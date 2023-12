Sennheiser Accentum Wireless

Sennheiser har en lang historie for solide lydprodukter, og i dag tager vi et kig på en af deres Accentum Wireless, der sigter efter god lyd på farten med ANC og op til 50 timers batteritid alt sammen med et fornuftigt prisskilt.

18 dec. 2023 kl. 09:03 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Stil i brug: Stereo-hovedtelefoner med hovedbøjle

Stereo-hovedtelefoner med hovedbøjle Ørekobling: Rundt om øret, circum-aural

Rundt om øret, circum-aural Konnektivitet: Bluetooth 5.2 kompatibel, klasse 1, 10 mW (maks.)

Bluetooth 5.2 kompatibel, klasse 1, 10 mW (maks.) Transmission frequency / modulation: 2.402 MHz til 2.480 MHz; GFSK, p/4 DQPSK, 8 DPSK

2.402 MHz til 2.480 MHz; GFSK, p/4 DQPSK, 8 DPSK Supported Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT

A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT Supported codecs: SBC, AAC, aptX™, aptX HD™, mSBC, CVSD

SBC, AAC, aptX™, aptX HD™, mSBC, CVSD Speaker principle: Dynamisk

Dynamisk Speaker type/size: 6 mm diameter

6 mm diameter Højttaler - frekvensområde: 10 Hz til 22 kHz

10 Hz til 22 kHz Højttalerfølsomhed: 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS)

106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) Speaker THD: <0,3% (1 kHz / 100 dB SPL)

<0,3% (1 kHz / 100 dB SPL) Aktiv støjdæmpning: Hybrid ANC

Hybrid ANC Mic principle: MEMS

MEMS Mic frequency range: 50 Hz til 8 kHz

50 Hz til 8 kHz Mic pick-up pattern: 2 mikrofoner, stråledannende for støjreduktion

2 mikrofoner, stråledannende for støjreduktion Battery lifespan: Op til 50 timers musikafspilning via Bluetooth og med ANC (testtilstand: iPhone, medium lydstyrke)

Op til 50 timers musikafspilning via Bluetooth og med ANC (testtilstand: iPhone, medium lydstyrke) Opladningstid: ca. 3 timer med fuld opladning, efter 10 min opladning op til 5 timers musikafspilning

ca. 3 timer med fuld opladning, efter 10 min opladning op til 5 timers musikafspilning Batteritype: Indbygget genopladeligt litium-ion batteri 800 mAh

Indbygget genopladeligt litium-ion batteri 800 mAh Strømforsyning: 5 V, 700 mA maks., USB-opladning via USB-C-stik

De centrale features på listen her er naturligvis muligheden for ANC og så selvfølgelig den imponerende batteritid, på helt op til 50 timer.





En tur rundt om Sennheiser Accentum Wireless

Jeg fornærmer vist ikke nogen, hvis jeg siger, at Accentum Wireless kommer med et ret afdæmpet design. Man kan få sættet i to farver, den sorte som vi har til test, og så en hvid version.

Den hvide har lidt mere farvespil med en kombination af hvid og beige, mens den sorte er sort fra top til tå.

Materialerne er primært plast med et mat finish. Ørepuderne er med kunstlæder og behageligt blødt skum. Begge ørekopper kan drejes 180 grader, så der er frie muligheder for placering om nakken eller på bordet.

Du kan naturligvis justere størrelsen trinløst via hovedbåndet, der også er behageligt polstret. Der er ingen strukturelle metaldele, men hele sættet føles solidt og der er ingen irriterende knirkende dele at spore.

Det eneste der bryder det sorte finish er to diskrete Sennheiser logoer på hovedbåndet.

På den højre ørekop får vi et USB C stik til opladning via det medfølgende USB A til USB C kabel. Ud over opladning kan stikket også bruges til lyd over USB, hvis din output-enhed understøtter det. En rar mulighed at have med.

Over USB C stikket er der en power knap, der også tjener som funktionsknap til Voice Assistant og ANC/Transparency mode. Den er sammen med tre knapper til betjening af styring af opkald og medier. Den midterste af de tre er markeret, så den er lettere at finde under brug.

Accentum Wireless kommer ind med en samlet vægt på lige omkring 220 gram og føles dejligt lette.





Software

Tilpasning af lyd og indstillinger sker gennem Sennheisers Smart Connect app på din smartphone. Her er der ret gode muligheder for at tilpasse lyden, så den lander helt som du vil have det.

