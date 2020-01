AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-03-06 12:20:00

Corsair Carbide 275R Kabinet

Ikke alle kabinetter behøver at være udstyret med LED blæsere og lir - dette mener Corsair i hvert fald. Dog er de stadig enige om at hærdet glas er kommet for at blive, hvilket vi giver dem ret i. Vi har modtaget et af deres seneste kabinetter ved navn Carbide 275R, et miditower med hærdet glas, åbent design, og vertikal grafikkort montering.

Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden vi sidst har set et nyt kabinet fra Corsair. Der har været en del relanceringer i nye farver og lignende, men langt imellem deciderede nye modeller. Dette har Corsair dog gjort noget ved nu, og sendt os deres seneste kabinet i Carbide serien, ved navn 275R.

Vi har at gøre med et stilrent og anonymt kabinet, som er tilgængelig i to forskellige farver, kommer med sidepanel i hærdet glas og meget mere. Hvad kabinettet har at byde på, og hvordan det er arbejde i, er alt sammen ting vi vil se nærmere på i denne test. Lad os ikke spille tiden, men med det samme komme i gang med at se på den familieforøgelsen fra Corsair, Carbide 275!

Specifikationer og features

Jeg har taget et kig i min reviewersguide og fundet lidt specifikationer til jer. Normalt tager vi et smut forbi producentens hjemmeside, men da 275R officielt ikke er lanceret i skrivende stund, har vi fundet dem andet steds:

Type: Midi Tower

Dimensioner: 455 x 225 x 460 mm

Inkluderede blæsere: 1x120 mm i fronten + 1x120 mm i bagenden

PCI-slots: 7+2 (vertikal GPU montering muligt)

Frontpanel: 2x USB 3.0 samt lyd ind/ud

Drevpladser: 2x3.5” + 4x2.5”

CPU-køler maksimal højde: 170 mm

PSU maksimal længde: 180 mm (225 mm med harddiskbur fjernet)

Grafikkort maksimal længde: 370 mm

Radiator support max:

- Front: 280 / 360 mm

- Bagende: 120 mm

- Top: 240 mm (med lavprofils RAM)

Blæser support max:

- Front: 2x140 mm / 3x120 mm

- Bagende: 1x120 mm

- Top: 2x120 mm

Et kig på Carbide 275R kabinettet

Med det tekniske overstået kan vi nu tage et nærmere kig på selve Carbide 275R kabinettet. Der er to farver tilgængeligt at dette kabinet – sort og hvidt, hvor vi har modtaget den hvide udgave som det tydeligt fremgår på de første par billeder nedenfor. Mens vi på den venstre side finder et stort sidevindue i hærdet glas, er der ikke noget nævneværdigt på den højre som blot er en blank flade.

Frontpanelet finder vi placeret på toppen, bestående af power og reset knap, lyd ind/ud samt to USB 3.0 porte. Det er dejligt at se at flere og flere producenter vælger at droppe USB 2.0 portene på fronten, da de efterhånden er ved at være forældede. Mange nyere bundkort har også kun et enkelt internt USB 2.0 stik, mens der er ofte er flere 3.0 – så det giver super godt mening. Skulle man sidde en finger på frontpanelet, havde en USB 3.1 Type-C port været prikken over i’et. Som på mange andre kabinetter fra Corsair finder vi et stort magnetisk støvfilter som dækker det meste af toppen, og let kan afmonteres for rengøring. Det matcher naturligvis den hvide farve som resten af kabinettet har.

Ved at tage fat i bunden og give et ryk, kan fronten på 275R afmonteres. Her inde vinder vi et stort magnetisk støvfilter monteret, som dækker stort set hele fronten. Der er standard monteret én 120 mm blæser, men der er plads til yderligere to af slagsen, eller to 140 mm hvis man er mere til de lidt større. Lige ledes er der også plads til maksimalt en 280 eller 360 mm radiator i fronten, så her er Carbide 275R i den grad med på beatet. Vi finder også tre LEDs monteret i bunden bagved fronten. Dette skal give et diskret lys ud under forenden på kabinettet, hvilket er en fed lille detalje. Skulle det ikke være dig, kan stikket let afmonteres.

