Corsair Frame 4000D

Corsair Frame 4000D er en stilren og funktionel mid-tower PC-case, der lover høj fleksibilitet og optimal airflow. Med et modulært design og rummelig indretning henvender den sig både til nybyggere og erfarne PC-entusiaster. Kassen understøtter en bred vifte af hardwarekomponenter og tilbyder smarte kabelstyringsløsninger, der gør byggeriet lettere og mere overskueligt. Men lever den op til forventningerne i praksis? I denne test ser vi nærmere på byggekvalitet, køleevne og brugervenlighed for at vurdere, om Corsair Frame 4000D er et godt valg til din næste PC.

31 mar. 2025 kl. 09:44 Af Berger DEL:

Inden vi går i gang, har jeg været inde og finde oplysningerne på deres hjemmeside.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 486 x 239 x 490 mm

486 x 239 x 490 mm Materialer: Metal, hærdet glas

Metal, hærdet glas Bundkort support: Op til E-ATX

Op til E-ATX Harddisk pladser: 4 x 2.5” / 2 x 3.5”

4 x 2.5” / 2 x 3.5” Maksimal PSU-længde: 220 mm

220 mm CPU-køler maksimal højde: 170 mm

170 mm Grafikkort maksimal længde: 430 mm

430 mm Farver: Sort/hvid

Sort/hvid PCI-slots: 3 vertikalt eller 7 horisontalt

Blæser support:

Front: 3x 120 mm / 2x 140 mm / 2x 200mm

3x 120 mm / 2x 140 mm / 2x 200mm Top: 3x 120 mm / 2x 140 mm

3x 120 mm / 2x 140 mm Bag: 1x 120 mm / 1x 140 mm

1x 120 mm / 1x 140 mm Bund: 2x 120 / 2x 140 mm

2x 120 / 2x 140 mm Side: 3x 120 / 2x 140 mm

Radiator support:

Front: Op til 360/280 mm

Op til 360/280 mm Top: Op til 360/280 mm

Op til 360/280 mm Bag: Op til 120/140 mm

Op til 120/140 mm Bund: -

- Side: Op til 360/280 mm





Rundt om Corsair Frame 4000D

Corsair Frame 4000D er et modulært mid-tower PC-kabinet, designet til optimal luftstrøm og nem montering. Det har et stilrent design med en perforeret frontpanel for forbedret ventilation. Kablet styringssystemet RapidRoute gør det let at holde kablerne skjulte og organiserede. Kabinettet understøtter op til 360 mm radiatorer og flere blæsere for effektiv køling. Med plads til både ATX, mATX og Mini-ITX bundkort samt moderne GPU’er, tilbyder det høj fleksibilitet til forskellige builds.

Corsair Frame 4000D har et minimalistisk og stilrent design med en perforeret frontpanel, der sikrer optimal luftstrøm til systemet. Fronten består af et robust metalnet, der ikke kun forbedrer kølingen, men også giver et moderne, industrielt look. Kabinettets skarpe linjer og enkle æstetik passer ind i de fleste setups, uanset om du går efter et gaming-rig eller en arbejdsstation. Det fås i forskellige farver og med både lukkede og mesh-frontpaneler, så du kan vælge den stil, der passer bedst til dit build.

Frontpanelet på Corsair Frame 4000D er designet til nem afmontering, hvilket gør rengøring og installation af blæsere eller radiatorer enkelt. Panelet kan trækkes af med et fast, men kontrolleret træk fra bunden, da det er fastgjort med trykklips. Ingen skruer er nødvendige, hvilket gør processen hurtig og brugervenlig. Når fronten er fjernet, får du let adgang til støvfilteret og monteringspunkterne til blæsere eller radiatorer.