Der er en 5 bånds EQ så man manuelt kan tilpasse lyden. Du kan indstille tingene selv eller vælge fra en liste af syv presets. Der er dog også mulighed for at bruge Sennheisers My Sound Check presets.

Her får man igennem en guide mulighed for at vælge imellem en række lydtests for at identificere den lydprofil, som man foretrækker. Herefter laves der en tilpasset EQ indstilling baseret på de valg man tager.

Sennheiser har også via deres app givet os muligheden for at oprette såkaldte Sound Zones. Her kan du få app’en til, via den GPS position, at skifte til specifikke lydprofiler. Så du kan fx have en bestemt profil, som er sat til at være aktiv når du er på arbejde og en anden når du lander i træningscenteret. Det kræver naturligvis at app’en får adgang til din GPS lokation.

I Sound Zones kan du vælge hvilken EQ og Noise Control indstilling du vil have aktiv, når du kommer til zonen, og hvilken der skal være aktiv når du forlader zonen igen.

Endelig er der også mulighed for at skifte mellem ANC og Transparency Mode og justere Sidetone. Jeg kan umiddelbart ikke finde et sted, hvor man helt kan deaktivere ANC eller Transparency Mode, så det ser ud til at være enten eller på den front.

Samlet set synes jeg at der er rigtigt gode muligheder i Sennheisers Smart Control app. Det er tydeligt, at der er lagt lidt mere arbejde i app’en, end vi ses på mange andre apps af denne type.





Test

Jeg har testet Sennheiser Accentum Wireless over et par uger, primært sammen med min Google Pixel telefon og en smule sammen med min laptop i forbindelse med arbejde.

I forhold til komfort så er den lette stil dejligt behageligt. Selv med briller er der ikke noget problem med at bruge sættet selv i længere tid.

Lydprofilen på Sennheiser Accentum Wireless er rigtigt god, for at headset i denne klasse. Det er et område som Sennheiser har meget erfaring med i bagagen, og det kan høres. Selv om det er mindre drivers end i deres store Momentum 4 Wireless, så går man ikke helt galt med de billigere Sennheiser Accentum Wireless.

Man får et rigt og veldefineret lydbillede med solid bas og gode klare niveauer på mellem og høje toner. Jeg synes måske den mangler lidt fylde og klarhed, hvis man sammenligner med et headset som det Bower & Wilkins Px7 S2e, som jeg kiggede på for ikke så længe siden.

ANC delen kommer desværre heller ikke helt op og slår nogen af pinden. Den giver en god reduktion i generel støj og giver stadig mulighed for at høre stemmer osv omkring en. Det er ikke det store tæppe af ro, som man kan opleve med andre dyrere headsets. Her skal man dog tage prisen på Accentum Wireless i betragtning.

Desværre så er mikrofonerne heller ikke super gode. I stille omgivelser klarer de opgaven fint og fanger din stemme uden de store problemer. Det er dog ikke en specielt klar lyd der leveres, og den har en lidt dåset kvalitet.

Befinder man sig i støjende omgivelser bliver dette kun forstærket og man lyder mest som en gammel radio. Når det er sagt, så klarer sættet stadig at levere en stemme, som er tydelig nok til at man ikke mister dele af samtalen. Så der fortjener Sennheiser point.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Sennheiser Accentum Wireless med en online pris på omkring 1200 kroner. Det er omkring 1000 kroner mindre end storebror Momentum 4 Wireless.





Konklusion

Sennheiser har med Accentum Wireless lavet et trådløst headset med ANC, som er behageligt og afdæmpet i sin stil.

På trods af at sigte efter et billigere prisskilt så har Sennheiser stadig klaret at klemme solid lyd og fornuftig ANC ind i sættet.

Det toppes med super god batteritid og en pris som er et godt stykke under andre headsets af samme type, som vi har set på tidligere.

Man mister lidt på finish og lyd samlet set, men prisen der ligger omkring 1000-1500 kroner under andre sæt vi har set på som fx Bower & Wilkins Px7 S2e gør op for det, hvis man er den prisbevidste forbruger.

Vi lander med en endelig karakter på 9, for et headset som klarer det super godt til prisen. Største ulempe er de lidt under middel mikrofoner.





Godt:

God Sennheiser lyd

Solid app

Lang batteritid

God pasform

Pris





Skidt:

Mikrofonerne halter lidt