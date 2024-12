Be quiet! Pure base 501 Airflow

be quiet! Pure Base 501 Airflow er en ny tilføjelse til den populære Pure Base 500-serie og har særligt fokus på optimeret luftgennemstrømning. Med et frontpanel i mesh og præinstallerede Pure Wings-blæsere er det designet til at levere effektiv køling uden at gå på kompromis med det stilrene design, serien er kendt for. Kabinettet tilbyder desuden god plads til avanceret hardware og væskekøling, hvilket gør det ideelt for både gamere og pc-entusiaster. Vi tester, om denne nye model formår at leve op til de høje standarder, der er sat af dens forgængere.

Inden vi går i gang, har jeg været inde og finde oplysningerne omkring Pure Base 501 Airflow, fra deres hjemmeside.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 450 x 231 x 463 mm

450 x 231 x 463 mm Materialer: Metal

Metal Bundkort support: Op til ATX

Op til ATX Harddisk pladser: 5 x 2.5” / 2 x 3.5”

5 x 2.5” / 2 x 3.5” Maksimal PSU-længde: 180 mm

180 mm CPU-køler maksimal højde: 178 mm

178 mm Grafikkort maksimal længde: - mm

- mm Farver: Sort/hvid

Sort/hvid PCI-slots: 4 vertikalt eller 6 horisontalt

Blæser support:

Front: 3x 120 mm / 2x 140 mm

3x 120 mm / 2x 140 mm Top: 2x 120 mm / 2x 140 mm

2x 120 mm / 2x 140 mm Bag: 1x 120 mm / 1x 140 mm

1x 120 mm / 1x 140 mm Bund: -

- Side: -

Radiator support:

Front: Op til 360/280 mm

Op til 360/280 mm Top: Op til 240 mm

Op til 240 mm Bag: Op til 120/140 mm

Op til 120/140 mm Bund: -

- Side: -

Rundt om bequiet! Pure Base 501 Airflow

be quiet! Pure Base 501 Airflow er designet med fokus på maksimal køleeffektivitet og fleksibilitet. Frontpanelet i mesh sikrer forbedret luftgennemstrømning, mens de præinstallerede Pure Wings blæsere leverer effektiv og støjsvag køling. Kabinettet understøtter desuden montering af grafikkort i både horisontal og vertikal position, hvilket giver brugerne mulighed for at fremhæve deres hardware. Med plads til væskekøling og avancerede køleløsninger er 501 Airflow et oplagt valg for gamere og pc-entusiaster, der ønsker høj performance og stilrent design.

Fronten på be quiet! Pure Base 501 Airflow er domineret af et moderne mesh-design, der er optimeret til maksimal luftgennemstrømning. Mesh-panelet sikrer ikke kun effektiv køling af indvendige komponenter, men bidrager også til kabinettets elegante og funktionelle udtryk. Det stilrene look brydes af subtile designlinjer og en diskret be quiet!-logo, der understreger det minimalistiske og professionelle design. Samtidig gør det modulære design det nemt at fjerne frontpanelet for rengøring af støvfiltre eller installation af blæsere og radiatorer, hvilket understøtter brugervenligheden og fleksibiliteten.

Frontpanelet på be quiet! Pure Base 501 Airflow er nemt at fjerne takket være et brugervenligt kliksystem. Det kræver ingen værktøj – du trækker blot forsigtigt i bunden eller toppen af fronten, hvor det løsnes fra kabinettets ramme. Panelet er monteret med robuste klips, der sikrer stabilitet under brug, men samtidig gør det hurtigt og enkelt at få adgang til støvfiltre og monteringsområder til blæsere eller radiatorer. Dette gør det nemt at vedligeholde kabinettet og holde luftstrømmen optimal.