I/O-panelet på Corsair Frame 4000D er placeret nederst på kabinettet, hvilket adskiller det fra mange andre kabinetter, hvor det ofte sidder i toppen. Panelet byder på en USB-C-port, to USB-A-porte, et kombineret 3,5 mm jackstik til lyd/mikrofon samt en tænd/sluk-knap med Corsairs karakteristiske design. Den lave placering gør det nemt at tilgå tilslutningerne, hvis kabinettet står på et bord, men kan være mindre praktisk, hvis det placeres på gulvet. Det er en designbeslutning, der især vil appellere til brugere med et skrivebordssetup, hvor kabler nemt kan organiseres og holdes ude af syne.

Corsair Frame 4000D har en rummelig indvendig opbygning og understøtter E-ATX, ATX, Micro-ATX og Mini-ITX bundkort. Den åbne layout giver god plads til store komponenter, herunder lange grafikkort og avancerede køleløsninger. Kabinettet understøtter op til 360 mm radiatorer i fronten og har dedikerede kabelstyringskanaler for en ryddelig opsætning. Med fleksible monteringsmuligheder og plads til både luft- og vandkøling er det velegnet til både gaming- og workstation-builds.

Corsair Frame 4000D tilbyder imponerende kølekapacitet med op til 12 blæsere afhængigt af størrelse og placering. Det understøtter tre 120 mm blæsere i front, top og siden (ved brug af det medfølgende beslag), to 120 mm i bunden og én 120 mm bagpå. Hvis man vælger 140 mm blæsere, kan der monteres to i fronten, to i toppen og to i siden. Der er også mulighed for at installere to 200 mm blæsere i fronten for ekstra airflow. På radiatorsiden understøtter kabinettet op til 360 mm eller 280 mm radiatorer i front, top eller side, hvilket giver fleksibilitet til både luft- og vandkølingsløsninger.

Corsair Frame 4000D har syv PCIe-ekspansionsslots, som kan konfigureres enten horisontalt eller vertikalt, afhængigt af brugerens præference. Hvis du ønsker at montere dit grafikkort vertikalt, kan slotsene omplaceres uden behov for ekstra monteringsbeslag – dog kræves en PCIe-riser-kabel (sælges separat) for at forbinde kortet til bundkortet. Denne fleksibilitet gør det muligt at fremvise dit grafikkort, samtidig med at luftstrømmen optimeres i kabinettet.

Bagsiden af Corsair Frame 4000D er designet med effektiv kabelstyring i fokus. Kabinettet er udstyret med Corsairs RapidRoute-kabelstyringssystem, som giver en dedikeret 25 mm kabelkanal bag bundkortbakken. Dette gør det nemt at skjule og organisere kabler, så bygget ser pænt ud og forbliver velventileret. Der medfølger Velcro-stropper og kabelklemmer, der hjælper med at holde kablerne på plads. Kabinettet har også en solid bagplade, der nemt lukkes uden besvær, selv med mange kabler samlet på bagsiden. Dette sikrer en enkel og ryddelig installation, hvilket gør både montering og vedligeholdelse lettere.

Montering af hardware

Corsair Frame 4000D leveres med et komplet tilbehørssæt til montering af hardware. I kassen medfølger bundkortskruer, strømforsyningsskruer, skruer til 2,5” SSD’er og 3,5” harddiske samt skruer til montering af blæsere og radiatorer. Derudover inkluderer kabinettet et ekstra beslag, der giver mulighed for at montere tre 120 mm eller to 140 mm blæsere i siden, hvis den eksisterende kabelskjuler-væg fjernes. For nem kabelstyring medfølger også Velcro-stropper og kabelbindere, samt forudinstallerede afstandsstykker til bundkortet, der gør installationen hurtigere. Alle skruer og beslag leveres i mærkede poser, hvilket gør byggeprocessen mere organiseret.

Ved siden af det, har Corsair også sendt en lille ekstra pakke med, hvor jeg har fået mulighed for at montere deres RX blæsere. Selve monteringen af blæserne, er super nem at arbejde med. Da er magnet baseret, så når du har vendt dem korrekt, glider de næsten selv sammen. Det samme gør sig gældende med selve kablingen. Som før i tiden skabte et stort kabel helvede i kabinettet. Her har jeg haft mulighed for at tilslutte 9 blæsere med 3 kabler.

