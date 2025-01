Be quiet! Light Base 600 LX

Når man skal bygge en stilfuld og effektiv PC, spiller kabinettet en afgørende rolle. Det skal ikke kun passe til ens komponenter og give et godt airflow, men også være funktionelt og æstetisk tiltalende. Her træder be quiet! Light Base 600 LX ind som en spændende kandidat. Kabinettet kombinerer minimalistisk design med praktiske funktioner, der lover at levere både støjreduktion og fleksibilitet til moderne PC-opsætninger. I denne test kigger vi nærmere på, hvordan Light Base 600 LX klarer sig i praksis. Vi vil undersøge design, byggeproces, kølingsmuligheder og støjniveau samt vurdere, om det lever op til be quiet!'s ry for at levere produkter med høj kvalitet og stille drift. Er dette kabinettet, der kan sikre det perfekte balancepunkt mellem performance og stil? Det finder vi ud af i denne anmeldelse.

15 jan. 2025 kl. 08:55 Af Berger DEL:

Inden vi går i gang, har jeg været inde og finde oplysningerne på deres hjemmeside.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 450 x 305 x 455 mm

450 x 305 x 455 mm Materialer: Metal, hærdet glas

Metal, hærdet glas Bundkort support: Op til ATX

Op til ATX Harddisk pladser: 4 x 2.5” / 2 x 3.5”

4 x 2.5” / 2 x 3.5” Maksimal PSU-længde: 200 mm

200 mm CPU-køler maksimal højde: 170 mm

170 mm Grafikkort maksimal længde: 400 mm

400 mm Farver: Sort/hvid

Sort/hvid PCI-slots: 7

Blæser support:

Front: -

- Top: 3x 120 mm / 2x 140 mm

3x 120 mm / 2x 140 mm Bag: 1x 120 mm

1x 120 mm Bund: 3x 120 / 2x 140 mm

3x 120 / 2x 140 mm Side: 3x 120

Radiator support:

Front: -

- Top: Op til 360 mm

Op til 360 mm Bag: Op til 120 mm

Op til 120 mm Bund: Op til 360 mm

Op til 360 mm Side: Op til 240 mm





Rundt om Light base 600 LX

be quiet! Light Base 600 LX er et innovativt og fleksibelt kabinet designet til moderne PC-builds. En af de unikke features er de justerbare fødder, der gør det muligt at vende kabinettet efter behov, så det kan bruges både stående og liggende. Derudover understøtter kabinettet bundkort med backside connectors, hvilket giver et ekstra clean look ved at skjule kablerne bag bundkortet. Med plads til op til 10 blæsere, radiatorer på op til 360 mm og et dual-chamber design sikrer kabinettet effektiv køling og ryddelig kabelføring. Kombineret med ARGB-belysning og USB-C på frontpanelet tilbyder det både æstetik og funktionalitet.

Fronten på be quiet! Light Base 600 LX udstråler enkelhed og elegance med et stilrent, minimalistisk design, der er præget af lige linjer og en glat overflade. Den er fremstillet i robuste materialer med et fokus på funktionalitet, samtidig med at den giver et moderne og professionelt look. Frontpanelet indeholder integrerede ventilationskanaler, der sikrer et godt airflow uden at gå på kompromis med kabinettets støjreduktionsegenskaber.

Designet er både praktisk og fleksibelt med et omvendbart layout, hvilket gør det muligt at tilpasse kabinettet til forskellige behov og opsætninger. Det hærdede glas sidepanel giver et flot kig ind i kabinettets indre, hvilket gør det oplagt til dem, der ønsker at fremvise deres hardware og den indbyggede LED-strip. Alt i alt er designet en blanding af æstetik og funktionalitet, der passer perfekt til både gamere og entusiaster, der ønsker et stilfuldt og effektivt kabinet.

Frontpanelet på be quiet! Light Base 600 LX er sikret med skruer i toppen, hvilket giver et ekstra stabilt greb. For at fjerne fronten skal du først skrue disse skruer af med en skruetrækker. Når skruerne er fjernet, kan frontpanelet nemt trækkes af, hvilket giver adgang til kabinettets glasfront og blæser- eller radiatorpladserne bagved.

Denne løsning sikrer, at frontpanelet sidder sikkert under transport og daglig brug, samtidig med at det kan fjernes relativt hurtigt, når der er behov for installation af ekstra køling. Det kombinerer stabilitet med funktionalitet og gør vedligeholdelsen enkel og ligetil.

