stilfuldt design og afdæmpede sorte farve, så headsettet kan falde ind alle steder. Det ser godt ud og føles også som solid byggekvalitet.

Komfortmæssigt gør headsettet det rigtig godt, og sidder som de skal. De sidder godt fast, uden dog at trykke for meget. Man kan let bruge headsettet en hel dag.



Medieknapperne til at styre musik er intuitive, og tager ikke lang tid at blive fortrolig med. De er placeret rigtig godt på venstre og højre ørekop. Lyden, som er noget af det vigtigste ved Voyager 8200 UC, er noget jeg er meget imponeret over. I den direkte sammenligning i testen med et par Bose QC25, falder ANC igennem. Den er simpelthen ikke lige så effektiv som konkurrentens ANC, ej heller ved niveau to af to. Det er en skam, da Voyager 8200 UC er meget længere design-, lyd- og komfortmæssigt.



Et andet punkt som imponerer, er batteriets levetid. Det kan afspille lyd i op til 24 timer, eller tale i op til 20 timer. Det har vist sig at holde stand. I hvert fald lyddelen. Jeg må erkende at jeg ikke kan snakke 20 timer, men lyddelen med 24 timers lyttetid kan vi teste, og den passer fint. Det er noget Plantronics skal have stor ros for. Hvem ønsker ikke en længere batterilevetid!



Hvis du vil have de bedste hovedtelefoner med aktiv støjreduktion, markedsført mod B2B, er Plantronics Voyager 8200 UC headsettet måske det du leder efter. Det har hele pakken, med ANC, god lyd, trådløs forbindelse og en god pris. Man får altså et headset der leverer på alle parametre. Vi runder testen af med at give Plantronics Voyager 8200 UC en karakter på 9 ud af 10 og en Great Product award.



Pros:

Batterilevetid

Nem og intuitive kontrol på ørekopperne

Godt lydbillede

To niveauer af ANC

Komfort

Design

Cons:

Pris (for nogen)

ANC - ikke lige så effektiv som konkurrenten

English summary:

It is time to collect our thoughts about the Plantronics Voyager 8200 UC Bluetooth Headset. And we have a lot of thoughts regarding the PLT 8200 UC and its ANC, but also about the headset as a whole. The design is delicious, a hanger and two ear cushions in soft memory foam, lined with imitation leather. It's all in a stylish design and subdued black color, so the headset fits in everywhere. It looks good and also feels like solid building quality.

The headset has great comfort and fits as they should.The media buttons to control music are intuitive and do not take long to become familiar with. They are placed very well on the left and right ear cups. The sound, which is one of the most important thing about Voyager 8200 UC, is something I'm very impressed with. In the direct comparison of the test with a pair of Bose QC25, the ANC falls through. It's simply not as effective as the competitor's ANC. It's a shame as the Voyager 8200 UC has better design, sound and comfort.



Another point that impresses is the battery life. It can play audio for up to 24 hours, or speak for up to 20 hours. It has proven to be capable. At least the audio part. I have to admit I can not speak for 20 hours straight, but the audio part with 24 hours of listening time we can test and I is spot on. That is something Plantronics deserve great praise for. Who does not want a longer battery life!



If you want the best headphones with active noise reduction, promoted as a B2B headset, the Plantronics Voyager 8200 UC headset may be what you're looking for. It has the whole package, with ANC, good sound, wireless connection and a good price. You get a headset that delivers on all parameters. We conclude the test by giving Plantronics Voyager 8200 UC a score of 9 out of 10 and a Great Product award.



Pros:

Battery Life

Easy and intuitive control on earpads

Good soundstage

Two levels of ANC

Comfort

Design

Cons:

Price (for some)

ANC - not as effective as the competitor