Strømforsyningen i Corsair Frame 4000D monteres traditionelt i bunden af kabinettet. Kabinettet har en forudmonteret monteringsramme, hvor strømforsyningen fastgøres med forudinstallerede skruer, hvilket gør monteringen enkel og stabil. For at installere strømforsyningen skubbes den ind fra siden gennem åbningen i PSU-kammeret og sikres derefter med skruerne. Denne placering giver nem adgang til kabelføring og sikrer en separat luftstrøm, hvilket hjælper med at holde temperaturen nede på både PSU og resten af systemet.

Montering af bundkort i Corsair Frame 4000D er enkel takket være det rummelige interiør og forudinstallerede afstandsstykker. Kabinettet understøtter E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX samt Reverse Connector bundkort, hvilket giver stor fleksibilitet i hardwarevalg. Bundkortet placeres mod bagpladen og justeres med de forudinstallerede afstandsstykker, hvorefter det fastgøres med de medfølgende skruer. Kabinettet er også designet til reverse connector bundkort, hvor tilslutningerne vendes mod kabinets bagside for en renere kabelstyring. En stor udskæring i bagpladen sikrer nem adgang til montering af CPU-kølere, mens RapidRoute-kabelstyringssystemet gør kabelføring enkel og organiseret.

Pris

Jeg har kunne finde Frame 4000D fra Corsair med en pris på 790,- DKK.

Ønsker du at se flere detaljer omkring Corsair Frame 4000D kan du finde mere på deres hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Corsair Frame 4000D er et modulært og velbygget kabinet, der leverer stærke kølemuligheder, fleksibel hardwareunderstøttelse og en brugervenlig monteringsproces. Med plads til E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX og Reverse Connector bundkort, samt muligheden for at omkonfigurere PCIe-slots til vertikal GPU-montering, giver det stor frihed til forskellige builds. Den airflow-optimerede front og understøttelse af op til 12 blæsere samt 360 mm radiatorer i front, top og side gør det til en stærk kandidat til både luft- og vandkølingsentusiaster.

Montering af hardware i Frame 4000D er enkel og gennemtænkt. Kabinettet leveres med et komplet tilbehørssæt, hvor alle skruer og beslag er mærkede for at lette byggeprocessen. RapidRoute-kabelstyringssystemet sikrer nem og overskuelig kabelføring, og de forudinstallerede afstandsstykker gør bundkortmonteringen hurtigere. PSU-monteringen fra siden er en anderledes, men veludført løsning, som gør kabelføring lettere, især i en ren og velorganiseret opsætning.

Prisen på 790,- DKK gør Frame 4000D til et rigtig godt køb i sin klasse, da det tilbyder en høj byggekvalitet, fleksible monteringsmuligheder og godt airflow til en fornuftig pris. Dog er der ingen medfølgende blæsere, hvilket betyder, at brugeren selv skal investere i køling fra start. I/O-panelets placering i bunden kan også være en ulempe, særligt hvis kabinettet står på gulvet, og vertikal GPU-montering kræver et ekstra PCIe-riser-kabel.

På trods af disse små ulemper er Corsair Frame 4000D et fantastisk kabinet for prisen, der tilbyder stor fleksibilitet og fremragende byggekvalitet. Det passer især godt til PC-entusiaster og gamere, der ønsker en stilren, modulær case med fremragende airflow.

Jeg slutter testen af med at give en score på 8 ud af 10, sammen med great product. Der er nogle ting, som jeg ikke føler er i skabet, men det er også meget en personlig holdning, med fx medfølgende blæser, I/O placering og muligheden for at montere grafikkort vertikalt.

Fordele

God plads

God kvalitet

Airflow optimeret

Modulært design

God kabelstyring

Nem montering

Pris

PCIe kan skiftes mellem horisontalt og vertikalt

Pris

Ulemper

Ingen blæser

I/O panelet sider nederst

Vertikal grafikkort montering, kræver ekstra tilkøb

Score: 8 + Great Product