I/O-panelet på be quiet! Pure Base 501 Airflow er placeret øverst på kabinettet, hvilket gør det nemt at tilgå, uanset om det står på gulvet eller på et bord. Panelet indeholder to USB 3.2 Gen 1 Type-A-porte til hurtig dataoverførsel, en USB 3.2 Gen 2 Type-C-port til moderne enheder og højere overførselshastigheder, samt en kombineret 3,5 mm lydindgang og -udgang til hovedtelefoner og mikrofon. Derudover er der en tænd/sluk-knap med LED-indikator og en reset-knap til genstart af systemet.

be quiet! Pure Base 501 Airflow tilbyder en rummelig indvendig konfiguration, der understøtter bundkort i formaterne ATX, Micro-ATX og Mini-ITX. Kabinettet har plads til store komponenter som grafikkort og CPU-kølere med en højde på op til 178 mm. Der er også mulighed for montering af flere SSD'er og HDD'er, hvilket giver fleksibilitet til både gaming og arbejdsstationer. Med sin gennemtænkte kabelføring og mulighed for montering af væskekøling sikrer kabinettet en ren og effektiv opbygning.

Pure Base 501 Airflow er designet til at understøtte omfattende køleopsætninger. I fronten kan der monteres op til tre 120 mm blæsere eller to 140 mm blæsere, og der er plads til en radiator på op til 360 mm. I toppen er der mulighed for to 120 mm eller to 140 mm blæsere, samt en radiator på op til 240 mm. Bagpå kan der installeres en enkelt 120 mm eller 140 mm blæser, eller en tilsvarende radiator. Denne fleksibilitet gør det muligt at opnå effektiv luftgennemstrømning og optimal køling af systemet.

be quiet! Pure Base 501 Airflow er udstyret med syv PCIe-udvidelsesslots, der muliggør installation af flere udvidelseskort som grafikkort, lydkort eller netværkskort. En særlig funktion ved dette kabinet er muligheden for at rotere PCIe-slotsene 90 grader, hvilket gør det muligt at montere grafikkort i en vertikal position. Denne fleksibilitet giver brugerne mulighed for at fremhæve deres grafikkort visuelt og kan forbedre luftstrømmen inden i kabinettet. For at montere grafikkortet vertikalt kræves et riser-kabel, som kan tilkøbes separat.

Bagsiden af be quiet! Pure Base 501 Airflow er designet med fokus på effektiv kabelstyring og brugervenlighed. Kabinettet tilbyder op til 25 mm plads bag bundkortbakken, hvilket giver rig mulighed for at organisere kabler pænt og holde bygningen ryddelig. Der er forudmonterede velcrostropper og strategisk placerede kabelgennemføringer med gummibeskyttelse, som gør det nemt at trække kabler på en måde, der både forbedrer luftstrømmen og æstetikken. Bagpanelet inkluderer også monteringspunkter til SSD'er, hvilket giver yderligere fleksibilitet og gør det muligt at udnytte pladsen maksimalt, mens det samlede kabelrod reduceres.

Montering af hardware

be quiet! Pure Base 501 Airflow leveres med et omfattende tilbehørssæt, der understøtter en problemfri installation af hardware. Pakken indeholder en række skruer til montering af bundkort, harddiske og SSD'er, samt afstandsstykker til korrekt placering af bundkortet. Der medfølger også kabelbindere og velcrostropper, som letter en organiseret og effektiv kabelstyring. Desuden inkluderer kabinettet beslag og nødvendige komponenter til vertikal montering af grafikkort, hvilket giver brugerne fleksibilitet i deres systemopbygning. En detaljeret installationsmanual følger med for at guide brugeren gennem monteringsprocessen.

Montering af strømforsyningen i be quiet! Pure Base 501 Airflow er en enkel og brugervenlig proces. Strømforsyningen monteres i bunden af kabinettet, hvor en dedikeret PSU-kammer sikrer en ren og organiseret opbygning. Kabinettet understøtter standard ATX-strømforsyninger og har et aftageligt PSU-beslag, som gør det nemt at installere enheden udefra. Der er også inkluderet vibrationsdæmpende gummi, som reducerer støj og vibrationer under drift. En forudinstalleret støvfilter ved PSU'en sikrer, at strømforsyningen holdes fri for støv og bidrager til længere levetid.