Lad os vende kabinettet en omgang og tage et kig på bagenden. Heromme finder vi layoutet som efterhånden er ved at blive hvad jeg vil kalde klassisk, da alle nyere kabinetter benytter det. I bunden finder vi hullet til strømforsyningen, som ovenover har 7-2 PCI-slots hvoraf de syv er ventilerede, mens de vertikale er lukkede. Ved at købe et kit fra Corsair kan du montere dit grafikkort vertikalt i Carbide 275R hvis du skulle være til den slags. Ovenover de mange PCI-slots, finder vi endnu en 120 mm blæser inkluderet, samt hullet til bundkortets I/O panel.

Bunden byder på fire ret voldsomme fødder i lækkert børstet metal look, med støj reducerende skum. Der er også et støvfilter monteret som dækker indsugningen for strømforsyningen og kan trækkes ud af bagenden for simpel rengøring.

Modsat mange andre kabinetter med hærdet glas, skal der bruges værktøj for at afmontere panelet på Carbide 275R (er inkluderet i kassen).

Med de fire skruer løsnet med det inkluderede værktøj, samt to tommelskruer på den modsatte side er begge sidepaneler til at afmontere og ligge til siden for nu – det er blevet tid til at kigge nærmere indenfor i Carbide 275R. Som vi kan se på de første par billeder herunder, har vi at gøre med et kabinet med et meget åbent design, hvor der er direkte airflow hen over komponenterne fra blæseren/blæserne i fronten. Der er også et cover over strømforsyningen som giver et mere stilrent look, og gør der lettere at gemme kabler væk. Skulle du ønske at have din strømforsyning til at suge luft inde fra kabinettet, er dette også en mulighed. I toppen er der plads til maksimalt 2x120 / 2x140 mm blæsere eller op til en 280 mm radiator – vær dog opmærksom på højden på dine RAM!

I fronten finder vi som nævnt plads til hele tre 120 mm blæsere, hvor Carbide 275R leveres med en enkelt. De fleste AIO kølere vil passe i kabinettet uden problemer, men du skal være opmærksom på tykkelsen af radiatoren, da man ellers kan komme i problemer med PSU coveret som ikke kan afmonteres. En normal 25 mm blæser og radiator med samme tykkelse er dog intet problem her. De 7-2 PCI-slots er alle fastgjorte med normale skruer, ingen tommelskruer i sigte her. En lille detalje der er værd at nævne, er dog at Corsair har præmonteret samtlige bundkort stand-offs.

Vi tager lige to billeder af bagsiden inde i kabinettet, inden vi smider vores hardware i kabinettet. Heromme kan vi se at der faktisk er overraskende mange steder hvor kabler kan fastgøres med strips. Der er også et enormt hul til udskiftning af CPU-kølere som du garanteret allerede har bemærket. Der er plads til to 3.5” harddiske i kælderen under PSU coveret, mens der kan monteres hele fire 2.5” diske på bagsiden af bundkortet – to på de sorte beslag og to direkte på kabinet i fronten.

Montering af hardware

Sidste skridt inden vi når til vores konklusion er naturligvis monteringen af hardware i kabinettet. Vi starter som altid ud med vores harddiske, hvor du kan klare dig uden brug af værktøj så længe det drejer sig om 3.5” diske. Skal du montere 2.5” diske skal du have skruer og skruetrækker frem, hvad end du ønsker at montere dem på bagsiden af bundkortet eller i skufferne.

Monteringen af hardwaren foregik ganske smertefrit i Carbide 275R kabinettet, takket være det yderst åbne design samt fine plads til kabler på bagsiden. Som vi kan se på de to billeder af bagsiden herunder er resultatet super fint, og det er endda helt uden brug af strips. Dog er der så mange steder at kabler kan fastgøres, at det næsten ville være en skam ikke at bruge dem hvis du vælger at bygge i dette kabinet.

Hvis vi vender den modsatte side til kameraet, kan vi se lidt nærmere på den sjove del. Med et standard ATX bundkort monteret, samt to grafikkort er kabinettet fyldt ret godt ud, men der er stadig fint med plads i fronten. Her ville man nok vælge at montere sin AIO køler, hvis det var en moderne gamer computer.