I/O-panelet på be quiet! Light Base 600 LX er placeret på fronten af kabinettet og indeholder en USB-C-port, to USB 3.0-porte, en tænd/sluk-knap samt en dedikeret knap til at styre RGB-belysningen i kabinettet.

be quiet! Light Base 600 LX har en rummelig indvendig opsætning, der understøtter bundkort i formaterne Mini-ITX, Micro-ATX og op til ATX. Der er god plads til montering af store grafikkort samt radiatorer på op til 360 mm. Det modulære design giver fleksibilitet til atfjerne harddiskburet efter behov. Kabelføringen er velorganiseret med rigelig plads bag bundkortpladen. Indvendige støjreducerende materialer bidrager til en støjsvag drift. Gummibelagte gennemføringer beskytter kabler og sikrer et pænt, ryddeligt look. Samlet set er der masser af frihed til at bygge et kraftfuldt system uden pladsmangel.

be quiet! Light Base 600 LX giver mulighed for at montere op til 10 blæsere i alt, hvilket sikrer stor fleksibilitet i køleopsætningen. Kabinet designet understøtter desuden radiatorer på op til 360 mm i bund og toppen. Den rummelige indvendige konstruktion og modulære harddiskbure gør det let at skabe optimal luftgennemstrømning. Støvfiltre og god plads til kabelføring er med til at holde systemet rent og ryddeligt. Støjreducerende materialer sikrer, at selv et højtydende setup forbliver relativt stille. Den robuste ramme og flere monteringsmuligheder giver masser af plads til fremtidige opgraderinger.

be quiet! Light Base 600 LX har syv PCIe-ekspansionsslots bagerst i kabinettet, hvilket giver plads til flere grafikkort eller andre udvidelseskort. Placeringen gør det nemt at installere og organisere forskellige typer hardware, og slottene er sikret med robuste covers, som kan fjernes ved behov. Denne opsætning bidrager til kabinettets alsidighed, så du kan opbygge en løsning, der både passer til gaming og mere arbejdsorienterede formål.

Bagsiden af be quiet! Light Base 600 LX er designet med fokus på en enkel og effektiv kabelføring. Der er rigelig plads bag bundkortpladen, hvilket gør det let at organisere kabler og holde indmaden ryddelig. Kabinettet er udstyret med praktiske kabelgennemføringer, ofte med gummibelægning, som beskytter kablerne mod slid. Desuden hjælper velcro-stropper og kroge med at holde styr på de forskellige ledninger. Dette layout sikrer, at airflow ikke hæmmes, og at det samlede indre fremstår pænt og overskueligt.

En af de mest innovative funktioner ved be quiet! Light Base 600 LX er kabinettets justerbare fødder, som giver brugeren mulighed for at tilpasse opsætningen efter behov. Fødderne kan monteres forskellige steder på kabinettet, hvilket gør det muligt at skifte mellem en vertikal eller horisontal position. Denne fleksibilitet betyder, at kabinettet kan stå oprejst som et traditionelt tower eller placeres liggende, afhængigt af plads og æstetik i det pågældende setup.

Det modulære design af fødderne sikrer stabilitet, uanset hvordan kabinettet vendes, og er særlig praktisk for brugere, der ønsker en tilpasset opsætning til arbejdsstationer, mediesystemer eller gaming-PC'er. Dette giver ikke kun praktisk alsidighed, men tilføjer også et stilfuldt element til kabinettets samlede design. Kombineret med det øvrige modulære layout og understøttelsen af backside connector bundkort tilbyder kabinettet en unik blanding af funktionalitet og æstetik.

Montering af hardware

be quiet! Light Base 600 LX leveres med et omfattende tilbehørssæt, der sikrer nem installation af alle standardkomponenter. I pakken finder du en pose med diverse skruer til bundkort, HDD- og SSD-montering samt til PCIe-udvidelseskort. Der medfølger desuden afstandsstykker til bundkortet, som hjælper med korrekt placering og forhindrer kortslutning. Kabinettet inkluderer også et mindre udvalg af kabelbindere eller velcro-stropper, der gør det lettere at holde styr på kabelføringen.