Selvom det kræver skruer som skal fjernes, for at få åbnet op for kabinettet, er det stadig lavet på en simpel måde, som gør det nemt at komme ind til kabinettet. Det kræver lidt forsigtighed, når fronten skal fjernes, da den vejer en god del, og gør brug af en lille ”krog” som skal slippe eller fange kabinettet, an på om du påsætte eller afmontere. Med et ATX bundkort og et større grafikkort, kan det ses, at kabinettet stadig byder på en masse plads, til større.

Pris

Jeg har kunne finde Pure Base 501 Airflow med en pris på 758,69,- DKK.

Konklusion

be quiet! Pure Base 501 Airflow er en stærk tilføjelse til den populære 500-serie og leverer en attraktiv kombination af stilrent design, god køling og brugervenlige funktioner. Kabinettet er særligt velegnet til gamere og entusiaster, der ønsker effektiv køling og fleksibilitet i deres byggeri uden at gå på kompromis med kvalitet.

Kabinettet er designet til nem montering, uanset om du er nybegynder eller erfaren bygger. Med forudinstallerede afstandsstykker og et aftageligt PSU-beslag bliver installationen af hardware en problemfri oplevelse. Kabelstyring er fremragende med op til 25 mm plads bag bundkortbakken, velcrostropper og gummibeklædte kabelgennemføringer, som gør det nemt at holde kabler organiserede. Vertikal montering af grafikkort er en stor fordel, især da det nødvendige beslag medfølger, hvilket giver ekstra værdi.

Airflow er en af kabinettets største styrker. Med et mesh frontpanel og støtte til op til tre 120 mm blæsere eller en 360 mm radiator i fronten leverer kabinettet effektiv køling. Det er velegnet til både luft- og væskekølingsløsninger, selvom pladsen i toppen kan være lidt begrænset til større radiatorer eller blæsere. Derudover beskytter støvfiltrene i fronten, toppen og bunden komponenterne mod ophobning af støv og er nemme at rengøre.

Kabinettets byggekvalitet er solid med en robust stålramme og kvalitetsmaterialer, der sikrer lang levetid. Dog trækker frontens plastikmateriale en smule ned, da det ikke føles lige så premium som resten af kabinettet. USB-C-porten på frontpanelet er en moderne og praktisk tilføjelse, der gør det nemt at tilslutte nye enheder.

Når man ser på kabinettets prisniveau, leverer Pure Base 501 Airflow fremragende værdi for pengene. De mange funktioner, såsom støvfiltre, USB-C, mulighed for vertikal GPU-montering og solid køling, gør det til en stærk konkurrent i mellemklassesegmentet.

Fordelene ved dette kabinet er markante: god plads og kabelstyring, forbedret airflow, mulighed for væskekøling, vertikal GPU-montering og masser af støvfiltre. Ulemperne er færre, men bemærkelsesværdige: frontpanelets plastik og den begrænsede plads i toppen til større køleløsninger.

be quiet! Pure Base 501 Airflow formår at imponere med sine mange funktioner, gode køling og brugervenlige design. Det henvender sig perfekt til brugere, der ønsker et stilrent kabinet med moderne funktioner og fleksibilitet til forskellige byggetyper. På baggrund af dens pris, kvalitet og funktionalitet får kabinettet en solid karakter på 8 ud af 10. Det er et fremragende valg for de fleste brugere, men kan forbedres med en lidt mere eksklusiv front og større kølemuligheder i toppen.

Fordele

God plads og kabelstyring

God kvalitet

Forbedret airflow

Mulighed for vandkøling

USB-C på front panel

Montering af vertikalt grafikkort

Masser af støvfiltre

Ulemper

Plastfront

Begrænset plads i toppen til vandkøling

Score: 8