Vores to GTX260 kort er ikke de længste eller højeste på markedet, men med support for grafikkort på op til 370 mm, vil Carbide 275R kunne klare et hvert kort på markedet. Lige ledes må CPU-kølere også have en maksimal højde på 170 mm, hvilket naturligvis også gælder for grafikkort. Dette betyder at større/højere grafikkort med custom PCB også vil kunne monteres i dette kabinet uden problemer, så som EVGA’s FTW og lignende.

Som nævnt tidligere er der fint med plads i fronten til en radiator eller lignende, selv med to store grafikkort installeret. Husk dog at radiatoren ikke må være mere end 30 mm tyk, da den ellers ikke kan være der for coveret til strømforsyningen. Man skal også være påpasselig når det kommer til montering af radiator i toppen. Her er man tvunget til at gøre brug af lavprofils RAM, såfremt man ønsker at montere radiator heroppe. Hvis man kun ønsker at montere blæsere, har man ingen ting at tage højde for. Dette blev de sidste ord for nu, lad os få snakket lidt omkring hvad kabinettet koster, og runde testen af med en konklusion.

Pris

Det er i skrivende stund d. 13/02 2018 ikke lykkedes os at finde nogle danske forhandlere af Carbide 275R kabinettet. Der er dog et par udenlandske hjemmesider som har kabinettet til forudbestilling. Priserne lyder på omkring 85,- Euro hvilket direkte omregnet svarer til omkring 650,- DKK. Bemærk dog at prisen nok vil være en smule højere her hjemme, på grund af moms med videre.

Eftersom at vi skriver denne test under NDA, betyder det også at kabinettet endnu ikke er at finde på Corsairs hjemmeside. Klikker du på banneret nedenfor, bliver du sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane hvor du få et overblik over samtlige kabinetter i Carbide serien.

Konklusion

Lad os få sat de sidste ord på vores test af Carbide 275R kabinettet fra Corsair. Selvom Carbide familien er ved at være stor, har Corsair altså alligevel valgt at tilføje endnu et medlem. 275R er et spændende men alligevel yderst anonymt kabinet som passer perfekt ind i serien. Med en front i børstet stål look-a-like og en hvid eller sort farve, har vi et meget anonymt kabinet. Med tilføjelsen af hærdet glas, er kabinettet også med på 2017/18 trenden. Apropos glasset, så har Corsair valgt at montere dette med skruer som kræver værktøj, i stedet for de velkendte tommelskruer. Hvorvidt dette er et plus eller minus, vil jeg lade være op til dig at vurdere.

Inde i kabinettet finder vi det klassiske åbne layout hvor der kan trækkes frisk luft ind fra fronten og hen over resten af komponenterne. Med support for op til 360 mm radiator i fronten og 280 mm i toppen, er 275R i den grad også dækket ind på køling fronten, hvad end du ønsker at montere radiatorer eller gå all ind på blæsere og luftkøling. Byggekvaliteten overall er også super fin, dog syntes jeg ikke helt at farven i plastikket matcher metallet helt – dette er dog småting som man skal se efter for at bemærke. Hvis du vælger at smide en ekstra skilling, er det også muligt at montere grafikkortet vertikalt i 275R kabinettet. Vi har dog ingen oplysninger om pris eller hvornår et sådanne kit vil være tilgængeligt endnu.

Alt i alt har Corsair skabt endnu et lækkert kabinet som ikke har nogle store fejl eller mangler, og ser lækkert og godt ud overall. Alle de nyeste tiltag er at finde såsom cover foran strømforsyningen, hærdet glas sidepanel, vertikal GPU montering med videre. Dette gør at vi lander på en samlet score der hedder 9/10 samt vores Safe Buy award i denne omgang – over and out!

Godt

Minimalistisk design

Fås i sort eller hvid

Sidepanel i hærdet glas

God plads til både luft og vandkøling

Byggekvaliteten er fin

Mulighed for vertikal GPU montering (kræver separat beslag)

Fornuftig plads til kabelføring

Knap så godt

Metal og plastik hvid matcher ikke helt

Værktøj kræves for at fjerne glasset (for nogen)

Score: 9 + Safe Buy award