Monteringen af strømforsyningen i be quiet! Light Base 600 LX foregår i den bagerste del af kabinettet, idet der er tale om et dual-chamber design. Her skal strømforsyningen placeres oven over harddisk-buret i det bagerste kammer, hvilket giver et ryddeligt og adskilt område til kabelføring. For at montere den løsnes og fjernes eventuelle paneler eller dæksler bagpå, hvorefter strømforsyningen skubbes ind og fastgøres med de medfølgende skruer. Denne opsætning sikrer, at kablerne let kan trækkes ind i hovedkammeret gennem kabelgennemføringer, og samtidig holdes PSU’en adskilt fra resten af hardwaren for bedre airflow og køling.

Monteringen af bundkortet i be quiet! Light Base 600 LX starter med at placere de medfølgende afstandsstykker (standoffs) i de korrekte positioner, alt efter om du bruger et Mini-ITX, Micro-ATX eller ATX-bundkort. Herefter monteres selve bundkortet ved at skrue det fast i afstandsstykkerne. Kabinettet understøtter bundkort med såkaldte “backside connectors”, hvor kabler til USB-, netværks- og lydporte kan trækkes ud bagved i stedet for på fronten. Dette giver et mere clean look, da kablerne dermed ikke er synlige i hovedkammeret. Når bundkortet er sikret, føres kablerne diskret bag bundkortpladen, hvilket sikrer et ryddeligt og overskueligt interiør.

Pris

Jeg har kunne finde Light base 600 LX fra be quiet til en pris på 1569,- DKK, i hvid. Den sorte har jeg kunne finde til 1467,- DKK.

Ønsker du at se flere detaljer omkring Light base 600 LX fra be quiet kan du finde mere på deres hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

be quiet! Light Base 600 LX leverer et kabinet med et stort fokus på fleksibilitet, køling og æstetik. Dual-chamber designet gør det nemt at holde kabler skjult og sikre et ryddeligt setup, især med muligheden for at bruge bundkort med backside connectors. Monteringen af strømforsyningen og bundkortet er intuitiv og understøttes af kabinettets velorganiserede layout, hvor kabler let kan føres bagved for et clean look. Dual-chamber designet adskiller strømforsyningen og harddiskene fra hovedkammeret, hvilket bidrager til både et mere professionelt udseende og bedre airflow omkring de vigtigste komponenter.

Kabinettet er rummeligt med plads til op til 10 blæsere og radiatorer på op til 360 mm, hvilket gør det ideelt til både luft- og vandkøling. USB-C på frontpanelet er et moderne og praktisk tiltag, der sikrer hurtig tilslutning af eksterne enheder. En anden unik fordel er kabinettets fleksible orientering, der gør det muligt at placere det både stående og liggende, afhængigt af behov og præference. Dette gør kabinettet til et attraktivt valg for entusiaster, der ønsker et tilpasset og stilrent setup.

Prisen er dog en af de væsentligste ulemper. Med en pris på 1569,- DKK for den hvide model og 1467,- DKK for den sorte, placerer det sig i den højere ende af skalaen, hvilket kan afskrække nogle købere. Selvom kabinettet leverer høj kvalitet og mange funktioner, vil prisen sandsynligvis være en faktor for dem med et stramt budget. Det er vigtigt at overveje, om kabinettets fordele som støjreduktion, dual-chamber design og airflow-optimering opvejer de højere omkostninger.

Samlet set er be quiet! Light Base 600 LX et kabinet, der primært appellerer til entusiaster og dem, der prioriterer funktionalitet og æstetik over pris. Det er et solidt valg til high-end builds, der kræver plads og fleksibilitet, men prisen gør det mindre attraktivt for budgetorienterede brugere.

Det ender med en score på 9 ud af 10, hvor det mest er prisen som kan afskrække. Selvom fødderne godt kan føles skråbelige, som på Light base 900 FX, vi også har haft til test. Så er det ikke noget jeg ser som et stort problem, på det mindre kabinet her. Kabinettet leverer høj kvalitet og funktionalitet, men den høje pris gør det bedst egnet til dedikerede PC-entusiaster, der ønsker et premium produkt med stor fleksibilitet og et clean look.

Fordele

God plads

Dual chamber

Airflow optimeret

Mulighed for vandkøling

USB-C på front panel

God kabelføring

Backside connector kompatible

Mulighed for at lægge kabinet ned, eller have det stående på anden led

Ulemper

Pris

Score: 9